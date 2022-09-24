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Различные условия мобилизации в регионах РФ могут обострить социальное напряжение, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мобілізація

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, как выполняется приказ о мобилизации в России, а также пришли к выводу, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISW.

Российская мобилизационная система пытается справиться с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предполагалось планами Путина, если Кремль не сможет быстро исправить фундаментальные и системные проблемы.

В институте отмечают, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными, хотя свидетельствуют о том, что российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к большой войне не лучше, чем и российские вооруженные силы.

Тем не менее, по мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Министерство обороны России решит некоторые из самых плохих проблем и наладит мобилизационные усилия.

В ISW отмечают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями Путина и Шойгу по категориям освобождаемых от мобилизации мужчин также вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю.

По мнению экспертов, разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже возросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила "план" призыва на 254 процента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Российская мобилизация на оккупированных территориях – преступление против народа

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российская частичная мобилизация уже в первые дни столкнулась с серьезными и системными проблемами, вызывающими недовольство населения и создающими условия для формирования мобилизационного резерва, неспособного выполнить задачи, поставленные перед ним президентом России Владимиром Путиным.
  • Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма прошли по всей России в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации.
  • Украинские войска продолжили продвижение на север и северо-запад от Лимана.
  • Украинские силы продолжали свою кампанию по перехвату в Херсонской области и сохраняли оперативную тишину по поводу продвижения украинских войск на линии столкновения.
  • Российские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Бахмута и северо-западнее Донецка.
  • Украинские силы сбили беспилотник иранского производства Mohajer-6, по всей вероятности, вблизи Одессы.
  • Российские оккупационные власти начали период голосования на своих фейковых референдумах об аннексии 23 сентября с откровенным принуждением и фальсификацией данных о явке избирателей.
  • Российские оккупационные власти оставались в состоянии повышенной готовности для предотвращения нападений на членов избирательных комиссий, избирательные участки и правительственные объекты.
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Топ комментарии
+15
Доткор Хаос 

@Experdiza

·

16 ч

Мобилизованным в предписано явится с вещами, провиантом и картонными танками, с которыми они шли с детьми на парад победы "можем повторить".
На этих танках они отправятся на фронт
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24.09.2022 07:33
+12
Появились первые видео перехода экономики засРашки на военные рельсы

https://twitter.com/i/status/1573404168576024586
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24.09.2022 07:30
+8
Кацапи товстошкірі фаталісти які не ******* життя як таке. Це некрофільське суспільство приречених на смерть. Тому ніяких бунтів, протестів та повстань там не буде. Ну поголосять самки свинособачі і підберуть собі якогось інваліда на заміну. І народять від них ще гірших виродків. Завжди так було...
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24.09.2022 07:34
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Правила форума Совет форумчан
Кавказ, вставай !!!
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24.09.2022 07:30 Ответить
Появились первые видео перехода экономики засРашки на военные рельсы

https://twitter.com/i/status/1573404168576024586
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24.09.2022 07:30 Ответить
сделал мой день
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24.09.2022 07:36 Ответить
Доткор Хаос 

@Experdiza

·

16 ч

Мобилизованным в предписано явится с вещами, провиантом и картонными танками, с которыми они шли с детьми на парад победы "можем повторить".
На этих танках они отправятся на фронт
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24.09.2022 07:33 Ответить
Кацапи товстошкірі фаталісти які не ******* життя як таке. Це некрофільське суспільство приречених на смерть. Тому ніяких бунтів, протестів та повстань там не буде. Ну поголосять самки свинособачі і підберуть собі якогось інваліда на заміну. І народять від них ще гірших виродків. Завжди так було...
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24.09.2022 07:34 Ответить
Збирають могілізованих робити рехерендум
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24.09.2022 07:37 Ответить
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24.09.2022 07:42 Ответить
Ну от після обміну кацап решту свого життя буде згадувати як йому добре жилось в полоні... і матюкати усіх підряд брудною лайкою...
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24.09.2022 07:48 Ответить
Скорее всего,будут сочинять истории о страшных пытках и изуверствах,чтобы соответствовать своей пропаганде
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24.09.2022 07:50 Ответить
Усі ознаки українського фашизму від кацапів - це якісь таємничі татуювання на азовцях, яких никто не бачив та за 4 місяці полону не задокументував...
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24.09.2022 07:54 Ответить
Спершу саме так і буде, а от після нашої перемоги, десятиліттями виплачуючи репарації Україні з заробітної плати, або приймаючи участь в громадянських війнах за поділ ресурсів, полон буде згадувати як сите і спокійне "життя за кордоном". І все одно будуть преензії - хамона пошкодували, айфон не видали, шнурки забрали...
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24.09.2022 07:57 Ответить
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24.09.2022 07:48 Ответить
аби ж то москвічєй, відправлять на убой всі інші нації, від бурятів до дагестанців
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24.09.2022 07:59 Ответить
От буряти та ін. і не стануть москвічами.
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24.09.2022 09:52 Ответить
хочется пожелать кацапам всем до единого подохнуть, а расии как стране-дерьму исчезнуть из истории вообще... чтобы слово расия стало самым матерным...
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24.09.2022 07:52 Ответить
Ей-богу, умом рашку не понять. На троне у них сидит полностью выжившее из ума какое-то ху**ло и кацапы покорно идут умирать за бредовые ху**ловские идеи. Кто из них более сумасшедший? Хотя не важно. Надеюсь, найдутся адекватные регионы и отделятся от клоаки по имени рашка
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24.09.2022 08:31 Ответить
В славянских регионах бух- теть не станут--- стадло- быдло- пьянь. А вот по Кавказу, иди знай. На севере кстати идут охотно. Там зима сильнее чем здесь.
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24.09.2022 10:35 Ответить
 
 