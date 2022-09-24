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Різні умови мобілізації в регіонах РФ можуть загострити соціальну напругу, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мобілізація

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, як виконується наказ про мобілізацію в Росії, а також дійшли висновку, що різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

Російська мобілізаційна система намагається впоратися із завданням, поставленим президентом Росії Володимиром Путіним, і, найімовірніше, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть такої низької якості, яка передбачалася планами Путіна, якщо Кремль не зможе швидко виправити фундаментальні і системні проблеми.

В інституті зазначають, що проблеми і помилки в перші дні проведення широкомасштабної та складної часткової мобілізації під час невдалої війни не є несподіваними, хоча вони свідчать про те, що російська військова мобілізаційна інфраструктура була підготовлена до великої війни не краще, ніж і російські збройні сили.

Тим не менш, на думку військових аналітиків, цілком можливо, що Міністерство оборони Росії вирішить деякі з найгірших проблем і налагодить мобілізаційні зусилля.

В ISW зазначають, що розбіжності з указом про мобілізацію та заявами Путіна і Шойгу щодо категорій чоловіків, які звільняються від мобілізації, також викликають гнів і недовіру до російських суб'єктів федерації та самого Кремля.

На думку експертів, різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже зросла через сприйняття нерівності при створенні добровольчих батальйонів.

Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Чеченська Республіка не буде проводити мобілізацію, оскільки республіка вже перевиконала "план" призову на 254 відсотки.

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Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російська часткова мобілізація вже в перші дні зіштовхнулася із серйозними і системними проблемами, що викликають невдоволення населення і створюють умови для формування мобілізаційного резерву, нездатного виконати завдання, поставлені перед ним президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Протести, напади на призовні пункти та акти вандалізму відбулися по всій Росії в перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації.
  • Українські війська продовжили просування на північ та північний захід від Лимана.
  • Українські сили продовжували свою кампанію з перехоплення в Херсонській області та зберігали оперативну тишу щодо просування українських військ на лінії зіткнення.
  • Російські війська продовжували безуспішні штурми поблизу Бахмута та на північний захід від Донецька.
  • Українські сили збили безпілотник іранського виробництва Mohajer-6, ймовірно, поблизу Одеси.
  • Російська окупаційна влада розпочала період голосування на своїх фейкових референдумах про анексію 23 вересня з відвертим примусом та фальсифікацією даних про явку виборців.
  • Російська окупаційна влада залишалася у стані підвищеної готовності для запобігання нападів на членів виборчих комісій, виборчі дільниці та урядові об'єкти.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Доткор Хаос 

@Experdiza

·

16 ч

Мобилизованным в предписано явится с вещами, провиантом и картонными танками, с которыми они шли с детьми на парад победы "можем повторить".
На этих танках они отправятся на фронт
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24.09.2022 07:33
+12
Появились первые видео перехода экономики засРашки на военные рельсы

https://twitter.com/i/status/1573404168576024586
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24.09.2022 07:30
+8
Кацапи товстошкірі фаталісти які не ******* життя як таке. Це некрофільське суспільство приречених на смерть. Тому ніяких бунтів, протестів та повстань там не буде. Ну поголосять самки свинособачі і підберуть собі якогось інваліда на заміну. І народять від них ще гірших виродків. Завжди так було...
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24.09.2022 07:34
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Кавказ, вставай !!!
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24.09.2022 07:30 Відповісти
Появились первые видео перехода экономики засРашки на военные рельсы

https://twitter.com/i/status/1573404168576024586
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24.09.2022 07:30 Відповісти
сделал мой день
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24.09.2022 07:36 Відповісти
Доткор Хаос 

@Experdiza

·

16 ч

Мобилизованным в предписано явится с вещами, провиантом и картонными танками, с которыми они шли с детьми на парад победы "можем повторить".
На этих танках они отправятся на фронт
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24.09.2022 07:33 Відповісти
Кацапи товстошкірі фаталісти які не ******* життя як таке. Це некрофільське суспільство приречених на смерть. Тому ніяких бунтів, протестів та повстань там не буде. Ну поголосять самки свинособачі і підберуть собі якогось інваліда на заміну. І народять від них ще гірших виродків. Завжди так було...
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24.09.2022 07:34 Відповісти
Збирають могілізованих робити рехерендум
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24.09.2022 07:37 Відповісти
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24.09.2022 07:42 Відповісти
Ну от після обміну кацап решту свого життя буде згадувати як йому добре жилось в полоні... і матюкати усіх підряд брудною лайкою...
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24.09.2022 07:48 Відповісти
Скорее всего,будут сочинять истории о страшных пытках и изуверствах,чтобы соответствовать своей пропаганде
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24.09.2022 07:50 Відповісти
Усі ознаки українського фашизму від кацапів - це якісь таємничі татуювання на азовцях, яких никто не бачив та за 4 місяці полону не задокументував...
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24.09.2022 07:54 Відповісти
Спершу саме так і буде, а от після нашої перемоги, десятиліттями виплачуючи репарації Україні з заробітної плати, або приймаючи участь в громадянських війнах за поділ ресурсів, полон буде згадувати як сите і спокійне "життя за кордоном". І все одно будуть преензії - хамона пошкодували, айфон не видали, шнурки забрали...
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24.09.2022 07:57 Відповісти
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24.09.2022 07:48 Відповісти
аби ж то москвічєй, відправлять на убой всі інші нації, від бурятів до дагестанців
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24.09.2022 07:59 Відповісти
От буряти та ін. і не стануть москвічами.
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24.09.2022 09:52 Відповісти
хочется пожелать кацапам всем до единого подохнуть, а расии как стране-дерьму исчезнуть из истории вообще... чтобы слово расия стало самым матерным...
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24.09.2022 07:52 Відповісти
Ей-богу, умом рашку не понять. На троне у них сидит полностью выжившее из ума какое-то ху**ло и кацапы покорно идут умирать за бредовые ху**ловские идеи. Кто из них более сумасшедший? Хотя не важно. Надеюсь, найдутся адекватные регионы и отделятся от клоаки по имени рашка
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24.09.2022 08:31 Відповісти
В славянских регионах бух- теть не станут--- стадло- быдло- пьянь. А вот по Кавказу, иди знай. На севере кстати идут охотно. Там зима сильнее чем здесь.
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24.09.2022 10:35 Відповісти
 
 