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Крим (12757) мобілізація (1461)

Мешканцям окупованого Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Жителі окупованого Криму, які хочуть виїхати з півострова, повинні отримати дозвіл у російському військовому комісаріаті за місцем проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода "Крим.Реалії".

"Громадянин має звернутися до військового комісаріату, написати заяву або подати відповідний документ. Далі військкомат розгляне та дасть дозвіл на виїзд, якщо для цього є обставини. Наприклад, є необхідність виїхати по роботі, навчанню чи на лікування", - заявив так званий "начальник" російської служби з мобілізаційної роботи й територіальної оборони Криму Віктор Фесенко.

Він додав, що за неможливості знайти людину для вручення повістки з нею зв’яжуться телефоном.

"Є мобільний телефон громадянина, за яким йому можуть зателефонувати. Після дзвінка громадянин зобов’язаний прийти у військкомат та з’ясувати суть дзвінка", – заявив Фесенко.

При цьому ще 22 вересня радник російського голови Криму Олег Крючков із посиланням на Фесенка заявляв, що "виїзд із Криму не заборонено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму масово вручають повістки кримським татарам, - Ташева

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
А ми ще в 2014 попереджали що Крим це не тільки море і пляжі а й пастка для кацапських пацюків. Колись Крим був "перлиною України", а зараз це окупована мілітарна прикордонна провінція на околиці ********** та ще й з "зашморгом на шиї". Ну що? Помогли вам "асвабадітєлі"? Ага, турізм, а-ля Монако, кіно, віно і доміно і все це на халявні нєфтєбакси.
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24.09.2022 01:20
+26
На тому плакаті мав бути знак рівності.
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24.09.2022 01:26
+19
А вот и небы с камня .
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24.09.2022 01:20
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Висновок:
***** міст

Ви в капкані зрадники
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24.09.2022 01:11 Відповісти
Фильм "Бег" скоро станет актуальным для жителей солнечного Крыма))) Сначала бегство от органов *********, а потом от украинских властей, вернувшихся на полустров.
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24.09.2022 04:49 Відповісти
А ми ще в 2014 попереджали що Крим це не тільки море і пляжі а й пастка для кацапських пацюків. Колись Крим був "перлиною України", а зараз це окупована мілітарна прикордонна провінція на околиці ********** та ще й з "зашморгом на шиї". Ну що? Помогли вам "асвабадітєлі"? Ага, турізм, а-ля Монако, кіно, віно і доміно і все це на халявні нєфтєбакси.
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24.09.2022 01:20 Відповісти
А вот и небы с камня .
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24.09.2022 01:20 Відповісти
Нет, ну почему? Интересно увидеть Тайгу, Тундру, природу Алтая....но как турист....

Но это нужно быть полным кретином, чтобы менять украинский паспорт, на невыездной русский😁😁😁
Даже МОСКОВСКИЙ Паспорт - это полная муйня, даже в Латвию и Польшу не пускают...а что говорить про эти крымские аусвайсы, или на оккупированных территориях?
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24.09.2022 01:23 Відповісти
Прикольно що кримським пацюкам сиру навіть не дали покуштувати, але всі опинились в пастці.
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24.09.2022 01:26 Відповісти
На тому плакаті мав бути знак рівності.
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24.09.2022 01:26 Відповісти
Кримчани вибрали хлорціан. Надзвичайно ефективнна речовина в умовах підвищенної вологості "пробиває" будь який совецкій протгаз. Кацапи завезли в Крим дофіга хлорціану замість "свєтлого будущего"...
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24.09.2022 01:37 Відповісти
Та хто там їх питав. На тих "референдумах" ***** або його маріонетки малюють ті цифри, які самі хочуть.
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24.09.2022 01:51 Відповісти
Що, хлорціан і совецкій протигаз ИП-5 пробиває?
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24.09.2022 01:53 Відповісти
ІП-5 поставлявся в спецвійська і по факту є "міні-заводом" з виробництва кисню. При середньому фізичному навантаженні на суші десь на 120 хвилин. Під водою 70 хвилин. Дуже коштовна штука -"Вєдь грустним солдатам нєт смисла в живих оставаться ... и пряніков сладкіх, уви нє хватаєт на всєх"...
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24.09.2022 03:03 Відповісти
Тоді замість ""пробиває" будь який совецкій протгаз" треба писати "стандартний військовий протигаз проти нього є малоефективним".
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24.09.2022 09:41 Відповісти
Кримчан закликають ухилятися від мобілізації окупантів і виходити на протест


Представництво президента України в Криму закликає мешканців окупованого півострова уникати мобілізації або здаватися в полон, а Меджліс кримськотатарського народу закликає до безстрокового протесту.

Джерело: представництво президента України в Автономній Республіці Крим, звернення президії Меджлісу кримськотатарського народу, розміщене в Facebook Рефата Чубарова

Деталі: У представництві президента зазначили, що російська мобілізація передусім торкнеться мешканців тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, і вже надходять повідомлення про масові вручення повісток із різних куточків окупованого півострова.

Представництво президента в Криму розробило алгоритм дій для українських громадян в АРК та м. Севастополь, який може допомогти "не стати гарматним м'ясом для імперії". Водночас там радять зважувати свої кроки та ризики на кожному етапі.

Зокрема, там радять ховатися, "загубитися" та всіма способами саботувати мобілізацію до військ агресора: уникати особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військкоматів", видалити додатки з надання адмінпослуг або "загубити" свій смартфон, за можливості виїхати з окупованого півострова до іншої країни або ж залишити місце прописки і не повідомляти про своє місцезнаходження.

Тим, кому все ж вручили повістку, радять не їхати до військкомату. "Спробуйте знову "загубитися", захворіти, зникнути. Адмінправопорушення та штраф (від 500 до 3000 рублів) - дуже мала ціна, ніж стати "гарматним м'ясом" для РФ та померти на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Також у представництві закликають перевірити перелік захворювань або травм, які згідно з російським законодавством дозволять уникнути мобілізації чи принаймні відтермінувати її.

Тим, з ким вийшли на зв'язок (приїхали додому, подзвонили, перестріли на вулиці) радять не відмовлятися в розмові від виконання так званого "військового обов'язку", а обґрунтувати причини, чому людина не може поки приїхати у військкомат чи служити. Наприклад: за станом здоров'я, статус сина/рідного брата загиблого військового, постійний догляд за близькими з неналежним станом здоров'я, статус опікуна чи піклувальника неповнолітніх сестер/братів, виховання дитини без матері, наявність двох або більше дітей, навчання на денній формі в закладах освіти та денно-заочній формі, педагогічні працівники освітніх організацій, наявність дитини з інвалідністю до трьох років, наявність дитини та вагітної дружини зі строком вагітності понад 22 тижні, утримання чотирьох і більше дітей до 16 років тощо.

У випадку, якщо не вдалося уникнути мобілізації, у представництві президента радять здаватися в полон таким силовим структурам: Збройні сили України; Національна гвардія України; Національна поліція України; Сили територіальної оборони; Служба безпеки України; Державна прикордонна служба України.

Там закликають не виконувати незаконних злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури - інакше такі дії будуть кваліфіковані як міжнародні злочини без термінів давності.

"Якщо ви добровільно приєднаєтеся до збройних сил РФ і візьмете участь у війні з Україною, такі дії будуть розглядатись як злочин за національним законодавством України - до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, президія Меджлісу кримськотатарського народу закликала мешканців Криму до безстрокового протесту проти мобілізації до окупаційної армії.

У Меджлісі заявили, що проведення російською окупаційною адміністрацією примусової мобілізації жителів тимчасово окупованого Криму в армію держави-окупанта є грубим порушенням Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, стаття 51 якої вказує: "Держава, що окупує, не може примушувати осіб, що перебувають під її опікою, служити в її збройних або допоміжних силах. Будь-який тиск чи пропаганда на користь добровільного вступу до армії забороняється".

"Аналіз даних про мобілізацію мешканців Криму упродовж лише одного дня - 22 вересня 2022 року, що надійшли до Меджлісу кримськотатарського народу, свідчить про те, що у списках мобілізованих громадян різних національностей кримські татари становлять чисельність, що помітно перевищує їхню пропорційну представленість у населенні Криму. В окремих населених пунктах та регіонах чисельність кримських татар, що мобілізуються, становить до 80-90 відсотків від кількості осіб, внесених у списки", - йдеться в повідомленні.

Меджліс закликає всіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації на Центральній площі міста Сімферополя по суботах і неділях о 12:00, а в робочі дні - о 17.00.

Там також радять відмовлятися від служби в збройних силах окупантів у зв'язку з наявністю громадянства України, відмовою стати співучасником міжнародного військового злочину, що скоюється російською окупаційною адміністрацією, а також відмовою брати участь у скоєнні злочинів проти власної держави - України та своїх співгромадян.
https://m.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid02nEuDvrAJNDu62om31sZQERXwhQwnKnBttiJe8waXbY6EL2A2szJqXUZBtb8MvjUol
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24.09.2022 02:00 Відповісти
недотримання законів ху@лостану жодним чином не суперечить законодавству України та не тягне жодних правових наслідків після деокупації
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24.09.2022 07:12 Відповісти
Взагалі це треш. Вдумайтесь. На наших територіях силою змушують людей воювати проти нас. Це все одно що захопити кацапа в полон і відправити на війну проти кацапів до них на росію. Вірю в те,що наші там будуть міцно спати,неуважно дивитись і час від часу стріляти не туди. Ну і в ЗСУ вірю.
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24.09.2022 02:03 Відповісти
За 8 лет в Крыму и на Донбассе выросло поколение крыс
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24.09.2022 02:17 Відповісти
Крим для мене загадка. Відчуваю,що це просто мовчазне стадо. Куди потягнуть,туди і побіжать. Не думаю,що вбиватимуть з задоволенням,як орки. Донбасяни - це залишки люмпенів. Так мені кажуть всі ВПО звідти.
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24.09.2022 04:27 Відповісти
что не так с крысами?
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24.09.2022 09:48 Відповісти
они там всегда были
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24.09.2022 15:22 Відповісти
вони хочуть знищити населення, але якщо рострілювати - сильно палишся. Та і не так еффективно, якщо не контролюєш всю територію. Тому і кидають своїх на своїх.
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24.09.2022 02:26 Відповісти
Особенно кацапам мешаются татары. Кацапня с радостью б вырезала всех татар, но сцыкотно. А тут такая возможность всех утилизировать. Не удивлюсь, если под шумок будут мобилизировать всех татар, невзирая на пол и возраст
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24.09.2022 09:00 Відповісти
ну так пусть татары наконец-то определятся, с кем они. Или они думают, что пойдут против Украины, а когда мы победим снова начнут выть за свою автономию??! Х* им в рыло.
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24.09.2022 15:23 Відповісти
Ситуація там не дуже .
Більшість(або велика частка) українців, які проти окупації евакуювалися.
Кримські татари - аналогічно, можливо менша частка, але їх там меншість.
Москальська сволота так як і в минулі часи - заселила Крим кацапами (це було зроблено так само раніше сталінськими і тп х..ями).
Тому після деокупації українського Криму потрібна буде серйозна робота влади. Це не проста робота, можливо не завжди популярна (серед москалів), але... все буде добре.

КРИМ - це УКРАЇНА!!!
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
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24.09.2022 02:30 Відповісти
Там жодних проблем. Приїхав з ху@лостану після 1992 - чвр. В першу чергу військові пенсьі, їх нащадки, родичі.
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24.09.2022 07:18 Відповісти
Ось він звук війни - рев російських матерів та дружин, чиїх дітей та чоловіків відправляють на війну в Україну. Але нічого, ви ж цього прагнули? А тепер можете і далі водити хороводи на головних площах ваших міст…
https://twitter.com/i/status/1573067334046158850
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24.09.2022 02:50 Відповісти
80% повісток роздали кримським татарам... Цікаво, як Ердоган прореагує на знищення кримських татар?
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24.09.2022 03:08 Відповісти
Теперь посмотрим как татары будут из этой ситуации выходить,тут уже не отсидятся в стороне.
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24.09.2022 07:12 Відповісти
А як вони виходили на протязі всієї свої історії? Тепер в Турцію не втечеш... Залишається втекти в гори, здатися в полон (якщо встигнеш), або смерть. Є ще варіант сісти в кацапську тюрму, але це теж вірна смерть тільки "в розстрочку"...
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24.09.2022 07:42 Відповісти
вариант стрелять в русских не рассматривается? только в украинцев?? ну-ну.
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24.09.2022 15:25 Відповісти
Багато настріляли 220 000 татар в Криму за 8 років окупації? Ото ж...
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24.09.2022 21:38 Відповісти
поэтому я и говорю, что эти уроды скорее будут в нас стрелять, чем в русских. Ну а потом завоют как всегда, про автономию.
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24.09.2022 21:49 Відповісти
Думаю що Україна вже "наїлась" автономіями, "автономними парламентами" і "меджлісами". Татари отримали статус "корінного народу", чого більш ніж досить для самоврядування в межах Кримської області.
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24.09.2022 21:55 Відповісти
Приплыли в родную гавань.
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24.09.2022 07:10 Відповісти
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24.09.2022 07:12 Відповісти
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24.09.2022 10:23 Відповісти
крысоловка захлопнулась
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24.09.2022 09:22 Відповісти
ой как душєвно там і харашо
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24.09.2022 12:08 Відповісти
 
 