В Запорожье и Херсонской области мужчинам призывного возраста, получившим паспорта РФ, оккупанты раздают повестки, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам призывного возраста с российскими паспортами захватчики вручают повестки о мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта Российской Федерации, оккупационные власти приступили к вручению повесток о мобилизации", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+49 govtva
показать весь комментарий24.09.2022 07:57
+44 LoraUA
показать весь комментарий24.09.2022 08:13
+41 Юрий Педаченко
показать весь комментарий24.09.2022 08:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
референдум - примусова паспортизація - повістка. (Другий пункт можна пропустити) Але між собою вони самі говорять «який довб*об придумав херсонцям зброю давати», були повідомлення, що скоріш за все будуть використовувати для робіт в тилу. Крім референдуму вони вже давно обходять квартири будинки під видом комунальних служб.
Но недолго
Сколько коридоров организовала эта власть? Сколько провела эвакуаций из Херсона с февраля ?
Сидеть в тылу и ******* - выезжайте как хотите, это вообще издевательство.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкій біомасі
але не русськiй, а роZiйськiй, вони не руськi, а росiянцi, рашисти, бо паРаша та кацапо-орда
не має нiякого вiдношення до Русi .
могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.
«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит
https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis