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В Запорожье и Херсонской области мужчинам призывного возраста, получившим паспорта РФ, оккупанты раздают повестки, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам призывного возраста с российскими паспортами захватчики вручают повестки о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта Российской Федерации, оккупационные власти приступили к вручению повесток о мобилизации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+49
Так им предателям и надо.Предупреждали же лохов.
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24.09.2022 07:57
+44
Роблять роботу, яку мало робити всі роки незалежності СБУ. Виявляють прихильників раші, документують їх і відправляють на утилізацію
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24.09.2022 08:13
+41
Только не надо рассказывать «нам об этом не говорили, а обещали бочку варенья и ящик печенья».
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24.09.2022 08:01
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Так им предателям и надо.Предупреждали же лохов.
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24.09.2022 07:57 Ответить
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24.09.2022 08:47 Ответить
ото новость а то никто не знал что так будет теперь,пускай в плен сдаються если наши, загранотряды не за 5 метров за спиной стоят,а если предатели то 200 и никаких дилем
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24.09.2022 07:58 Ответить
Чому ж немає дилеми? Або на перегній, або у в'язницю. Отака доля ренегатів.
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24.09.2022 08:17 Ответить
..нащо вони у полоні? Як що кацапсин можна виміняти на наших воїнів, то це лайно на кого міняти? Воно нікому не потрібно. Тварин годувати і щоб сиділи у теплі до закінчення війни? Таких тільки знищувати без всяких вагань.
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24.09.2022 12:00 Ответить
Все вірно: колаборант має здохнути.
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24.09.2022 07:59 Ответить
Фальстарт!
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24.09.2022 08:00 Ответить
Только не надо рассказывать «нам об этом не говорили, а обещали бочку варенья и ящик печенья».
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24.09.2022 08:01 Ответить
Ну от поїли кацапської "гуманітарки", повиляли хвостом, позаглядали в очі кацапам і ... пора платити. Життям. А чи могло бути інакше? Ні...
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24.09.2022 08:05 Ответить
Роблять роботу, яку мало робити всі роки незалежності СБУ. Виявляють прихильників раші, документують їх і відправляють на утилізацію
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24.09.2022 08:13 Ответить
Мгновенная расплата))
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24.09.2022 08:13 Ответить
Не, "награда нашла героя"
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24.09.2022 19:05 Ответить
що цікаво: після "референдуму" можуть роздавати повістки всім. А можуть не роздавати: просто будуть всіх підряд хапати на м'ясо, як ото зараз в ОРДЛО.
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24.09.2022 08:15 Ответить
А шо їм зараз заважає хапати всіх підряд?
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24.09.2022 08:37 Ответить
Ну- їм же хоч видимість "легітимності" створить треба! Раз прийняв участь у "реперендумі" -значить морально підтримуєш приєднання до Росії (бо у результатах референдуму вони саме такий варіант передбачили) Та й зафіксувать хто насправді на місці залишився - щоб навмання не "полювать"
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24.09.2022 09:13 Ответить
Схема зрозуміла:
референдум - примусова паспортизація - повістка. (Другий пункт можна пропустити) Але між собою вони самі говорять «який довб*об придумав херсонцям зброю давати», були повідомлення, що скоріш за все будуть використовувати для робіт в тилу. Крім референдуму вони вже давно обходять квартири будинки під видом комунальних служб.
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24.09.2022 09:45 Ответить
Ти ще здатен вірить кацапу? У Хайнлайна є один твір Називається "Громадянин Галактики" І в ньому є діалог головного героя з названим батьком - капітаном космічного корабля Герой питає, як можна залишать товари перед кораблем, на відкритому просторі, без нагляду? Адже туземці їх можуть украсти! У відповідь капітан каже: "Я знаю, що ці тварюки - істоти без моралі Однак вони не дурні, а наш інженер приводив у порядок і заряджав сьогодні вранці носову гармату!" Саме в таких умовах можна вірить кацапам!
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24.09.2022 09:54 Ответить
До чого тут я?)) хто такі кацапи, я знав ще до 14року. Я вам написав невеличкий епізод з того, що вони говорять. Це не на тему «вірити, не вірити» це про «настрої».
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24.09.2022 10:14 Ответить
А я пояснив, у яких саме умовах кацапу можна довірять! Тільки тоді, коли він знає, що за "паскудство" він негайно "отримає по голові"!
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24.09.2022 10:18 Ответить
Чьотєнько.
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24.09.2022 08:16 Ответить
Джекпот
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24.09.2022 08:21 Ответить
Саме такою метою і була мета пляшивого. Захопити Україну і посилити аквафрешну армію українцями, щоб далі напасти на Європу. Тільки придурки могли думати, що їх "звільняють" заради раю руського миру.
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24.09.2022 08:21 Ответить
Як говорять в народі, на кожну хитру дупу є болт з лівою різьбою.
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24.09.2022 08:25 Ответить
Як вони швидко іх охмурили.
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24.09.2022 08:47 Ответить
Знаю одного рашкодрочера з Херсону. Настільки зазомбований, що якщо російска ракета зруйнує його будинок, все одно буде звинувачувати Україну. Дуже цікаво, що би він сказав на повістку від своїх улюбленців))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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24.09.2022 09:04 Ответить
Ну - не вони перші - не вони останні! Ми з дружиною подібне чули від її родичів (уродженців України, між іншим) ще з 2014-го: "Вот если-бы вы не сапративлялись, а сразу сдались, как в Крыму, то и вайны-бы никакой не было! Жили-бы одним гасударствам!"
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24.09.2022 09:18 Ответить
Подібні меседжі розкачувались агентурою і колаборантами в прифронтових містах які щоденно під обстрілами. Зараз менше. Але людей що так думає достатньо.
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24.09.2022 09:53 Ответить
Я знаю - самі більше місяця, в облозі, під обстрілами та бомбардуваннями, прожили! І не зважаючи на це - до цих пір подібні гниди збереглися! Слава богу - в основному, це пенсіонери з сімей "відставників ще Радянської Армії, яких з Україною зв"язує тільки теперішнє місце проживання! Скоро повимирають!
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24.09.2022 10:15 Ответить
мечты сбываются, теперь они будут жить одним государством.
Но недолго
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24.09.2022 19:07 Ответить
"мы нИ этАга хатели" - запоют свою старую песни тупорылые, безродные желудки
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24.09.2022 09:08 Ответить
Почти единственное, чему можно позавидовать - Украина в результате войны очистится от всей рашистской плесени! Останутся только те, кто не готов за 5 фублей воткнуть нож в спину.
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24.09.2022 09:39 Ответить
Рашистки настроенные пенионеры воткнут нож в спину бесплатно.
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25.09.2022 06:23 Ответить
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24.09.2022 09:44 Ответить
хто там радісно махав ново отриманим москальським паспортом
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24.09.2022 12:06 Ответить
І це правильно! Кожний громадянин срашки має пишатися цим і з захопленням дохнути за свою улюблену парашку!
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24.09.2022 12:37 Ответить
Ото класно, йде велика чистка нації... а то співали-" там наші люди"
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24.09.2022 15:41 Ответить
Ну і добре - на стільки дибілів менше стане
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24.09.2022 16:40 Ответить
Не спішіть злорадствувати,друзі! Русотяпів ,звіичайно,не жалко,хай хєроічєскі дохнуть в боях але : Рашка намалює 80% за входження в Рашку,Госдура оперативно прийме ці території в Рф,а Окурок пообіцяє ядерний удар якщо хтось нападатиме на ці свяшєнниє тєріторії рашки і може тактичну ЯЗ застосувати....
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24.09.2022 18:47 Ответить
Ну хоть что-то они сделали логичное
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24.09.2022 19:00 Ответить
Сейчас они поведут себя, как настоящие россияне - будут пытаться бежать от мобилизации за границу и орать, что они против путина.
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24.09.2022 19:04 Ответить
Брехня. Юг сдал Зеленский. И это всем известно.
Сколько коридоров организовала эта власть? Сколько провела эвакуаций из Херсона с февраля ?
Сидеть в тылу и ******* - выезжайте как хотите, это вообще издевательство.
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25.09.2022 05:29 Ответить
Уже первое словосочетание спалило тебя Конч-й рашинский ватан. Не тебе троллю обсуждать Украину и её народ.
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25.09.2022 13:49 Ответить
Расскажи это ур-д тысячам жертв Мариуполя, Изюма, Херсона.... Даже бубочка назвал эти города героями, так что ты прешь против линии кормильца. Крыса тыловая.
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25.09.2022 13:58 Ответить
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.09.2022 00:10 Ответить
все так, азiопська недоімперія Зла та Брехнi. тотальної цинічної брехні та підлості.

руSSкій біомасі

але не русськiй, а роZiйськiй, вони не руськi, а росiянцi, рашисти, бо паРаша та кацапо-орда

не має нiякого вiдношення до Русi .

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25.09.2022 00:39 Ответить
.

могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.


«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит

https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis
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25.09.2022 00:32 Ответить
бесплатный сыр в мышеловке...
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25.09.2022 07:05 Ответить
А что город Запорожье уже захвачен крысами путлера?
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25.09.2022 11:36 Ответить
 
 