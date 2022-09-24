На Запоріжжі та Херсонщині чоловікам призовного віку, які отримали паспорти РФ, окупанти роздають повістки, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовилися від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+49 govtva
показати весь коментар24.09.2022 07:57
+44 LoraUA
показати весь коментар24.09.2022 08:13
+41 Юрий Педаченко
показати весь коментар24.09.2022 08:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
референдум - примусова паспортизація - повістка. (Другий пункт можна пропустити) Але між собою вони самі говорять «який довб*об придумав херсонцям зброю давати», були повідомлення, що скоріш за все будуть використовувати для робіт в тилу. Крім референдуму вони вже давно обходять квартири будинки під видом комунальних служб.
Но недолго
Сколько коридоров организовала эта власть? Сколько провела эвакуаций из Херсона с февраля ?
Сидеть в тылу и ******* - выезжайте как хотите, это вообще издевательство.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкій біомасі
але не русськiй, а роZiйськiй, вони не руськi, а росiянцi, рашисти, бо паРаша та кацапо-орда
не має нiякого вiдношення до Русi .
могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.
«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит
https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis