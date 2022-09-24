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На Запоріжжі та Херсонщині чоловікам призовного віку, які отримали паспорти РФ, окупанти роздають повістки, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовилися від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Бурятських учителів змусили вночі писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації, - The Insider

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Так им предателям и надо.Предупреждали же лохов.
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24.09.2022 07:57
+44
Роблять роботу, яку мало робити всі роки незалежності СБУ. Виявляють прихильників раші, документують їх і відправляють на утилізацію
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24.09.2022 08:13
+41
Только не надо рассказывать «нам об этом не говорили, а обещали бочку варенья и ящик печенья».
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24.09.2022 08:01
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Так им предателям и надо.Предупреждали же лохов.
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24.09.2022 07:57 Відповісти
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24.09.2022 08:47 Відповісти
ото новость а то никто не знал что так будет теперь,пускай в плен сдаються если наши, загранотряды не за 5 метров за спиной стоят,а если предатели то 200 и никаких дилем
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24.09.2022 07:58 Відповісти
Чому ж немає дилеми? Або на перегній, або у в'язницю. Отака доля ренегатів.
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24.09.2022 08:17 Відповісти
..нащо вони у полоні? Як що кацапсин можна виміняти на наших воїнів, то це лайно на кого міняти? Воно нікому не потрібно. Тварин годувати і щоб сиділи у теплі до закінчення війни? Таких тільки знищувати без всяких вагань.
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24.09.2022 12:00 Відповісти
Все вірно: колаборант має здохнути.
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24.09.2022 07:59 Відповісти
Фальстарт!
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24.09.2022 08:00 Відповісти
Только не надо рассказывать «нам об этом не говорили, а обещали бочку варенья и ящик печенья».
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24.09.2022 08:01 Відповісти
Ну от поїли кацапської "гуманітарки", повиляли хвостом, позаглядали в очі кацапам і ... пора платити. Життям. А чи могло бути інакше? Ні...
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24.09.2022 08:05 Відповісти
Роблять роботу, яку мало робити всі роки незалежності СБУ. Виявляють прихильників раші, документують їх і відправляють на утилізацію
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24.09.2022 08:13 Відповісти
Мгновенная расплата))
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24.09.2022 08:13 Відповісти
Не, "награда нашла героя"
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24.09.2022 19:05 Відповісти
що цікаво: після "референдуму" можуть роздавати повістки всім. А можуть не роздавати: просто будуть всіх підряд хапати на м'ясо, як ото зараз в ОРДЛО.
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24.09.2022 08:15 Відповісти
А шо їм зараз заважає хапати всіх підряд?
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24.09.2022 08:37 Відповісти
Ну- їм же хоч видимість "легітимності" створить треба! Раз прийняв участь у "реперендумі" -значить морально підтримуєш приєднання до Росії (бо у результатах референдуму вони саме такий варіант передбачили) Та й зафіксувать хто насправді на місці залишився - щоб навмання не "полювать"
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24.09.2022 09:13 Відповісти
Схема зрозуміла:
референдум - примусова паспортизація - повістка. (Другий пункт можна пропустити) Але між собою вони самі говорять «який довб*об придумав херсонцям зброю давати», були повідомлення, що скоріш за все будуть використовувати для робіт в тилу. Крім референдуму вони вже давно обходять квартири будинки під видом комунальних служб.
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24.09.2022 09:45 Відповісти
Ти ще здатен вірить кацапу? У Хайнлайна є один твір Називається "Громадянин Галактики" І в ньому є діалог головного героя з названим батьком - капітаном космічного корабля Герой питає, як можна залишать товари перед кораблем, на відкритому просторі, без нагляду? Адже туземці їх можуть украсти! У відповідь капітан каже: "Я знаю, що ці тварюки - істоти без моралі Однак вони не дурні, а наш інженер приводив у порядок і заряджав сьогодні вранці носову гармату!" Саме в таких умовах можна вірить кацапам!
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24.09.2022 09:54 Відповісти
До чого тут я?)) хто такі кацапи, я знав ще до 14року. Я вам написав невеличкий епізод з того, що вони говорять. Це не на тему «вірити, не вірити» це про «настрої».
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24.09.2022 10:14 Відповісти
А я пояснив, у яких саме умовах кацапу можна довірять! Тільки тоді, коли він знає, що за "паскудство" він негайно "отримає по голові"!
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24.09.2022 10:18 Відповісти
Чьотєнько.
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24.09.2022 08:16 Відповісти
Джекпот
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24.09.2022 08:21 Відповісти
Саме такою метою і була мета пляшивого. Захопити Україну і посилити аквафрешну армію українцями, щоб далі напасти на Європу. Тільки придурки могли думати, що їх "звільняють" заради раю руського миру.
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24.09.2022 08:21 Відповісти
Як говорять в народі, на кожну хитру дупу є болт з лівою різьбою.
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24.09.2022 08:25 Відповісти
Як вони швидко іх охмурили.
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24.09.2022 08:47 Відповісти
Знаю одного рашкодрочера з Херсону. Настільки зазомбований, що якщо російска ракета зруйнує його будинок, все одно буде звинувачувати Україну. Дуже цікаво, що би він сказав на повістку від своїх улюбленців))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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24.09.2022 09:04 Відповісти
Ну - не вони перші - не вони останні! Ми з дружиною подібне чули від її родичів (уродженців України, між іншим) ще з 2014-го: "Вот если-бы вы не сапративлялись, а сразу сдались, как в Крыму, то и вайны-бы никакой не было! Жили-бы одним гасударствам!"
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24.09.2022 09:18 Відповісти
Подібні меседжі розкачувались агентурою і колаборантами в прифронтових містах які щоденно під обстрілами. Зараз менше. Але людей що так думає достатньо.
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24.09.2022 09:53 Відповісти
Я знаю - самі більше місяця, в облозі, під обстрілами та бомбардуваннями, прожили! І не зважаючи на це - до цих пір подібні гниди збереглися! Слава богу - в основному, це пенсіонери з сімей "відставників ще Радянської Армії, яких з Україною зв"язує тільки теперішнє місце проживання! Скоро повимирають!
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24.09.2022 10:15 Відповісти
мечты сбываются, теперь они будут жить одним государством.
Но недолго
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24.09.2022 19:07 Відповісти
"мы нИ этАга хатели" - запоют свою старую песни тупорылые, безродные желудки
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24.09.2022 09:08 Відповісти
Почти единственное, чему можно позавидовать - Украина в результате войны очистится от всей рашистской плесени! Останутся только те, кто не готов за 5 фублей воткнуть нож в спину.
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24.09.2022 09:39 Відповісти
Рашистки настроенные пенионеры воткнут нож в спину бесплатно.
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25.09.2022 06:23 Відповісти
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24.09.2022 09:44 Відповісти
хто там радісно махав ново отриманим москальським паспортом
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24.09.2022 12:06 Відповісти
І це правильно! Кожний громадянин срашки має пишатися цим і з захопленням дохнути за свою улюблену парашку!
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24.09.2022 12:37 Відповісти
Ото класно, йде велика чистка нації... а то співали-" там наші люди"
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24.09.2022 15:41 Відповісти
Ну і добре - на стільки дибілів менше стане
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24.09.2022 16:40 Відповісти
Не спішіть злорадствувати,друзі! Русотяпів ,звіичайно,не жалко,хай хєроічєскі дохнуть в боях але : Рашка намалює 80% за входження в Рашку,Госдура оперативно прийме ці території в Рф,а Окурок пообіцяє ядерний удар якщо хтось нападатиме на ці свяшєнниє тєріторії рашки і може тактичну ЯЗ застосувати....
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24.09.2022 18:47 Відповісти
Ну хоть что-то они сделали логичное
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24.09.2022 19:00 Відповісти
Сейчас они поведут себя, как настоящие россияне - будут пытаться бежать от мобилизации за границу и орать, что они против путина.
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24.09.2022 19:04 Відповісти
Брехня. Юг сдал Зеленский. И это всем известно.
Сколько коридоров организовала эта власть? Сколько провела эвакуаций из Херсона с февраля ?
Сидеть в тылу и ******* - выезжайте как хотите, это вообще издевательство.
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25.09.2022 05:29 Відповісти
Уже первое словосочетание спалило тебя Конч-й рашинский ватан. Не тебе троллю обсуждать Украину и её народ.
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25.09.2022 13:49 Відповісти
Расскажи это ур-д тысячам жертв Мариуполя, Изюма, Херсона.... Даже бубочка назвал эти города героями, так что ты прешь против линии кормильца. Крыса тыловая.
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25.09.2022 13:58 Відповісти
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.09.2022 00:10 Відповісти
все так, азiопська недоімперія Зла та Брехнi. тотальної цинічної брехні та підлості.

руSSкій біомасі

але не русськiй, а роZiйськiй, вони не руськi, а росiянцi, рашисти, бо паРаша та кацапо-орда

не має нiякого вiдношення до Русi .

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25.09.2022 00:39 Відповісти
.

могiлiзацiя на паРашi . цiкавий матерiал.


«Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!» на рассее гражданских людей отправляют воевать против Украины. Вот как это выглядит

https://meduza.io/video/2022/09/23/rot-zakroyte-chto-vy-orete-vse-igrushki-zakonchilis
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25.09.2022 00:32 Відповісти
бесплатный сыр в мышеловке...
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25.09.2022 07:05 Відповісти
А что город Запорожье уже захвачен крысами путлера?
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25.09.2022 11:36 Відповісти
 
 