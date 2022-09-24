"Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" - Пташка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Парамедик Екатерина Полищук (Пташка) опубликовала первое сообщение в соцсети по возвращении из плена.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Instagram Пташки.
"Это было начало. А теперь я дома.
"І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт".
Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" – написала она.
Пташка добавила фото на фоне украинского флага.
В сторис она поблагодарила всех за поздравления, теплые слова и за свободу.
"Зализываем раны - и в строй. Если я перестану улыбаться, я умерла. Я в Украине, мы сделали это вместе. Но это все только начало", - говорит Пташка.
Екатерина Полищук - защитница "Азовстали", попавшая в плен к россиянам и недавно вернувшаяся домой.
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молимось за Вас , дорогі наші Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
та й особи про яких нав'язливо одночасно починають публікувати всі ЗМІ...
А ти-нічого не знаєш. Ховався в лісах Карпат від мобілізації, інтернету не було?
Азовці, всі захисники Маріуполя-і морпехи,нацгвардійці-всі- то сила і честь України.
Але ватний лохторат 80% підтримує Боневтіка-ось хто для них герой і найрожумніший. Зелену плісняву не вилукувати?