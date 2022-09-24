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"Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" - Пташка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Парамедик Екатерина Полищук (Пташка) опубликовала первое сообщение в соцсети по возвращении из плена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Instagram Пташки.

"Это было начало. А теперь я дома. 

"І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт".

Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" – написала она.

Пташка добавила фото на фоне украинского флага.

В сторис она поблагодарила всех за поздравления, теплые слова и за свободу.

"Зализываем раны  - и в строй. Если я перестану улыбаться, я умерла. Я в Украине, мы сделали это вместе. Но это все только начало", - говорит Пташка.

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Екатерина Полищук - защитница "Азовстали", попавшая в плен к россиянам и недавно вернувшаяся домой.

Мы вернулись, чтобы бороться дальше! - Пташка 01
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Топ комментарии
+27
є такі люди...незламні духом... вона одна з них.....
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24.09.2022 13:43
+21
красуня❤️
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24.09.2022 13:44
+20
Пташечко , щира Вам всім подяка за те , що Ви не зламались і не підкорились кацапським катам , які знущались над Вами 😕
молимось за Вас , дорогі наші Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.09.2022 13:44
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є такі люди...незламні духом... вона одна з них.....
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24.09.2022 13:43 Ответить
красуня❤️
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24.09.2022 13:44 Ответить
Пташечко , щира Вам всім подяка за те , що Ви не зламались і не підкорились кацапським катам , які знущались над Вами 😕
молимось за Вас , дорогі наші Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.09.2022 13:44 Ответить
Вообще бывших военнопленных несмоттря на все уважение нельзя допускать к чувствительной информации для безопасности всех остальных. Это не значит что их нужно меньше уважать. Они и сами должны это понимать.
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24.09.2022 13:45 Ответить
просто так ФСБ не публікувало б відео ...
та й особи про яких нав'язливо одночасно починають публікувати всі ЗМІ...
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24.09.2022 14:00 Ответить
Это не про "Азовцев"‼️ Таких Героев ❤️💙💛 не сломать‼️Скорейшего полного выздоровления всем воинам и медикам‼️🙏
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24.09.2022 15:26 Ответить
Азавці,морпехи,нацгвардійці - всізахисники Маріуполя НЕ ЗДЛИСЯ в полон. Вони виконали наказ Верховногго головнокомандувача Боневтіка - здатися. 4 місяця вони стримуваали навалу і не давали оркам просунутись. Такі герої -це гордість нації на сторіччя.
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24.09.2022 19:36 Ответить
Слава Героям!
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24.09.2022 13:53 Ответить
одужуйте набирайтесь сил ! дякую за вашу стійкість !
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24.09.2022 14:00 Ответить
Смелые люди . Продолжаем помогать . Это наша земля , наш дом . Нам нельзя умереть раньше ху@ла .
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24.09.2022 14:13 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.09.2022 14:31 Ответить
Ти дивився репортажі зкаткомб зовсталі? Чи тільки зараз почув про захасників Маріуполя? - Пташка співала чудово там, в темряві, підтримуючи і поранених( вона парамезик) і цивільних жінок,яких таам було повно. ЇЇ вся притомна Україна знає і вболівала за неї. Вона-улюблениця. Вона обличча України на війні!
А ти-нічого не знаєш. Ховався в лісах Карпат від мобілізації, інтернету не було?
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24.09.2022 19:27 Ответить
Знаєте, де треба шукати президентів? Серед азовців. Можливо, вони не такі досвідчені, як політики, але вони точно патріоти своєї Батьківщини.
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24.09.2022 16:01 Ответить
А в нас зараз-досвідчений політик? Досвіду на сцені Кварталу набрався, глузуючи над майданівцями і Україною?
Азовці, всі захисники Маріуполя-і морпехи,нацгвардійці-всі- то сила і честь України.

Але ватний лохторат 80% підтримує Боневтіка-ось хто для них герой і найрожумніший. Зелену плісняву не вилукувати?
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24.09.2022 19:33 Ответить
Я дико извиняюсь, но где Вы увидели досвідченіх среди толпы угашенных клоунов и недоумков сегодняшнего украинского политикума ?
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24.09.2022 23:28 Ответить
Бережи Тебе Бог!
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24.09.2022 18:21 Ответить
Завдяки таким ЛЮДЯМ переможе і відродиться наша Україна. Шана і повага ТОБІ донько України.
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24.09.2022 21:45 Ответить
 
 