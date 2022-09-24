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"Ми повернулись, щоб боротись далі!" - Пташка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Парамедик Катерина Поліщук (Пташка) опублікувала перший допис у соцмережі після повернення з полону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інстаграм Пташки.

"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!", - написала вона.

Пташка додала фото на фоні українського прапора.

У сторіз вона подякувала всім за привітання, теплі слова і за волю.

"Зализуємо рани і в стрій. Якщо я перестану посміхатися, я вмерла. Я в Україні, ми зробили це разом. Але це все лише початок", - каже Пташка.

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Катерина Поліщук - захисниця "Азовсталі", яка потрапила в полон до росіян, і нещодавно повернулася додому.

Ми повернулись, щоб боротись далі! - Пташка 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
є такі люди...незламні духом... вона одна з них.....
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24.09.2022 13:43
+21
красуня❤️
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24.09.2022 13:44
+20
Пташечко , щира Вам всім подяка за те , що Ви не зламались і не підкорились кацапським катам , які знущались над Вами 😕
молимось за Вас , дорогі наші Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.09.2022 13:44
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є такі люди...незламні духом... вона одна з них.....
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24.09.2022 13:43 Відповісти
красуня❤️
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24.09.2022 13:44 Відповісти
Пташечко , щира Вам всім подяка за те , що Ви не зламались і не підкорились кацапським катам , які знущались над Вами 😕
молимось за Вас , дорогі наші Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.09.2022 13:44 Відповісти
Вообще бывших военнопленных несмоттря на все уважение нельзя допускать к чувствительной информации для безопасности всех остальных. Это не значит что их нужно меньше уважать. Они и сами должны это понимать.
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24.09.2022 13:45 Відповісти
просто так ФСБ не публікувало б відео ...
та й особи про яких нав'язливо одночасно починають публікувати всі ЗМІ...
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24.09.2022 14:00 Відповісти
Это не про "Азовцев"‼️ Таких Героев ❤️💙💛 не сломать‼️Скорейшего полного выздоровления всем воинам и медикам‼️🙏
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24.09.2022 15:26 Відповісти
Азавці,морпехи,нацгвардійці - всізахисники Маріуполя НЕ ЗДЛИСЯ в полон. Вони виконали наказ Верховногго головнокомандувача Боневтіка - здатися. 4 місяця вони стримуваали навалу і не давали оркам просунутись. Такі герої -це гордість нації на сторіччя.
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24.09.2022 19:36 Відповісти
Слава Героям!
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24.09.2022 13:53 Відповісти
одужуйте набирайтесь сил ! дякую за вашу стійкість !
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24.09.2022 14:00 Відповісти
Смелые люди . Продолжаем помогать . Это наша земля , наш дом . Нам нельзя умереть раньше ху@ла .
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24.09.2022 14:13 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.09.2022 14:31 Відповісти
Ти дивився репортажі зкаткомб зовсталі? Чи тільки зараз почув про захасників Маріуполя? - Пташка співала чудово там, в темряві, підтримуючи і поранених( вона парамезик) і цивільних жінок,яких таам було повно. ЇЇ вся притомна Україна знає і вболівала за неї. Вона-улюблениця. Вона обличча України на війні!
А ти-нічого не знаєш. Ховався в лісах Карпат від мобілізації, інтернету не було?
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24.09.2022 19:27 Відповісти
Знаєте, де треба шукати президентів? Серед азовців. Можливо, вони не такі досвідчені, як політики, але вони точно патріоти своєї Батьківщини.
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24.09.2022 16:01 Відповісти
А в нас зараз-досвідчений політик? Досвіду на сцені Кварталу набрався, глузуючи над майданівцями і Україною?
Азовці, всі захисники Маріуполя-і морпехи,нацгвардійці-всі- то сила і честь України.

Але ватний лохторат 80% підтримує Боневтіка-ось хто для них герой і найрожумніший. Зелену плісняву не вилукувати?
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24.09.2022 19:33 Відповісти
Я дико извиняюсь, но где Вы увидели досвідченіх среди толпы угашенных клоунов и недоумков сегодняшнего украинского политикума ?
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24.09.2022 23:28 Відповісти
Бережи Тебе Бог!
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24.09.2022 18:21 Відповісти
Завдяки таким ЛЮДЯМ переможе і відродиться наша Україна. Шана і повага ТОБІ донько України.
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24.09.2022 21:45 Відповісти
 
 