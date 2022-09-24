Россия не выиграет эту войну, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия не выигрывает войну против Украины, но Германия, Европа должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной Путиным войне.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Все видят ужасные картины войны, которую Россия начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях, сказал канцлер.
"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – убежден он.
Глава правительства ФРГ напомнил, что кроме непосредственного фронта есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И потому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода.
Другая линия борьбы касается вопроса: как можно гарантировать, что энергоснабжение будет оставаться безопасным в Германии, Европе и многих других странах мира? Федеральное правительство, по словам его руководителя, приняло далеко идущие решения с начала года, гарантируя, что ФРГ может обеспечить поставки угля, нефти и газа, что электроснабжение продолжает функционировать, и немцы могут сегодня сказать, что пройдут эту зиму.
Но следующей задачей является вопрос цен, прежде всего, цены на электроэнергию, тепло или газ.
"Они слишком высоки и должны опускаться", – констатировал политик.
Он заявил, что нужно сделать так, чтобы цены на электроэнергию и газ снова упали. Для этого была создана комиссия, ведутся переговоры с Евросоюзом и со всеми, кто экспортирует газ в Европу и Германию.
Подытоживая, Шольц заверил, что немцы никого не оставят один на один с проблемами, законодательная машина заработала и очень-очень быстро организует необходимую поддержку граждан и бизнеса, промышленности.
Пожалуйста, подождите...
а Iris-T це ще чекати і чекати. Пу може бити тактичними ядерними снарядами.... Ось що говорить про поведінку Німеччини Рау. Прочитайте !
https://censor.net/ua/news/3369367/*****************************************************************************************************
https://focus.ua/uk/world/530524-smi-pishut-o-gosperevorote-v-kitae-i-areste-si-czinpina-kto-mozhet-zanyat-ego-mesto
З пріорітетами визначись, з причинно наслідковими зв"язками!
- Шольц хіба кілька разів не казав, що Німеччина постачатиме танки, коли цю ідею підтримають інші союзники (США, до прикладу);
- Ви часто читаєте новини, що наші солдати тренуються застосовувати західні танки? Я особисто ніразу не бачив такої новини.
- Логістика, запчастини: само собою вирішиться?
24 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві на Хрещатику вибухнули будівлі. Це спровокувало пожежу, яка знищила історичний центр міста, що розбудовувався впродовж XVIII - початку XX століть.
До мінування об'єктів у Києві в 1941 році були причетні інженерна частина 37-ї армії СРСР і 4-та дивізія НКВД. У будівлях та інших важливих спорудах заклали радіокеровану вибухівку.
Вибухи в центрі столиці спричинили масштабні пожежі (радянські диверсанти для цього спеціально закладали на горищах запаси коктейлів Молотова). Водогін також був зруйнований радянськими військами. Тому, щоб принаймні локалізувати пожежу, нацисти підривали сусідні приміщення. Так більшовицький та нацистський режими приклали руку до знищення історичного центру Києва. А постраждали від радянської диверсії більшою мірою цивільні кияни.
Нацистська пропаганда звинуватила у вибухах київських євреїв та використала ситуацію як привід для «остаточного розв'язання єврейського питання» в місті. Саме вибухи на Хрещатику стали формальною причиною для нацистів, щоб розпочати розстріли у Бабиному Ярі - чи не найвідоміший та наймасштабніший акт «Голокосту від куль».
Радянська пропаганда до видворення нацистів із Києва замовчувала вибухи у центрі міста. Лише після повернення більшовицької влади в Київ 8 листопада 1943 року в газеті «Правда» виходить стаття Якова Макарченка, в якій у вибухах в центрі Києва звинувачують нацистів:
💬«Захватив Киев, немцы начали методически умерщвлять его. Сначала был разрушен Крещатик - один из самих красивейших и благоустроенных проспектов столицы Украины... Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию: все, что ни поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Немцы взорвали мосты, дома, водопровод, культурные учреждения».
Таку позицію радянська пропаганда підтримувала до 1963 року. Лише тоді республіканський КГБ УРСР видав довідку про те, що вибухи здійснила диверсійна група, яку очолював Іван Кудря. Однак ******* історики схиляються до думки, що виникла така довідка лише для того, щоб пояснити вручення Іванові Кудрі посмертної Зірки Героя СРСР. Адже окрім «групи Кудрі», яку координував НКВД УРСР, існувала також диверсійна «група Валерія Карташова», якою керували напряму з Москви. Про діяльність одна одної ці групи не знали, але серед зруйнованих приміщень був так званий «хмарочос Гінзбурга» на вулиці Інститутській, де розташовувались одна з конспіративних квартир Кудрі та велике сховище зі зброєю, грошима й іншим обладнанням. Достеменно невідомо, яка з цих двох груп насправді була причетна до знищення Хрещатика, адже всі дані про цю «спецоперацію» засекречені в архіві російського Міністерства оборони.
Аудіодокумент зі спогадів свідка тих подій Дмитра Малакова - https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
Як гадаєте, кого румуни звинуватили у цьому?
https://www.youtube.com/watch?v=2Mii-I18rPI
Правда выяснилось, что очень даже есть куда бежать, в том числе и самому Борису...