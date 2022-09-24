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Россия не выиграет эту войну, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Россия не выигрывает войну против Украины, но Германия, Европа должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной Путиным войне.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Все видят ужасные картины войны, которую Россия начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях, сказал канцлер.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – убежден он.

Глава правительства ФРГ напомнил, что кроме непосредственного фронта есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И потому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода.

Другая линия борьбы касается вопроса: как можно гарантировать, что энергоснабжение будет оставаться безопасным в Германии, Европе и многих других странах мира? Федеральное правительство, по словам его руководителя, приняло далеко идущие решения с начала года, гарантируя, что ФРГ может обеспечить поставки угля, нефти и газа, что электроснабжение продолжает функционировать, и немцы могут сегодня сказать, что пройдут эту зиму.

Но следующей задачей является вопрос цен, прежде всего, цены на электроэнергию, тепло или газ.

"Они слишком высоки и должны опускаться", – констатировал политик.

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Он заявил, что нужно сделать так, чтобы цены на электроэнергию и газ снова упали. Для этого была создана комиссия, ведутся переговоры с Евросоюзом и со всеми, кто экспортирует газ в Европу и Германию.

Подытоживая, Шольц заверил, что немцы никого не оставят один на один с проблемами, законодательная машина заработала и очень-очень быстро организует необходимую поддержку граждан и бизнеса, промышленности.
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Топ комментарии
+17
Дай оружие , смешной ...
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24.09.2022 14:37
+14
вибачте але він довбень, коли людей катують, гвалтують, вбиваюь прямо зараз ця куйня буде думати що буде в Африці в майбутньому.... причинно -наслідковий звязок на рівні ліверної ковбаски.....
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24.09.2022 14:43
+13
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24.09.2022 14:51
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Дай оружие , смешной ...
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24.09.2022 14:37 Ответить
сіярто зараз заявить, що він проти зниження цін на рос газ і вимагає платити росії 2000000000 за кожну тисячу кубів.
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24.09.2022 14:43 Ответить
А что, не дает? А как насчет "гепардов" и "марсов"? Не подходят?
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24.09.2022 15:49 Ответить
Історія Гепардів тянулась декілька місяців. Танки вони відмовились давати, Marder також. Тобто Греції вони віддають БМП Marder а нам Греція яка не воює дає БМП-1. Відчуваєте різницю?

а Iris-T це ще чекати і чекати. Пу може бити тактичними ядерними снарядами.... Ось що говорить про поведінку Німеччини Рау. Прочитайте !

https://censor.net/ua/news/3369367/*****************************************************************************************************
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24.09.2022 19:43 Ответить
ЗМІ пишуть про держпереворот у Китаї. (можна почитать)
https://focus.ua/uk/world/530524-smi-pishut-o-gosperevorote-v-kitae-i-areste-si-czinpina-kto-mozhet-zanyat-ego-mesto
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24.09.2022 14:40 Ответить
то буде повна срака, ХЗ що там старці козлобороді задумали. рука параші є? якщо немає, то пох, нехай страчують один одного, якщо є, то погано( тоді піста світові
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24.09.2022 14:47 Ответить
навряд рука кремля може залізти в дупу панді. Скоріш за все річ в тому що Сі, в супереч закону, хоче на третій срок. Але ж є і інщі претенди на трон. У будь якому разі, внутрішній безлад в країнах які мовчазні прихильники путлера, нам на руку
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24.09.2022 14:51 Ответить
перш ніж казати, що це нам на руку, треба розуміти хто там рветься до влади! бо якщо це відбувається на тлі, наприклад: "Тайвансього чмиріння" від американців і того, що сі боягузно з'їхав з теми, то хто зна, а раптом до влади прийдуть сторонники війни з американцями?!
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24.09.2022 15:10 Ответить
Танки де? Будуть танки, буде безпека та газ)

З пріорітетами визначись, з причинно наслідковими зв"язками!
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24.09.2022 14:40 Ответить
Зустрічні запитання:
- Шольц хіба кілька разів не казав, що Німеччина постачатиме танки, коли цю ідею підтримають інші союзники (США, до прикладу);
- Ви часто читаєте новини, що наші солдати тренуються застосовувати західні танки? Я особисто ніразу не бачив такої новини.
- Логістика, запчастини: само собою вирішиться?
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24.09.2022 18:21 Ответить
главное не чаще это повторять, а верить в это и... помогать (без оглядки и страха)
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24.09.2022 14:43 Ответить
вибачте але він довбень, коли людей катують, гвалтують, вбиваюь прямо зараз ця куйня буде думати що буде в Африці в майбутньому.... причинно -наслідковий звязок на рівні ліверної ковбаски.....
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24.09.2022 14:43 Ответить
Зараз набіжить фанклуб цього довбня, будуть Вам нарікати))
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24.09.2022 14:48 Ответить
маю свою точку зору, і маю право її висловлювати.... ми не расеї.....
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24.09.2022 14:51 Ответить
сьогодні чергова чорна річниця

24 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві на Хрещатику вибухнули будівлі. Це спровокувало пожежу, яка знищила історичний центр міста, що розбудовувався впродовж XVIII - початку XX століть.

До мінування об'єктів у Києві в 1941 році були причетні інженерна частина 37-ї армії СРСР і 4-та дивізія НКВД. У будівлях та інших важливих спорудах заклали радіокеровану вибухівку.
Вибухи в центрі столиці спричинили масштабні пожежі (радянські диверсанти для цього спеціально закладали на горищах запаси коктейлів Молотова). Водогін також був зруйнований радянськими військами. Тому, щоб принаймні локалізувати пожежу, нацисти підривали сусідні приміщення. Так більшовицький та нацистський режими приклали руку до знищення історичного центру Києва. А постраждали від радянської диверсії більшою мірою цивільні кияни.

Нацистська пропаганда звинуватила у вибухах київських євреїв та використала ситуацію як привід для «остаточного розв'язання єврейського питання» в місті. Саме вибухи на Хрещатику стали формальною причиною для нацистів, щоб розпочати розстріли у Бабиному Ярі - чи не найвідоміший та наймасштабніший акт «Голокосту від куль».

Радянська пропаганда до видворення нацистів із Києва замовчувала вибухи у центрі міста. Лише після повернення більшовицької влади в Київ 8 листопада 1943 року в газеті «Правда» виходить стаття Якова Макарченка, в якій у вибухах в центрі Києва звинувачують нацистів:

💬«Захватив Киев, немцы начали методически умерщвлять его. Сначала был разрушен Крещатик - один из самих красивейших и благоустроенных проспектов столицы Украины... Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию: все, что ни поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Немцы взорвали мосты, дома, водопровод, культурные учреждения».

Таку позицію радянська пропаганда підтримувала до 1963 року. Лише тоді республіканський КГБ УРСР видав довідку про те, що вибухи здійснила диверсійна група, яку очолював Іван Кудря. Однак ******* історики схиляються до думки, що виникла така довідка лише для того, щоб пояснити вручення Іванові Кудрі посмертної Зірки Героя СРСР. Адже окрім «групи Кудрі», яку координував НКВД УРСР, існувала також диверсійна «група Валерія Карташова», якою керували напряму з Москви. Про діяльність одна одної ці групи не знали, але серед зруйнованих приміщень був так званий «хмарочос Гінзбурга» на вулиці Інститутській, де розташовувались одна з конспіративних квартир Кудрі та велике сховище зі зброєю, грошима й іншим обладнанням. Достеменно невідомо, яка з цих двох груп насправді була причетна до знищення Хрещатика, адже всі дані про цю «спецоперацію» засекречені в архіві російського Міністерства оборони.

Аудіодокумент зі спогадів свідка тих подій Дмитра Малакова - https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
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24.09.2022 14:43 Ответить
Дуже схоже було і в Одесі (але трохи пізніше, 22 жовтня 1941) Вибух у домі на Маразлієвскій под час зібрання великій кількості румунських офіцерів (при СРСР там розміщувалось НКВС) був здійснений за допомогою радіосигналу з Севастополя.
Як гадаєте, кого румуни звинуватили у цьому?
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24.09.2022 20:17 Ответить
але і танків не дам, от як тількі Кірібаті передасть свої танки, тоді і я дам, але це точно
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24.09.2022 14:44 Ответить
Сын Меркель ?
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24.09.2022 14:47 Ответить
коллєга скоріш
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24.09.2022 15:23 Ответить
Лицемерный швайн
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24.09.2022 14:47 Ответить
РОБОЧИЙ РОТ
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24.09.2022 14:49 Ответить
Дуже -дуже швидко від німців особливо смішно звучить)
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24.09.2022 14:49 Ответить
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24.09.2022 14:51 Ответить
небагато хто з моєї молодості залишився при здоровому глузді
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24.09.2022 14:52 Ответить
Ще Макаревич,Шевчук і Пугачиха здивувала,хоча з 2014 р не чув,щоб вона підтримувала агресію проти України.
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24.09.2022 14:56 Ответить
Це теж московська імперка. Війна їй не подобається, тому що "гинуть наші мальчікі", за змістом - гвалтівникі та вбивці. Українських дітей їй не шкода.
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24.09.2022 15:12 Ответить
Подмога не пришла, нас *******… пусть БГ именно эту песню немецкому канцлеру шольцу споёт….
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24.09.2022 15:10 Ответить
Вот актуальная песня

https://www.youtube.com/watch?v=2Mii-I18rPI

Правда выяснилось, что очень даже есть куда бежать, в том числе и самому Борису...
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24.09.2022 15:29 Ответить
А какую войну нынешняя россия выиграла вообще?
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24.09.2022 14:51 Ответить
Хочет выс ..ться и при этом не надуться. Где оружие . УКраинцев в несколько раз меньше и экономический ресурс на исходе.
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24.09.2022 14:52 Ответить
Поки що від німців такий же зиск допомоги, як від німецьких солдат євреям....
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24.09.2022 15:02 Ответить
Че вы гоните на Германию, они чётко и своевременно помогают, он гаубицы передадут в 2053 году, танки подьедут в 2071,пво начнёт работать лет через восемьдесят, а пока только катапульты, римские тараны и пращи с камнями, может даже копья передадут
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24.09.2022 15:03 Ответить
танки давай лисомордий
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24.09.2022 15:15 Ответить
****...шольца шось покусало
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24.09.2022 17:08 Ответить
Просто издевается, херло лысое... Может пьяный?
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24.09.2022 21:23 Ответить
Хто про що, а вшивий про баню.
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24.09.2022 22:05 Ответить
шольц вже програв.. і путлєр капут..
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24.09.2022 22:21 Ответить
 
 