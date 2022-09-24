Росія не виграє цю війну, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія не виграє війну проти України, але Німеччина, Європа мають виграти при цьому свої "битви" в розв’язаній Путіним війні.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Всі бачать жахливі картини війни, яку Росія розпочала проти України, чують новини про руйнування, про багато смертей, сказав канцлер.
"Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну", - переконаний він.
Глава уряду ФРН нагадав, що, окрім безпосереднього фронту, є багато інших полів битв, зокрема голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду.
Інша лінія боротьби стосується питання: як можна гарантувати, що енергопостачання залишатиметься безпечним у Німеччині, Європі та багатьох інших країнах світу. Федеральний уряд, за словами його очільника, прийняв далекосяжні рішення з початку року, гарантуючи, що ФРН може забезпечити постачання вугілля, нафти та газу, що електропостачання продовжує функціонувати, і німці можуть сьогодні сказати, що пройдуть цю зиму.
Але наступним завданням є питання цін, насамперед ціни на електроенергію, тепло чи газ.
"Вони занадто високі і повинні опускатися", - констатував політик.
Він заявив, що треба зробити так, аби ціни на електроенергію і газ знову впали. Для цього було створено комісію, ведуться переговори з Євросоюзом і з усіма, хто експортує газ до Європи та Німеччини.
Підсумовуючи, Шольц запевнив, що німці нікого не залишать сам на сам із проблемами, законодавча машина запрацювала і дуже-дуже швидко організує необхідну підтримку громадян і бізнесу, промисловості.
Будь ласка, зачекайте...
а Iris-T це ще чекати і чекати. Пу може бити тактичними ядерними снарядами.... Ось що говорить про поведінку Німеччини Рау. Прочитайте !
https://censor.net/ua/news/3369367/*****************************************************************************************************
https://focus.ua/uk/world/530524-smi-pishut-o-gosperevorote-v-kitae-i-areste-si-czinpina-kto-mozhet-zanyat-ego-mesto
З пріорітетами визначись, з причинно наслідковими зв"язками!
- Шольц хіба кілька разів не казав, що Німеччина постачатиме танки, коли цю ідею підтримають інші союзники (США, до прикладу);
- Ви часто читаєте новини, що наші солдати тренуються застосовувати західні танки? Я особисто ніразу не бачив такої новини.
- Логістика, запчастини: само собою вирішиться?
24 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві на Хрещатику вибухнули будівлі. Це спровокувало пожежу, яка знищила історичний центр міста, що розбудовувався впродовж XVIII - початку XX століть.
До мінування об'єктів у Києві в 1941 році були причетні інженерна частина 37-ї армії СРСР і 4-та дивізія НКВД. У будівлях та інших важливих спорудах заклали радіокеровану вибухівку.
Вибухи в центрі столиці спричинили масштабні пожежі (радянські диверсанти для цього спеціально закладали на горищах запаси коктейлів Молотова). Водогін також був зруйнований радянськими військами. Тому, щоб принаймні локалізувати пожежу, нацисти підривали сусідні приміщення. Так більшовицький та нацистський режими приклали руку до знищення історичного центру Києва. А постраждали від радянської диверсії більшою мірою цивільні кияни.
Нацистська пропаганда звинуватила у вибухах київських євреїв та використала ситуацію як привід для «остаточного розв'язання єврейського питання» в місті. Саме вибухи на Хрещатику стали формальною причиною для нацистів, щоб розпочати розстріли у Бабиному Ярі - чи не найвідоміший та наймасштабніший акт «Голокосту від куль».
Радянська пропаганда до видворення нацистів із Києва замовчувала вибухи у центрі міста. Лише після повернення більшовицької влади в Київ 8 листопада 1943 року в газеті «Правда» виходить стаття Якова Макарченка, в якій у вибухах в центрі Києва звинувачують нацистів:
💬«Захватив Киев, немцы начали методически умерщвлять его. Сначала был разрушен Крещатик - один из самих красивейших и благоустроенных проспектов столицы Украины... Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию: все, что ни поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Немцы взорвали мосты, дома, водопровод, культурные учреждения».
Таку позицію радянська пропаганда підтримувала до 1963 року. Лише тоді республіканський КГБ УРСР видав довідку про те, що вибухи здійснила диверсійна група, яку очолював Іван Кудря. Однак ******* історики схиляються до думки, що виникла така довідка лише для того, щоб пояснити вручення Іванові Кудрі посмертної Зірки Героя СРСР. Адже окрім «групи Кудрі», яку координував НКВД УРСР, існувала також диверсійна «група Валерія Карташова», якою керували напряму з Москви. Про діяльність одна одної ці групи не знали, але серед зруйнованих приміщень був так званий «хмарочос Гінзбурга» на вулиці Інститутській, де розташовувались одна з конспіративних квартир Кудрі та велике сховище зі зброєю, грошима й іншим обладнанням. Достеменно невідомо, яка з цих двох груп насправді була причетна до знищення Хрещатика, адже всі дані про цю «спецоперацію» засекречені в архіві російського Міністерства оборони.
Аудіодокумент зі спогадів свідка тих подій Дмитра Малакова - https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
Як гадаєте, кого румуни звинуватили у цьому?
https://www.youtube.com/watch?v=2Mii-I18rPI
Правда выяснилось, что очень даже есть куда бежать, в том числе и самому Борису...