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Росія не виграє цю війну, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Росія не виграє війну проти України, але Німеччина, Європа мають виграти при цьому свої "битви" в розв’язаній Путіним війні.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Всі бачать жахливі картини війни, яку Росія розпочала проти України, чують новини про руйнування, про багато смертей, сказав канцлер.

"Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну", - переконаний він.

Глава уряду ФРН нагадав, що, окрім безпосереднього фронту, є багато інших полів битв, зокрема голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду.

Інша лінія боротьби стосується питання: як можна гарантувати, що енергопостачання залишатиметься безпечним у Німеччині, Європі та багатьох інших країнах світу. Федеральний уряд, за словами його очільника, прийняв далекосяжні рішення з початку року, гарантуючи, що ФРН може забезпечити постачання вугілля, нафти та газу, що електропостачання продовжує функціонувати, і німці можуть сьогодні сказати, що пройдуть цю зиму.

Але наступним завданням є питання цін, насамперед ціни на електроенергію, тепло чи газ.

"Вони занадто високі і повинні опускатися", - констатував політик.

Також читайте: Українці перемагають. Але важко вважати перемогою, коли стільки жертв і руйнувань, - Байден

Він заявив, що треба зробити так, аби ціни на електроенергію і газ знову впали. Для цього було створено комісію, ведуться переговори з Євросоюзом і з усіма, хто експортує газ до Європи та Німеччини.

Підсумовуючи, Шольц запевнив, що німці нікого не залишать сам на сам із проблемами, законодавча машина запрацювала і дуже-дуже швидко організує необхідну підтримку громадян і бізнесу, промисловості.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Дай оружие , смешной ...
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24.09.2022 14:37
+14
вибачте але він довбень, коли людей катують, гвалтують, вбиваюь прямо зараз ця куйня буде думати що буде в Африці в майбутньому.... причинно -наслідковий звязок на рівні ліверної ковбаски.....
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24.09.2022 14:43
+13
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24.09.2022 14:51
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Дай оружие , смешной ...
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24.09.2022 14:37 Відповісти
сіярто зараз заявить, що він проти зниження цін на рос газ і вимагає платити росії 2000000000 за кожну тисячу кубів.
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24.09.2022 14:43 Відповісти
А что, не дает? А как насчет "гепардов" и "марсов"? Не подходят?
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24.09.2022 15:49 Відповісти
Історія Гепардів тянулась декілька місяців. Танки вони відмовились давати, Marder також. Тобто Греції вони віддають БМП Marder а нам Греція яка не воює дає БМП-1. Відчуваєте різницю?

а Iris-T це ще чекати і чекати. Пу може бити тактичними ядерними снарядами.... Ось що говорить про поведінку Німеччини Рау. Прочитайте !

https://censor.net/ua/news/3369367/*****************************************************************************************************
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24.09.2022 19:43 Відповісти
ЗМІ пишуть про держпереворот у Китаї. (можна почитать)
https://focus.ua/uk/world/530524-smi-pishut-o-gosperevorote-v-kitae-i-areste-si-czinpina-kto-mozhet-zanyat-ego-mesto
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24.09.2022 14:40 Відповісти
то буде повна срака, ХЗ що там старці козлобороді задумали. рука параші є? якщо немає, то пох, нехай страчують один одного, якщо є, то погано( тоді піста світові
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24.09.2022 14:47 Відповісти
навряд рука кремля може залізти в дупу панді. Скоріш за все річ в тому що Сі, в супереч закону, хоче на третій срок. Але ж є і інщі претенди на трон. У будь якому разі, внутрішній безлад в країнах які мовчазні прихильники путлера, нам на руку
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24.09.2022 14:51 Відповісти
перш ніж казати, що це нам на руку, треба розуміти хто там рветься до влади! бо якщо це відбувається на тлі, наприклад: "Тайвансього чмиріння" від американців і того, що сі боягузно з'їхав з теми, то хто зна, а раптом до влади прийдуть сторонники війни з американцями?!
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24.09.2022 15:10 Відповісти
Танки де? Будуть танки, буде безпека та газ)

З пріорітетами визначись, з причинно наслідковими зв"язками!
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24.09.2022 14:40 Відповісти
Зустрічні запитання:
- Шольц хіба кілька разів не казав, що Німеччина постачатиме танки, коли цю ідею підтримають інші союзники (США, до прикладу);
- Ви часто читаєте новини, що наші солдати тренуються застосовувати західні танки? Я особисто ніразу не бачив такої новини.
- Логістика, запчастини: само собою вирішиться?
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24.09.2022 18:21 Відповісти
главное не чаще это повторять, а верить в это и... помогать (без оглядки и страха)
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24.09.2022 14:43 Відповісти
вибачте але він довбень, коли людей катують, гвалтують, вбиваюь прямо зараз ця куйня буде думати що буде в Африці в майбутньому.... причинно -наслідковий звязок на рівні ліверної ковбаски.....
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24.09.2022 14:43 Відповісти
Зараз набіжить фанклуб цього довбня, будуть Вам нарікати))
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24.09.2022 14:48 Відповісти
маю свою точку зору, і маю право її висловлювати.... ми не расеї.....
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24.09.2022 14:51 Відповісти
сьогодні чергова чорна річниця

24 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві на Хрещатику вибухнули будівлі. Це спровокувало пожежу, яка знищила історичний центр міста, що розбудовувався впродовж XVIII - початку XX століть.

До мінування об'єктів у Києві в 1941 році були причетні інженерна частина 37-ї армії СРСР і 4-та дивізія НКВД. У будівлях та інших важливих спорудах заклали радіокеровану вибухівку.
Вибухи в центрі столиці спричинили масштабні пожежі (радянські диверсанти для цього спеціально закладали на горищах запаси коктейлів Молотова). Водогін також був зруйнований радянськими військами. Тому, щоб принаймні локалізувати пожежу, нацисти підривали сусідні приміщення. Так більшовицький та нацистський режими приклали руку до знищення історичного центру Києва. А постраждали від радянської диверсії більшою мірою цивільні кияни.

Нацистська пропаганда звинуватила у вибухах київських євреїв та використала ситуацію як привід для «остаточного розв'язання єврейського питання» в місті. Саме вибухи на Хрещатику стали формальною причиною для нацистів, щоб розпочати розстріли у Бабиному Ярі - чи не найвідоміший та наймасштабніший акт «Голокосту від куль».

Радянська пропаганда до видворення нацистів із Києва замовчувала вибухи у центрі міста. Лише після повернення більшовицької влади в Київ 8 листопада 1943 року в газеті «Правда» виходить стаття Якова Макарченка, в якій у вибухах в центрі Києва звинувачують нацистів:

💬«Захватив Киев, немцы начали методически умерщвлять его. Сначала был разрушен Крещатик - один из самих красивейших и благоустроенных проспектов столицы Украины... Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию: все, что ни поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Немцы взорвали мосты, дома, водопровод, культурные учреждения».

Таку позицію радянська пропаганда підтримувала до 1963 року. Лише тоді республіканський КГБ УРСР видав довідку про те, що вибухи здійснила диверсійна група, яку очолював Іван Кудря. Однак ******* історики схиляються до думки, що виникла така довідка лише для того, щоб пояснити вручення Іванові Кудрі посмертної Зірки Героя СРСР. Адже окрім «групи Кудрі», яку координував НКВД УРСР, існувала також диверсійна «група Валерія Карташова», якою керували напряму з Москви. Про діяльність одна одної ці групи не знали, але серед зруйнованих приміщень був так званий «хмарочос Гінзбурга» на вулиці Інститутській, де розташовувались одна з конспіративних квартир Кудрі та велике сховище зі зброєю, грошима й іншим обладнанням. Достеменно невідомо, яка з цих двох груп насправді була причетна до знищення Хрещатика, адже всі дані про цю «спецоперацію» засекречені в архіві російського Міністерства оборони.

Аудіодокумент зі спогадів свідка тих подій Дмитра Малакова - https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
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24.09.2022 14:43 Відповісти
Дуже схоже було і в Одесі (але трохи пізніше, 22 жовтня 1941) Вибух у домі на Маразлієвскій под час зібрання великій кількості румунських офіцерів (при СРСР там розміщувалось НКВС) був здійснений за допомогою радіосигналу з Севастополя.
Як гадаєте, кого румуни звинуватили у цьому?
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24.09.2022 20:17 Відповісти
але і танків не дам, от як тількі Кірібаті передасть свої танки, тоді і я дам, але це точно
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24.09.2022 14:44 Відповісти
Сын Меркель ?
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24.09.2022 14:47 Відповісти
коллєга скоріш
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24.09.2022 15:23 Відповісти
Лицемерный швайн
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24.09.2022 14:47 Відповісти
РОБОЧИЙ РОТ
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24.09.2022 14:49 Відповісти
Дуже -дуже швидко від німців особливо смішно звучить)
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24.09.2022 14:49 Відповісти
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24.09.2022 14:51 Відповісти
небагато хто з моєї молодості залишився при здоровому глузді
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24.09.2022 14:52 Відповісти
Ще Макаревич,Шевчук і Пугачиха здивувала,хоча з 2014 р не чув,щоб вона підтримувала агресію проти України.
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24.09.2022 14:56 Відповісти
Це теж московська імперка. Війна їй не подобається, тому що "гинуть наші мальчікі", за змістом - гвалтівникі та вбивці. Українських дітей їй не шкода.
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24.09.2022 15:12 Відповісти
Подмога не пришла, нас *******… пусть БГ именно эту песню немецкому канцлеру шольцу споёт….
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24.09.2022 15:10 Відповісти
Вот актуальная песня

https://www.youtube.com/watch?v=2Mii-I18rPI

Правда выяснилось, что очень даже есть куда бежать, в том числе и самому Борису...
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24.09.2022 15:29 Відповісти
А какую войну нынешняя россия выиграла вообще?
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24.09.2022 14:51 Відповісти
Хочет выс ..ться и при этом не надуться. Где оружие . УКраинцев в несколько раз меньше и экономический ресурс на исходе.
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24.09.2022 14:52 Відповісти
Поки що від німців такий же зиск допомоги, як від німецьких солдат євреям....
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24.09.2022 15:02 Відповісти
Че вы гоните на Германию, они чётко и своевременно помогают, он гаубицы передадут в 2053 году, танки подьедут в 2071,пво начнёт работать лет через восемьдесят, а пока только катапульты, римские тараны и пращи с камнями, может даже копья передадут
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24.09.2022 15:03 Відповісти
танки давай лисомордий
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24.09.2022 15:15 Відповісти
****...шольца шось покусало
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24.09.2022 17:08 Відповісти
Просто издевается, херло лысое... Может пьяный?
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24.09.2022 21:23 Відповісти
Хто про що, а вшивий про баню.
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24.09.2022 22:05 Відповісти
шольц вже програв.. і путлєр капут..
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24.09.2022 22:21 Відповісти
 
 