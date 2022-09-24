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Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату Сергею Сове

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сова,ізюм,катування

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату Сергею Сове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства №666/2022.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в сообщении.

Напомним, 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады "Холодный Яр" считался без вести пропавшим с 19 апреля 2022 года. Его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

Тело Сергея было эксгумировано после освобождения Харьковщины. Жена Оксана узнала его по татуировкам. На его руке был сине-желтый браслет. Это фото облетело весь мир и стало символом зверств российских кафиров в Изюме.

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Старший сын Сергея Марат написал президенту письмо с просьбой наградить его отца как героя.
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Топ комментарии
+29
Дякую тобі за службу, Воїне!

Спи спокійно, і хай Українська земля буде тобі пухом!
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24.09.2022 15:54
+28
все погибшие и измордованные - Герои!
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24.09.2022 15:53
+22
Твої рідні пам"ятатимуть кожну хвилину твого життя ,твої діти будуть щасливі!Вклоняюсь до землі...
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24.09.2022 15:54
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все погибшие и измордованные - Герои!
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24.09.2022 15:53 Ответить
Твої рідні пам"ятатимуть кожну хвилину твого життя ,твої діти будуть щасливі!Вклоняюсь до землі...
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24.09.2022 15:54 Ответить
Дякую тобі за службу, Воїне!

Спи спокійно, і хай Українська земля буде тобі пухом!
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24.09.2022 15:54 Ответить
чесно кажучи, я б усім загиблим воїнам присвоїв Героїв
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24.09.2022 16:20 Ответить
То о то ж.... Но ведь отметили не всех...
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24.09.2022 18:55 Ответить
То что отметили не всех - это меня и смущает....
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24.09.2022 18:56 Ответить
Не все запомнят по прошествии лет его имя и фамилию, но запомнят то, что это был - Солдат, Защитник Украины с браслетом на руке в цветах флага и с Любовью в сердце к своей стране. Пройдет время и этот Герой будет представлять в памяти народной не лишь себя одного, а сотни и тысячи погибших защитников.
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24.09.2022 16:35 Ответить
Слава Герою! Пам'ятаємо!
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24.09.2022 16:13 Ответить
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24.09.2022 16:34 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ!
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24.09.2022 16:40 Ответить
R.I.P...
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24.09.2022 16:42 Ответить
Я никогда не призвал не стрелять в ответ на Донбассе - Зеленский
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24.09.2022 16:45 Ответить
блаЗЄнський -- брехло!
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24.09.2022 17:16 Ответить
Пусть Аллах вознаградит раем. воин-слава тебе!
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24.09.2022 17:11 Ответить
R.I.P. Воїну!

Герою Слава!
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24.09.2022 18:19 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.09.2022 18:30 Ответить
 
 