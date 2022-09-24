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Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові (посмертно)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сова,ізюм,катування

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) старшому солдату Сергію Сові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідник указ глави держави №666/2022.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сові Сергію Олександровичу - старшому солдату (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 36-річний Сергій Сова з 93-ї бригади "Холодний Яр" вважався безвісти зниклим з 19 квітня 2022 року. Його шукали протягом 5 місяців, але безрезультатно.

Тіло Сергія було ексгумоване після визволення Харківщини. Дружина Оксана впізнала його за татуюванями. На його руці був синьо-жовтий браслет. Це фото облетіло весь світ і вже стало символом звірств російських окупантів в Ізюмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло військовослужбовця Сергія Сови з синьо-жовтим браслетом передали для поховання

Старший син Сергія Марат написав президенту листа з проханням нагородити його батька як героя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Дякую тобі за службу, Воїне!

Спи спокійно, і хай Українська земля буде тобі пухом!
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24.09.2022 15:54
+28
все погибшие и измордованные - Герои!
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24.09.2022 15:53
+22
Твої рідні пам"ятатимуть кожну хвилину твого життя ,твої діти будуть щасливі!Вклоняюсь до землі...
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24.09.2022 15:54
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все погибшие и измордованные - Герои!
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24.09.2022 15:53 Відповісти
Твої рідні пам"ятатимуть кожну хвилину твого життя ,твої діти будуть щасливі!Вклоняюсь до землі...
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24.09.2022 15:54 Відповісти
Дякую тобі за службу, Воїне!

Спи спокійно, і хай Українська земля буде тобі пухом!
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24.09.2022 15:54 Відповісти
чесно кажучи, я б усім загиблим воїнам присвоїв Героїв
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24.09.2022 16:20 Відповісти
То о то ж.... Но ведь отметили не всех...
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24.09.2022 18:55 Відповісти
То что отметили не всех - это меня и смущает....
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24.09.2022 18:56 Відповісти
Не все запомнят по прошествии лет его имя и фамилию, но запомнят то, что это был - Солдат, Защитник Украины с браслетом на руке в цветах флага и с Любовью в сердце к своей стране. Пройдет время и этот Герой будет представлять в памяти народной не лишь себя одного, а сотни и тысячи погибших защитников.
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24.09.2022 16:35 Відповісти
Слава Герою! Пам'ятаємо!
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24.09.2022 16:13 Відповісти
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24.09.2022 16:34 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ!
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24.09.2022 16:40 Відповісти
R.I.P...
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24.09.2022 16:42 Відповісти
Я никогда не призвал не стрелять в ответ на Донбассе - Зеленский
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24.09.2022 16:45 Відповісти
блаЗЄнський -- брехло!
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24.09.2022 17:16 Відповісти
Пусть Аллах вознаградит раем. воин-слава тебе!
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24.09.2022 17:11 Відповісти
R.I.P. Воїну!

Герою Слава!
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24.09.2022 18:19 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.09.2022 18:30 Відповісти
 
 