Силы спецопераций сбили два вражеских штурмовика Су-25, - соцсети. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций "демилитаризовали" два российских самолета Су-25.

Видео триумфа защитников Украины опубликовал в фейсбуке Павел Кащук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Джекпот! Только 8 полк ССО демилитаризовал сразу 2 вражеских сушки. Район пока не уточняем 😉 Наступление продолжается", - написал он.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ЕСТЬ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА.

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