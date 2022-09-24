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Силы спецопераций сбили два вражеских штурмовика Су-25, - соцсети. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы Сил специальных операций "демилитаризовали" два российских самолета Су-25.

Видео триумфа защитников Украины опубликовал в фейсбуке Павел Кащук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Джекпот! Только 8 полк ССО демилитаризовал сразу 2 вражеских сушки. Район пока не уточняем 😉 Наступление продолжается", - написал он.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ЕСТЬ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА.

Смотрите: Силы спецопераций затрофеили вражескую неповрежденную пушку 2С19 "Мста-С". ФОТО
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Топ комментарии
+69
Козаки!!
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24.09.2022 15:51
+60
Вмієте порадувать! Наші герої!
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24.09.2022 15:51
+58
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24.09.2022 15:52
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Козаки!!
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24.09.2022 15:51 Ответить
російський військовий денацифікує машину )) https://www.youtube.com/watch?v=25vRpe4mj2w

дебілоїди з кацабії...
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24.09.2022 16:55 Ответить
Именно. что козаки, а не казаки! Респект!!!
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24.09.2022 17:20 Ответить
Вмієте порадувать! Наші герої!
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24.09.2022 15:51 Ответить
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24.09.2022 15:52 Ответить
ССО України-черговий респектище.Давайте ще...
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24.09.2022 15:55 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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24.09.2022 15:55 Ответить
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24.09.2022 15:56 Ответить
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24.09.2022 16:02 Ответить
Раз на фото -"щенята" - то в штурмовиках були курсанти?
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24.09.2022 16:40 Ответить
Красавчики! ☺️🤗
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25.09.2022 11:51 Ответить
https://twitter.com/i/status/1573191899678380032 ))
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24.09.2022 16:12 Ответить
красава! )))
не просто какие-то там сосиски, а целые колбаски))) (судя по этикетке посредине колбасины) ))
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24.09.2022 16:25 Ответить
охотник, ёпта! ))
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24.09.2022 16:29 Ответить
То кішка. Трикольрові. У котів максимум два кольори. То генетика кицькова.
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24.09.2022 17:02 Ответить
- Товарищ курсант! "Жёлтый лист" скоро! Хотите получить "пятёрку" на выпускных госекзаменах?
- Хочу!
- Ну тогда слетайте со мной "ведомым", завтра, на штурмовку "хахлов"!
-Ба-бах!
Український оператор ПЗРК :
- Ніколи оцінка на держекзаменах не діставалася так дорого!
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24.09.2022 16:42 Ответить
Хорошо горит. Кавказского млять долголетия кацапскому говнолетчику!
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24.09.2022 15:58 Ответить
"Сили спецоперацій збили два ворожих штурмовики Су-25"

кацапня, шо с ліцом.
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24.09.2022 15:59 Ответить
praviljno na move pisati dva vorožix LAPTEVIKI, ne?
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26.09.2022 01:43 Ответить
руzzкая армія зараз як ілля муромець який стоїть на роздоріжжі а перед ним камінь, на якому написано:- наліво підеш- піздюль получиш, прямо підеш- піздюль получиш, направо підеш- піздюль получиш. От стоїть він і думає, а тут голос з неба: Ну думай бистріше, поки піздюль тут не получив.
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24.09.2022 15:59 Ответить
Ні, вони як ілля муромець все ще на печі (дивані) лежать. Бо,: "вдруг война, а я - уставший".
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24.09.2022 16:28 Ответить
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24.09.2022 16:50 Ответить
Яка чудова новина Слава ЗСУ !
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24.09.2022 16:02 Ответить
Иееееехаааа
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24.09.2022 16:03 Ответить
Vielen Dank, ЗСУ!
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24.09.2022 16:04 Ответить
це називається неприхована радість!......
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24.09.2022 16:05 Ответить
Давайте кацапоиды доставайте кукурузники, Как раз к ржавым автоматам и танкам Т-34 комплект будет
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24.09.2022 16:10 Ответить
Мадяр, командир разведывательной групы ВСУ про борьбу с дронами-камикадзе Shahed-136
не так страшен черт, как его рисуют..
https://twitter.com/i/status/1573364365604143104
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24.09.2022 16:11 Ответить
Та нормальна цензурна лексика!
Нахера такі попередження перед відео писати...
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24.09.2022 16:11 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2022 16:14 Ответить
Та каждый день почти эти 25- ые валятся с неба! Может кто там гайку какую недовинчивает.или резьба левая, или крутильщик левша( Шульга) по народному.
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24.09.2022 16:14 Ответить
Из видео не понятно. То ли две Су-шки сбили. То ли два раза по одной Су-шке выстрелили
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24.09.2022 16:16 Ответить
Може ЗСУ швидко вчиться на нових гаджетах?
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24.09.2022 16:16 Ответить
може - в розумінні "можливо"?
чи
може - в розумінні "вміє" ???
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24.09.2022 16:30 Ответить
Туди кацапам й дорога. Браво хлопці!
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24.09.2022 16:19 Ответить
Ольховка, Харьковская обл. - красивое!
https://twitter.com/i/status/1573578907038715906
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24.09.2022 16:31 Ответить
Пилять, фантомаси якісь
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24.09.2022 16:59 Ответить
долго лежат, паРашники своих не бросают.
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24.09.2022 17:54 Ответить
Підуть на брелоки для ключів,їх майстри-волонтери роблять і розповсюджують через аукціон.
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24.09.2022 16:31 Ответить
...И пришла на землю царства кацапского сила сильная, жовто-блакитная. И кинулись русоцапы за подмогою к богатырям своим, ратными подвигами славными, сначала - к младшему, Алеше Поповичу:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Алеша Попович, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Семь дней, семь ночей!
- Долго, однако, погибель близится, к Добрыне бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Добрыня Никитич, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Три дня и три ночи!
- Долго, однако, погибель близится, к Илье Муромцу бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Илья Муромец, вставай да веди нас на битву! Стяги вржьи, жовто-блакитные, ужо за околицей!
И вскочил тогда на коня свово верного Илья Муромец, и вздыбился конь, подвиги чуя. Вскричали радостно пришедшие:
- Илюшенька, а думу думати?
- Некогда, русичи, племя цапово, думу думати, ******** надо!!!
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24.09.2022 16:43 Ответить
Фейк! расіянци падають, тільки п'яні...
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24.09.2022 16:48 Ответить
О крутяки! Хлопці ввійшли в "кураж"-парами луплять, щоб когось не образити👍
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24.09.2022 17:04 Ответить
У наших бойцов мотивация аж зашкаливает!
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24.09.2022 17:23 Ответить
Одному мне кажется, что такое видео в зачет не зайдет? Где, собственно, самолеты здесь?
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24.09.2022 17:34 Ответить
Перейдіть у Фейсбук, зробить на весь екран. Справа збоку то дим мабуть від першого. А по центру летить біла цятка, на великому екрані видно, що то якась конструкція.
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24.09.2022 17:50 Ответить
...А сбили десантники штурмовик «Су-25» и истребитель «Су-30». На представленном видео видно, как один горящий самолет пока что еще летит, а над посадкой поднимается дым от другого.))

https://real-vin.com/desantniki-vsu-sbili-su-25-i-su-30
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24.09.2022 18:07 Ответить
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24.09.2022 18:02 Ответить
Говорят что сегодня ещё сбили где то +3 к этим
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24.09.2022 20:23 Ответить
Нічого конкретно не роздивився, але текст надихаючий.
Слава ВСУ!!!
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24.09.2022 21:07 Ответить
Дві качечки підгоріло 😁
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24.09.2022 22:10 Ответить
"Летять вутки... летять вутки..." 🦆🦆
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25.09.2022 19:36 Ответить
 
 