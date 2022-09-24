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Сили спецоперацій збили два ворожі штурмовики Су-25, - соцмережі. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці Сил спеціальних операцій "демілітаризували" два російські літаки Су-25.
Відео тріумфу захисників України опублікував у фейсбуці Павло Кашчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Джекпот! Щойно 8 полк ССО демілітаризував одразу 2 ворожі СУшки. Район поки не уточнюємо 😉 Наступ продовжується", - написав він.
УВАГА! НА ВІДЕО Є НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА.
Топ коментарі
+69 Олександр Д
показати весь коментар24.09.2022 15:51
+60 Сум
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+58 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар24.09.2022 15:52
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Будь ласка, зачекайте...
дебілоїди з кацабії...
не просто какие-то там сосиски, а целые колбаски))) (судя по этикетке посредине колбасины) ))
- Хочу!
- Ну тогда слетайте со мной "ведомым", завтра, на штурмовку "хахлов"!
-Ба-бах!
Український оператор ПЗРК :
- Ніколи оцінка на держекзаменах не діставалася так дорого!
кацапня, шо с ліцом.
не так страшен черт, как его рисуют..
https://twitter.com/i/status/1573364365604143104
Нахера такі попередження перед відео писати...
чи
може - в розумінні "вміє" ???
https://twitter.com/i/status/1573578907038715906
- Ой ты гой-еси, добромолодец Алеша Попович, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Семь дней, семь ночей!
- Долго, однако, погибель близится, к Добрыне бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Добрыня Никитич, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Три дня и три ночи!
- Долго, однако, погибель близится, к Илье Муромцу бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Илья Муромец, вставай да веди нас на битву! Стяги вржьи, жовто-блакитные, ужо за околицей!
И вскочил тогда на коня свово верного Илья Муромец, и вздыбился конь, подвиги чуя. Вскричали радостно пришедшие:
- Илюшенька, а думу думати?
- Некогда, русичи, племя цапово, думу думати, ******** надо!!!
https://real-vin.com/desantniki-vsu-sbili-su-25-i-su-30
Слава ВСУ!!!