Сили спецоперацій збили два ворожі штурмовики Су-25, - соцмережі. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій "демілітаризували" два російські літаки Су-25.

Відео тріумфу захисників України опублікував у фейсбуці Павло Кашчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Джекпот! Щойно 8 полк ССО демілітаризував одразу 2 ворожі СУшки. Район поки не уточнюємо 😉 Наступ продовжується", - написав він.

УВАГА! НА ВІДЕО Є НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА.

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