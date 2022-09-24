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В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин. Незаконную аннексию оккупированных территорий Украины планируют провести 30 сентября, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шойгу,путін

В Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию по поводу незаконной аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на российские пропаагадистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию может состояться 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. Источник сказал, что в этот день пройдет "протокольное мероприятие", уровень организации которого указывает на присутствие на нем президента РФ.

ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме РФ сообщает, что в этот день может пройти "процедура вхождения "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России".

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ТАСС также сообщило, что 28 сентября Госдума рассмотрит законопроекты о "вхождении в состав России" оккупированных территорий Украины.

Источник в Совете Федерации заявил, что палата может рассмотреть "договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов" 29 сентября.

По словам источников "Верстки", обращение Путина к Федеральному собранию может походить на события 2014 года, когда перед незаконной аннексией Крыма президент РФ произнес речь в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы РФ и сенаторов, а затем подписал "договор" о незаконной аннексии. Крым.

Также, по данным "Верстки", сейчас в Кремле обсуждается возможность введения военного положения. По словам собеседников издания, это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные территории", то есть оккупированные РФ территории Украины, на которых будут сфабрикованы "референдумы" о присоединении к России.

План ввести военное положение два источника, близкие к Кремлю, называли "нежелательным, но возможным".

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Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России мужчин, подлежащих призыву, может быть объявлен еще до обращения президента, поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как "вызывающий тревогу".

В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства РФ, тогда и будет окончательно сформулировано решение.
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Топ комментарии
+81
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24.09.2022 20:46
+21
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24.09.2022 21:02
+20
Також там обговорюється про відключення платіжних карток, щоб призупинити масовий відтік м'яса, а там до відключення інтернету не далеко

"Залізна завіса" опускається.
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24.09.2022 20:51
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Є такий чувак Потапенко не те щоб особливо поважаю бо він є торгаш ... і проживає в рашці але сам родом з Миколаєва і рідня в нього там але інколи каже правильні (людяні) речі....
https://youtu.be/gZmAD7_8mgw

Припекло як кажуть....
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24.09.2022 21:37 Ответить
Дмитрий Потапенко продался. Надо было валить в Чехию, где у него бизнес. А теперь он примеряет военную форму, пишет завещание и покупает престижное место на кладбище.
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24.09.2022 21:49 Ответить
Соглашусь....
но его поведение отражает определённые события. ... и этоценно в качестве информации...
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24.09.2022 21:55 Ответить
Его поведение отражает различия в человеческой природе. Чичваркин не побоялся перепада статуса и сегодня он снова уважаемый, богатый, здоровый и СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК. А Дмитрий на глазах у всех по капле, а иногда по ложке - втягивает в себя раба.
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24.09.2022 23:43 Ответить
На прикладі рашистів треба писати нові праці з еволюції людини і задаватися питаннями "homo sapiens" і (як там його?) інстинкт виживання, бо сході у кацапів ці функції явно не працюють. То ж де межа?
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24.09.2022 21:46 Ответить
"...поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как "вызывающий тревогу".

"МОСКВА, 22 сен. Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, очень преувеличена, много фейков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."
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24.09.2022 21:57 Ответить
Модераторы, просьба сильно не бить за ссылку на сторонний ресурс, но они наиболее полно описали причины бегства роЗЗиян

https://defence-line.org/2022/09/k-vam-idut-oborotni-chast-4/
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24.09.2022 21:58 Ответить
Вообще-то за аннексию нужно исключать из ООН и полное эмбарго и изоляция от мира.
Весь мир встает пере дилеммой - или Путин их, или они Путина.
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24.09.2022 22:28 Ответить
Все это закончится только с кончиной хозяина кремля. Но если страны втянутся в большую войну, может быть уже поздно. Это война на уничтожение.
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24.09.2022 22:29 Ответить
А що робити поки не помер?)))
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24.09.2022 22:40 Ответить
Ну в ответ на удар ЯО ЗСУ сможет спокойно пулять из всех РСЗО,самолетов,артиллерии по Белгороду,Курску,Минску,Донецку,Симферополю и ровнять их с землей.Терять итак уже будет нечего.
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24.09.2022 22:29 Ответить
тоді значить можна буде їб@шити по території кацапів,
то вони запищать як відчують що таке прильоти артилерії
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25.09.2022 00:17 Ответить
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