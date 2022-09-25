УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13122 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна Мобілізація в РФ
22 455 112
війна (56620) Держдума (675) окупація (5848) Путін (21449) Росія (47279) воєнний стан (324)

У Кремлі думають ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків. Незаконну анексію окупованих територій України планують провести 30 вересня, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шойгу,путін

У Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон, а звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів щодо незаконної анексії окупованих територій України 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком.

Про це пише  "Медуза" з посиланням на російські пропаагадистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Послання Володимира Путіна до Федеральних зборів може відбутися 30 вересня, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в парламенті. Джерело сказало, що цього дня пройде "протокольний захід", рівень організації якого вказує на присутність на ньому президента РФ.

ТАСС із посиланням на джерело в Держдумі РФ повідомляє , що цього дня може пройти "процедура входження "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - росіянам: Безпечніше мітингувати й потрапити за ґрати, ніж загинути в Україні

ТАСС також повідомило, що 28 вересня Держдума розгляне законопроєкти про "входження до складу Росії" окупованих територій України.

Джерело в Раді Федерації заявило , що палата може розглянути "договір і закон про входження до складу РФ нових суб'єктів" 29 вересня.

За словами джерел "Верстки" , звернення Путіна до Федеральних зборів може бути схоже на події 2014 року, коли перед незаконною анексією Криму президент РФ виголосив промову в Георгіївській залі Кремля у присутності депутатів Держдуми РФ та сенаторів, а потім підписав "договір" щодо незаконної анексії Криму.

Також, за даними "Верстки", зараз у Кремлі обговорюється можливість введення воєнного стану. За словами співрозмовників видання, це станеться в тому випадку, якщо Україна продовжить атакувати так звані "приєднані території", тобто окуповані РФ території України, на яких будуть сфабриковані "референдуми" про приєднання до Росії.

План запровадити воєнний стан два джерела, близькі до Кремля, називали "небажаним, але можливим".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В провалі бліцкригу винні "розвідки ЛДНР", - депутат Держдуми РФ Вассерман

Крім того, за словами одного з них, заборону на виїзд із Росії чоловіків, які підлягають призову, може бути оголошено ще до звернення президента, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають із країни, як такий, що "викликає тривогу".

На початку тижня цей план буде обговорюватися президентом і представниками парламенту та уряду РФ, тоді й буде остаточно сформульовано рішення.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+81
показати весь коментар
24.09.2022 20:46
+21
показати весь коментар
24.09.2022 21:02
+20
Також там обговорюється про відключення платіжних карток, щоб призупинити масовий відтік м'яса, а там до відключення інтернету не далеко

"Залізна завіса" опускається.
показати весь коментар
24.09.2022 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Є такий чувак Потапенко не те щоб особливо поважаю бо він є торгаш ... і проживає в рашці але сам родом з Миколаєва і рідня в нього там але інколи каже правильні (людяні) речі....
https://youtu.be/gZmAD7_8mgw

Припекло як кажуть....
показати весь коментар
24.09.2022 21:37 Відповісти
Дмитрий Потапенко продался. Надо было валить в Чехию, где у него бизнес. А теперь он примеряет военную форму, пишет завещание и покупает престижное место на кладбище.
показати весь коментар
24.09.2022 21:49 Відповісти
Соглашусь....
но его поведение отражает определённые события. ... и этоценно в качестве информации...
показати весь коментар
24.09.2022 21:55 Відповісти
Его поведение отражает различия в человеческой природе. Чичваркин не побоялся перепада статуса и сегодня он снова уважаемый, богатый, здоровый и СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК. А Дмитрий на глазах у всех по капле, а иногда по ложке - втягивает в себя раба.
показати весь коментар
24.09.2022 23:43 Відповісти
На прикладі рашистів треба писати нові праці з еволюції людини і задаватися питаннями "homo sapiens" і (як там його?) інстинкт виживання, бо сході у кацапів ці функції явно не працюють. То ж де межа?
показати весь коментар
24.09.2022 21:46 Відповісти
"...поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как "вызывающий тревогу".

"МОСКВА, 22 сен. Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, очень преувеличена, много фейков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."
показати весь коментар
24.09.2022 21:57 Відповісти
Модераторы, просьба сильно не бить за ссылку на сторонний ресурс, но они наиболее полно описали причины бегства роЗЗиян

https://defence-line.org/2022/09/k-vam-idut-oborotni-chast-4/
показати весь коментар
24.09.2022 21:58 Відповісти
Вообще-то за аннексию нужно исключать из ООН и полное эмбарго и изоляция от мира.
Весь мир встает пере дилеммой - или Путин их, или они Путина.
показати весь коментар
24.09.2022 22:28 Відповісти
Все это закончится только с кончиной хозяина кремля. Но если страны втянутся в большую войну, может быть уже поздно. Это война на уничтожение.
показати весь коментар
24.09.2022 22:29 Відповісти
А що робити поки не помер?)))
показати весь коментар
24.09.2022 22:40 Відповісти
Ну в ответ на удар ЯО ЗСУ сможет спокойно пулять из всех РСЗО,самолетов,артиллерии по Белгороду,Курску,Минску,Донецку,Симферополю и ровнять их с землей.Терять итак уже будет нечего.
показати весь коментар
24.09.2022 22:29 Відповісти
тоді значить можна буде їб@шити по території кацапів,
то вони запищать як відчують що таке прильоти артилерії
показати весь коментар
25.09.2022 00:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 