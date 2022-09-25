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Зеленський - росіянам: Безпечніше мітингувати й потрапити за ґрати, ніж загинути в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росії вдасться мобілізувати заявлені 300 тисяч осіб, проте наголошує, що росіянам безпечніше виходити на протести й потрапити з них за ґрати, аніж їхати на війну в Україну й гинути.

Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, йому (Путіну - ред.) вдасться відправити 300 тисяч, наскільки нам відомо... це показували і наші партнери, і наша розвідка, усі ці 300 тисяч анкет були вже підготовлені ще до того моменту, коли він (Путін - ред.) сказав про часткову мобілізацію. Усі ці папірці у них були готові на столі, були питання, коли він (Путін - ред.) дасть цей сигнал", - зазначив Президент.

Він назвав великою помилкою росіян побоювання, що їх заарештують, якщо вони вийдуть на протести.

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"Вони бояться потрапити за ґрати, бо не розуміють, куди попадуть, коли прийдуть до нас. Коли вони прийдуть на нашу землю, їм доведеться стріляти в нас, нам також доведеться стріляти в них. Тут (в Україні - ред.) вони або загинуть, або здаватимуться і потраплять у полон. Вони навіть не розуміють різниці: якби вони зараз виходили на вулицю, це більш безпечно, це потрібно, це і є демократія, навіть якщо у тебе її забрали у такій великій державі, але всіх зупинити неможливо, бо це 150 млн людей", - підкреслив Зеленський.

Президент висловив думку, що росіяни не розуміють ризиків, "тому що масово ще не бачили трупів своїх громадян".
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Топ коментарі
+14
Можеш досвідом з кацапами поділитися, як від армії відкосити.
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24.09.2022 19:25
+10
"не так страшны мокшанские воши, как украинские гниды".....
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24.09.2022 19:21
+7
самий час висилати кацапам фотки трупаків кацапів
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24.09.2022 19:20
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самий час висилати кацапам фотки трупаків кацапів
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24.09.2022 19:20 Відповісти
Звичайно-краще сидіти на пляшці або швабрі аніж лежати дохлим у канаві або сміттєвому пакеті...
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24.09.2022 19:20 Відповісти
"не так страшны мокшанские воши, как украинские гниды".....
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24.09.2022 19:21 Відповісти
Отак йому показували партнери плани вторгнення, а він "не вірив" і знімав міни. Що хоче те й свиздить.
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24.09.2022 19:51 Відповісти
они тоже вовсю готовились - черные пиджаки наглаживали.....
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24.09.2022 19:57 Відповісти
Можеш досвідом з кацапами поділитися, як від армії відкосити.
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24.09.2022 19:25 Відповісти
мовляв, бачите -- я ухилявся чотири рази, а тепер -- преЗЄдєнт...
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24.09.2022 20:24 Відповісти
це вже не перший раз якого хрена ти переживаеш що орки загинуть?
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24.09.2022 19:26 Відповісти
Попадание в автозак не дает освобождения от армии. Холопов так или иначе загонят под танки и артиллерию ЗСУ.
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24.09.2022 19:28 Відповісти
Не моє, але згоден. Москалі сцяться свого омону зі зброєю, але вони втраплять до ЗСУ з пиндець якою зброєю. Це раз кажу - москалі, вам *****
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24.09.2022 19:29 Відповісти
Угум, в той же час наші гівномути в військоматах "решают вапроси". Відпускають тисячі. В той же час в РТЦК набирають колиніх "блатних" з 15+ роками відсидки. Є купа локацій де ВЗАГАЛІ НЕ видають повістки. Більше того бо злій іроніїї долі саме там компактно проживають "граждане расейской федераціі". Навіть ПРЯМІ (прямі КАРЛ !!!) рейси на мацкву. Солотвино(Закарпаття)-Москва їздять. Думаєте хтось захвилювався? хрін там плавав. Всім "все рівно". "Унас нету вайни". Ага. Сракоблок? Так він рівно на сраці. Навіть у руля, і навіть у гуманітарній допомозі. Йсе Закарпуття детка. Ога.
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24.09.2022 19:30 Відповісти
300 не мало.
Как бы сдуру не собрали больше.
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24.09.2022 19:31 Відповісти
Зеля це довів особистим прикладом. 4 рази ходив в армію і не ховався. Живий і здоровий.
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24.09.2022 19:31 Відповісти
Ще "президентом" завдяки "голобородьку" став
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24.09.2022 19:35 Відповісти
В російському сегменті соціальних мереж набирає популярність запит біографії Зеленського, де росіяни намагаються знайти відповідь на питання, як відкосити від повістки до армії чотири рази поспіль.
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24.09.2022 19:36 Відповісти
*******... Зєля, де ти був у 2014-му? Що у тебе було в голові у 2014-му?
Кур-р-рча ляґа...
І раптом, ХОП! І став ******************...
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24.09.2022 19:39 Відповісти
"поручік Галіцін ,а можьєт вєрньомся ,зачєм нам проручік чужая земля...?"
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24.09.2022 19:45 Відповісти
"Вони бояться потрапити за ґрати, бо не розуміють, куди попадуть, коли прийдуть до нас. Коли вони прийдуть на нашу землю, їм доведеться стріляти в нас, нам також доведеться стріляти в них. Тут (в Україні - ред.) вони або загинуть, або здаватимуться і потраплять у полон. Вони навіть не розуміють різниці: якби вони зараз виходили на вулицю, це більш безпечно, це потрібно, це і є демократія, навіть якщо у тебе її забрали у такій великій державі, але всіх зупинити неможливо, бо це 150 млн людей", - підкреслив Зеленський.

Почему этот зеледент всегда оперирует "на нашу землю"? Почему не "В нашу Украину?" Ну а про "нам також доведеться стріляти в них" вообще нет слов... Четырежды уклонист, ты так и не понял что не "доведеться", а будем стрелять из всех калибров и стволов, зеленый бородатик...
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24.09.2022 19:45 Відповісти
Израилю надо сказать шашлыку его же словами - все ПРОСТО: надо ПРОСТОделать свое ПВО, на ПРОСТО вкладывать деньги в армию, надо ПРОСТО заниматься обороной...
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24.09.2022 19:47 Відповісти
Или просто поискать под асфальтом и в своих офшорах - они все там!
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24.09.2022 20:17 Відповісти
боброедка - не женщина ))) видно уже шо то начали )))))))
https://www.youtube.com/watch?v=kSpescxmH_0
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24.09.2022 20:15 Відповісти
Краще б поділився з ними чотириразовим досвідом як відмазуватись від армії!
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24.09.2022 20:43 Відповісти
Все просто... у кацапів нема таких гір і бендерівців тому вони такі.....

А в горах влітку троха парко, Ти скинув маринарку, Ліпше б ти її не скинув, Куме, глянь на спину, Ну хто відправив ту скотину в Карпати У футболці СССР.....
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24.09.2022 21:27 Відповісти
 
 