Режим Путина слабеет с каждым днем, - премьер Польши Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ближайшее время можно ожидать эскалации российской агрессии, но это не изменяет того факта, что с каждым днем режим Путина слабеет.
Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Послание Путина, в котором он объявил о мобилизации среди российских мирных жителей, должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором она оказалась", - отметил он.
По словам Моравецкого, с самого начала вторжения весь мир смотрел "на позор русской армии, полуизношенную технику ушедшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые, попав в украинский плен, заявляют, что им сказали, что они идут на учения, а не на обычную войну".
Глава правительства Польши напомнил, что Путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, "поэтому в первую очередь отправляли азиатские меньшинства из далеких российских республик".
По словам премьера, это свидетельствует не только о расистской политике кремля, но и о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка.
Пожалуйста, подождите...
Режим триває тому що кацапи його підтримують.
Це ще раз доводить те, що кацапи - це не люди.
Ось і настав час нагадати як писали камунячі газети про УПА: - Люто кусается подыхающая гадина.
З самого початку війни , ***** робить кроки , які все лише погіршують і погіршують становище рашки ,, як на фронті , так і в міжнародній дипломатії , і в економіці , і в усіх сферах .. Але це не може постійно продовжуватись ,, у кожної прірви є дно , яке рано чи пізно - припинить падіння . Звісно ж - з жахливими наслідками . .
Ліваки в Європі хочуть напускати москалів,які наче тікають від війни,причому тікають і будуть тікати чоловіки,туди,де знаходяться зараз українські жінки і діти.От і думайте самі,що буде.
Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
"Corruptissima re publica plurimae leges. Его переводят по-разному, среди вариантов: «Больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике», «В самом испорченном государстве больше всего законов» и «Чем ближе государство к падению, тем больше в нём законов»."
Источник: provereno.media
Як приклад совітський союз..афганська війна...колапс економіки..і т.д.
Орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина, 23 мая 2001) - за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.
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При этом законом «О государственных наградах Украины» и уставом ордена предусмотрено награждение орденом Богдана Хмельницкого исключительно граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины)