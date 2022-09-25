РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12333 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
7 330 35
война (46939) Путин (29870) Россия (91316) Моравецкий Матеуш (285)

Режим Путина слабеет с каждым днем, ​​- премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

В ближайшее время можно ожидать эскалации российской агрессии, но это не изменяет того факта, что с каждым днем режим Путина слабеет.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Послание Путина, в котором он объявил о мобилизации среди российских мирных жителей, должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором она оказалась", - отметил он.

По словам Моравецкого, с самого начала вторжения весь мир смотрел "на позор русской армии, полуизношенную технику ушедшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые, попав в украинский плен, заявляют, что им сказали, что они идут на учения, а не на обычную войну".

Глава правительства Польши напомнил, что Путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, "поэтому в первую очередь отправляли азиатские меньшинства из далеких российских республик".

По словам премьера, это свидетельствует не только о расистской политике кремля, но и о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не разрешил отвести российские войска из Херсона и лично руководит войной против Украины, - NYT
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Якось не помітно.
Режим триває тому що кацапи його підтримують.
показать весь комментарий
25.09.2022 08:53
+17
Є таке відчуття що , попри все - розв'язка в цій війні близько . . Це поки що на інтуїтивному рівні , але це відчуття посилюється .
показать весь комментарий
25.09.2022 08:55
+15
"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua

Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
показать весь комментарий
25.09.2022 09:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якось не помітно.
Режим триває тому що кацапи його підтримують.
показать весь комментарий
25.09.2022 08:53 Ответить
Трохи почитав їхні коментарі у ютубі, так там молодші кацапи виють, що батьки, в основному 55+, відправляють їх на "войну с НАТО" і кричать "трУси нам нє нужни, должни служить всє".
Це ще раз доводить те, що кацапи - це не люди.
показать весь комментарий
25.09.2022 09:46 Ответить
Чи ви колись читали/дивилися "На Західному Фронті без Змін". Коли там герой на ротації звертається десь вже 1917 року додому, и йому власний батько каже щось таке. Тому що власне, звісно, не воюватиме, та вважає що з його сином ничего не буде бо - бачать - він же звернувся.
показать весь комментарий
25.09.2022 10:09 Ответить
Стояк у путіна падає.
показать весь комментарий
25.09.2022 08:53 Ответить
он давно упал как листок с дерева... там все упало и вышло вместе с калом и мочой осталась оболочка...
показать весь комментарий
25.09.2022 08:56 Ответить
Помпка котра забезпечувала стояк штучного прутня зламалася. А відремонтувати нічим бо імпортного виробництва
показать весь комментарий
25.09.2022 13:49 Ответить
Нам від цього не легше.
Ось і настав час нагадати як писали камунячі газети про УПА: - Люто кусается подыхающая гадина.
показать весь комментарий
25.09.2022 08:55 Ответить
Є таке відчуття що , попри все - розв'язка в цій війні близько . . Це поки що на інтуїтивному рівні , але це відчуття посилюється .
показать весь комментарий
25.09.2022 08:55 Ответить
Кинули на картах -- кажут до Пасхи.
показать весь комментарий
25.09.2022 08:58 Ответить
Кода будет, тода и будет. Чё его гадать?
показать весь комментарий
25.09.2022 09:01 Ответить
Дай Бог , щоби таке відчуття поскоріше матеріалізовалось
показать весь комментарий
25.09.2022 09:49 Ответить
Все до цього йде ..
З самого початку війни , ***** робить кроки , які все лише погіршують і погіршують становище рашки ,, як на фронті , так і в міжнародній дипломатії , і в економіці , і в усіх сферах .. Але це не може постійно продовжуватись ,, у кожної прірви є дно , яке рано чи пізно - припинить падіння . Звісно ж - з жахливими наслідками . .
показать весь комментарий
25.09.2022 10:18 Ответить
Нам нужны вооружения массового уничтожения путинского мяса
показать весь комментарий
25.09.2022 08:56 Ответить
Мобилизованным еще не доходит куда они попали.
показать весь комментарий
25.09.2022 08:56 Ответить
Дійде коли потраплять в м"ясорубку.
показать весь комментарий
25.09.2022 09:01 Ответить
Що це таке режим путіна? Переважна більшість москалів,цього всього хочуть самі.Ну втече кілька мільйонів і що з того? Більшість то залишиться.А ті що втечуть,також в більшості імперці,просто самі не хочуть воювати.Вони наклейки з Z символікою поспіхом здирають і їдуть в Грузію.

Ліваки в Європі хочуть напускати москалів,які наче тікають від війни,причому тікають і будуть тікати чоловіки,туди,де знаходяться зараз українські жінки і діти.От і думайте самі,що буде.
показать весь комментарий
25.09.2022 09:02 Ответить
ШОБ ВОНО, КУРВА, ЗОВСІМ ЗДОХ!!!
показать весь комментарий
25.09.2022 09:05 Ответить
Режим на поРаше путинаХуйла ИЗЗДОХ!Путь ему вместе с дьявольским приходом кирюхи!!!
показать весь комментарий
25.09.2022 09:07 Ответить
"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua

Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
показать весь комментарий
25.09.2022 09:09 Ответить
Захід ше на розслабоні -- не хочут іх гарненько шуганути.
показать весь комментарий
25.09.2022 09:12 Ответить
поки ще заграють з мордором,але чим більше перемог ЗСУ тим більше буде підтримка України...так! поки ми не бачимо процес розвалу але він приходить. не памятаю хто сказав--чим більше антинародних законів ,тим скоріше розвал країни
показать весь комментарий
25.09.2022 09:39 Ответить
Интернеты приписывают Цицерону, но он такого не говорил. Наиболее похожая фраза - у Тацита.

"Corruptissima re publica plurimae leges. Его переводят по-разному, среди вариантов: «Больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике», «В самом испорченном государстве больше всего законов» и «Чем ближе государство к падению, тем больше в нём законов»."

Источник: provereno.media
показать весь комментарий
25.09.2022 09:58 Ответить
оооо... Дякую! напевно Тацита читав
показать весь комментарий
25.09.2022 10:01 Ответить
Не видно, як він слабшає...
показать весь комментарий
25.09.2022 09:16 Ответить
Режим Путлера, это не только лично *****... Только или военная победа Украины или саморазвал Мордора остановит эту войну. Даже в странах Балтии, бегущие от мобилизации раисяне, продолжают клеить на авто рашисткие символы войны
показать весь комментарий
25.09.2022 09:32 Ответить
на мою думку..кремлівський режим впаде в одночас...посипеться не тільки фронт а і економіка ,будуть поглибшуватись незадоволення в самому мордорі,так звані еліти будуть бурлити на московії, все більше будуть шукати вихід з ситуації ,тому що буде сипатись вся владна структура,яка призведе до розвалу спочатку влади а потім рашки...
Як приклад совітський союз..афганська війна...колапс економіки..і т.д.
показать весь комментарий
25.09.2022 09:34 Ответить
Насчёт сыпания экономики вопрос интересный. Кажется Запад делает всё возможное для её укрепления. Рашке за бесплатно достаются углеводороды, сырьё, энергия. А это фундамент экономики. Производить товары становится выгоднее в россии чем в Европе. ГСМ, удобрения, полимеры, металл, вне конкуренции при наличии дешевого газа и нефти. И соответственно, социальная напряженность, продовольственная безопасность.
показать весь комментарий
25.09.2022 10:52 Ответить
а робочі руки...кваліфіковані робітники..Айтішники..Це все ланки одного ланцюжка
показать весь комментарий
25.09.2022 11:00 Ответить
Пора бы уже за пол года понять, что газ и нефть это начало производственной цепочки. Есть же цифры статистики по ВВП, инфляции, курсам валют, во всём мире и в россии.
показать весь комментарий
25.09.2022 11:16 Ответить
То нехай цей клоп кривавий застрелиться і весь світ видихне з полегшенням
показать весь комментарий
25.09.2022 09:45 Ответить
И Путин умирает от рака уже лет двадцать. Посмотрим. Есть еще на замену Патрушев, кавалер нашего ордена Богдана Хмельницкого и дружок Зеленского. Тот еще более упорот.
показать весь комментарий
25.09.2022 09:47 Ответить
Иностранные награды:
Орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина, 23 мая 2001) - за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.
...

При этом законом «О государственных наградах Украины» и уставом ордена предусмотрено награждение орденом Богдана Хмельницкого исключительно граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины)
показать весь комментарий
25.09.2022 13:45 Ответить
На короткой дистанции - нет. У него сотни тысяч силовиков, которые теперь ТЫСЯЧЕКРАТНО более мотивированы страхом увольнения, так как сразу же мгновенно их мобилизуют и отправят в петушиные роты. И спрос на работу в росгвардии и полиции вырос раз в 10. Ведь это белый билет от мобилизации, хотя Рамзанка Дырова предлагает фсбшникам и мусорам идти в черный пакет, чтобы было проще брать Москву (умный совет, ничего не скажешь). То есть убивать именно полицейских (не их жену или сына, вот это будет хорошим запугиванием остальных) бесполезно, тут же мгновенно новый Ванька появится. А вот на длинной дистанции конечно ослаб, но это всегда и безальтернативно будет военный государственный переворот вместе с мусульманами и дележка всего, что есть на России. Мы там будем самой крупной бандой за счет десятикратно большей военной мощи, так что будем собирать дать с наших вассалов, а эти вассалы будут драть русню в зад и в перед.
показать весь комментарий
25.09.2022 11:03 Ответить
Та не сотни тысяч! Примерно 5 мил, с росгвардией. Очень сильно кстати. И отставников из этих же тоже дохер- похер.
показать весь комментарий
25.09.2022 11:09 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2022 13:30 Ответить
 
 