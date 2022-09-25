Режим Путіна слабшає з кожним днем, - прем’єр Польщі Моравецький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найближчим часом можна очікувати ескалації російської агресії, але це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він.
За словами Моравецького, від самого початку вторгнення весь світ дивився "на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, ніби вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну".
Очільник уряду Польщі нагадав, що Путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, "тому в першу чергу відправляли азійські меншини з далеких російських республік".
За словами прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка.
Будь ласка, зачекайте...
Режим триває тому що кацапи його підтримують.
Це ще раз доводить те, що кацапи - це не люди.
Ось і настав час нагадати як писали камунячі газети про УПА: - Люто кусается подыхающая гадина.
З самого початку війни , ***** робить кроки , які все лише погіршують і погіршують становище рашки ,, як на фронті , так і в міжнародній дипломатії , і в економіці , і в усіх сферах .. Але це не може постійно продовжуватись ,, у кожної прірви є дно , яке рано чи пізно - припинить падіння . Звісно ж - з жахливими наслідками . .
Ліваки в Європі хочуть напускати москалів,які наче тікають від війни,причому тікають і будуть тікати чоловіки,туди,де знаходяться зараз українські жінки і діти.От і думайте самі,що буде.
Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
"Corruptissima re publica plurimae leges. Его переводят по-разному, среди вариантов: «Больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике», «В самом испорченном государстве больше всего законов» и «Чем ближе государство к падению, тем больше в нём законов»."
Источник: provereno.media
Як приклад совітський союз..афганська війна...колапс економіки..і т.д.
Орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина, 23 мая 2001) - за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.
...
При этом законом «О государственных наградах Украины» и уставом ордена предусмотрено награждение орденом Богдана Хмельницкого исключительно граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины)