УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12816 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 330 35
війна (56620) Путін (21449) Росія (47279) Моравецький Матеуш (358)

Режим Путіна слабшає з кожним днем, - прем’єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Найближчим часом можна очікувати ескалації російської агресії, але це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він.

За словами Моравецького, від самого початку вторгнення весь світ дивився "на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, ніби вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну".

Очільник уряду Польщі нагадав, що Путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, "тому в першу чергу відправляли азійські меншини з далеких російських республік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні Росія – імперія зла та брехні", - Моравецький

За словами прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Якось не помітно.
Режим триває тому що кацапи його підтримують.
показати весь коментар
25.09.2022 08:53
+17
Є таке відчуття що , попри все - розв'язка в цій війні близько . . Це поки що на інтуїтивному рівні , але це відчуття посилюється .
показати весь коментар
25.09.2022 08:55
+15
"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua

Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
показати весь коментар
25.09.2022 09:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось не помітно.
Режим триває тому що кацапи його підтримують.
показати весь коментар
25.09.2022 08:53 Відповісти
Трохи почитав їхні коментарі у ютубі, так там молодші кацапи виють, що батьки, в основному 55+, відправляють їх на "войну с НАТО" і кричать "трУси нам нє нужни, должни служить всє".
Це ще раз доводить те, що кацапи - це не люди.
показати весь коментар
25.09.2022 09:46 Відповісти
Чи ви колись читали/дивилися "На Західному Фронті без Змін". Коли там герой на ротації звертається десь вже 1917 року додому, и йому власний батько каже щось таке. Тому що власне, звісно, не воюватиме, та вважає що з його сином ничего не буде бо - бачать - він же звернувся.
показати весь коментар
25.09.2022 10:09 Відповісти
Стояк у путіна падає.
показати весь коментар
25.09.2022 08:53 Відповісти
он давно упал как листок с дерева... там все упало и вышло вместе с калом и мочой осталась оболочка...
показати весь коментар
25.09.2022 08:56 Відповісти
Помпка котра забезпечувала стояк штучного прутня зламалася. А відремонтувати нічим бо імпортного виробництва
показати весь коментар
25.09.2022 13:49 Відповісти
Нам від цього не легше.
Ось і настав час нагадати як писали камунячі газети про УПА: - Люто кусается подыхающая гадина.
показати весь коментар
25.09.2022 08:55 Відповісти
Є таке відчуття що , попри все - розв'язка в цій війні близько . . Це поки що на інтуїтивному рівні , але це відчуття посилюється .
показати весь коментар
25.09.2022 08:55 Відповісти
Кинули на картах -- кажут до Пасхи.
показати весь коментар
25.09.2022 08:58 Відповісти
Кода будет, тода и будет. Чё его гадать?
показати весь коментар
25.09.2022 09:01 Відповісти
Дай Бог , щоби таке відчуття поскоріше матеріалізовалось
показати весь коментар
25.09.2022 09:49 Відповісти
Все до цього йде ..
З самого початку війни , ***** робить кроки , які все лише погіршують і погіршують становище рашки ,, як на фронті , так і в міжнародній дипломатії , і в економіці , і в усіх сферах .. Але це не може постійно продовжуватись ,, у кожної прірви є дно , яке рано чи пізно - припинить падіння . Звісно ж - з жахливими наслідками . .
показати весь коментар
25.09.2022 10:18 Відповісти
Нам нужны вооружения массового уничтожения путинского мяса
показати весь коментар
25.09.2022 08:56 Відповісти
Мобилизованным еще не доходит куда они попали.
показати весь коментар
25.09.2022 08:56 Відповісти
Дійде коли потраплять в м"ясорубку.
показати весь коментар
25.09.2022 09:01 Відповісти
Що це таке режим путіна? Переважна більшість москалів,цього всього хочуть самі.Ну втече кілька мільйонів і що з того? Більшість то залишиться.А ті що втечуть,також в більшості імперці,просто самі не хочуть воювати.Вони наклейки з Z символікою поспіхом здирають і їдуть в Грузію.

Ліваки в Європі хочуть напускати москалів,які наче тікають від війни,причому тікають і будуть тікати чоловіки,туди,де знаходяться зараз українські жінки і діти.От і думайте самі,що буде.
показати весь коментар
25.09.2022 09:02 Відповісти
ШОБ ВОНО, КУРВА, ЗОВСІМ ЗДОХ!!!
показати весь коментар
25.09.2022 09:05 Відповісти
Режим на поРаше путинаХуйла ИЗЗДОХ!Путь ему вместе с дьявольским приходом кирюхи!!!
показати весь коментар
25.09.2022 09:07 Відповісти
"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua

Немає практично на москальщині мирних жителів,це все бойові юніти.Вчителі,які приїхали на окуповані території,це мирні жителі? Особи,які проводять агітацію за референдум,це мирні жителі? Працівники росатому,на запорізькій АЕС,це мирні жителі? Блогери,які за війну,це мирні жителі? Попи рпц,які призивають вбивати українців,це мирні жителі? Може ті що в Європі виродки,з якими українські біженці мали конфлікти,може мирні жителі?
показати весь коментар
25.09.2022 09:09 Відповісти
Захід ше на розслабоні -- не хочут іх гарненько шуганути.
показати весь коментар
25.09.2022 09:12 Відповісти
поки ще заграють з мордором,але чим більше перемог ЗСУ тим більше буде підтримка України...так! поки ми не бачимо процес розвалу але він приходить. не памятаю хто сказав--чим більше антинародних законів ,тим скоріше розвал країни
показати весь коментар
25.09.2022 09:39 Відповісти
Интернеты приписывают Цицерону, но он такого не говорил. Наиболее похожая фраза - у Тацита.

"Corruptissima re publica plurimae leges. Его переводят по-разному, среди вариантов: «Больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике», «В самом испорченном государстве больше всего законов» и «Чем ближе государство к падению, тем больше в нём законов»."

Источник: provereno.media
показати весь коментар
25.09.2022 09:58 Відповісти
оооо... Дякую! напевно Тацита читав
показати весь коментар
25.09.2022 10:01 Відповісти
Не видно, як він слабшає...
показати весь коментар
25.09.2022 09:16 Відповісти
Режим Путлера, это не только лично *****... Только или военная победа Украины или саморазвал Мордора остановит эту войну. Даже в странах Балтии, бегущие от мобилизации раисяне, продолжают клеить на авто рашисткие символы войны
показати весь коментар
25.09.2022 09:32 Відповісти
на мою думку..кремлівський режим впаде в одночас...посипеться не тільки фронт а і економіка ,будуть поглибшуватись незадоволення в самому мордорі,так звані еліти будуть бурлити на московії, все більше будуть шукати вихід з ситуації ,тому що буде сипатись вся владна структура,яка призведе до розвалу спочатку влади а потім рашки...
Як приклад совітський союз..афганська війна...колапс економіки..і т.д.
показати весь коментар
25.09.2022 09:34 Відповісти
Насчёт сыпания экономики вопрос интересный. Кажется Запад делает всё возможное для её укрепления. Рашке за бесплатно достаются углеводороды, сырьё, энергия. А это фундамент экономики. Производить товары становится выгоднее в россии чем в Европе. ГСМ, удобрения, полимеры, металл, вне конкуренции при наличии дешевого газа и нефти. И соответственно, социальная напряженность, продовольственная безопасность.
показати весь коментар
25.09.2022 10:52 Відповісти
а робочі руки...кваліфіковані робітники..Айтішники..Це все ланки одного ланцюжка
показати весь коментар
25.09.2022 11:00 Відповісти
Пора бы уже за пол года понять, что газ и нефть это начало производственной цепочки. Есть же цифры статистики по ВВП, инфляции, курсам валют, во всём мире и в россии.
показати весь коментар
25.09.2022 11:16 Відповісти
То нехай цей клоп кривавий застрелиться і весь світ видихне з полегшенням
показати весь коментар
25.09.2022 09:45 Відповісти
И Путин умирает от рака уже лет двадцать. Посмотрим. Есть еще на замену Патрушев, кавалер нашего ордена Богдана Хмельницкого и дружок Зеленского. Тот еще более упорот.
показати весь коментар
25.09.2022 09:47 Відповісти
Иностранные награды:
Орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина, 23 мая 2001) - за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.
...

При этом законом «О государственных наградах Украины» и уставом ордена предусмотрено награждение орденом Богдана Хмельницкого исключительно граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины)
показати весь коментар
25.09.2022 13:45 Відповісти
На короткой дистанции - нет. У него сотни тысяч силовиков, которые теперь ТЫСЯЧЕКРАТНО более мотивированы страхом увольнения, так как сразу же мгновенно их мобилизуют и отправят в петушиные роты. И спрос на работу в росгвардии и полиции вырос раз в 10. Ведь это белый билет от мобилизации, хотя Рамзанка Дырова предлагает фсбшникам и мусорам идти в черный пакет, чтобы было проще брать Москву (умный совет, ничего не скажешь). То есть убивать именно полицейских (не их жену или сына, вот это будет хорошим запугиванием остальных) бесполезно, тут же мгновенно новый Ванька появится. А вот на длинной дистанции конечно ослаб, но это всегда и безальтернативно будет военный государственный переворот вместе с мусульманами и дележка всего, что есть на России. Мы там будем самой крупной бандой за счет десятикратно большей военной мощи, так что будем собирать дать с наших вассалов, а эти вассалы будут драть русню в зад и в перед.
показати весь коментар
25.09.2022 11:03 Відповісти
Та не сотни тысяч! Примерно 5 мил, с росгвардией. Очень сильно кстати. И отставников из этих же тоже дохер- похер.
показати весь коментар
25.09.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2022 13:30 Відповісти
 
 