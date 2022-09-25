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война (46939) Германия (6023) Качиньский Ярослав (65)

Политика Германии по отношению к Украине - нечестная. Это стояние на одной ноге, с фальшивой улыбкой на лице - Качиньский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Германия ведет по отношению к Украине нечестную политику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая на митинге, Качиньский заявил, что мобилизация в России имеет целью уничтожить Украинское государство. Поэтому от помощи Запада зависит, защитит ли она свою независимость.

"Украинцы сейчас имеют около миллиона вооруженных солдат, но это не значит, что они все на первой линии. Их нужно поддерживать современным оружием прежде всего, а также одеждой – идет зима. Им нужны различные средства обеспечения и создания предпосылок, чтобы армия была еще более многочисленной", - сказал экс-премьер Польши.

Как отмечается, он также заявил, что политика Германии в отношении войны в Украине нечестна, извращена.

"Это политика стояния на одной ноге, с фальшивой улыбкой на лице. Наша святая обязанность сделать все для того, чтобы Украина победила", - подчеркнул Качиньский.

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По его убеждению, война в Украине – это де-факто война России со всем Западом и миром демократии: "Это война, которая будет решать будущее на многие годы… Каждый, кто избегает помощи Украине, на самом деле тот, кто вредит, вредит и еще раз вредит, кто предает".

Польский политик указал, что Германия может сделать многое, но не делает.

"И они постоянно стремятся к миру, невыгодному для Украины, к миру, который побуждал бы россиян продолжать нападение", – сказал глава "ПиС", предупредив, что следующей целью кремля будет Польша.

"Поэтому наша святая обязанность сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну… Эта война также наша война, война в наших интересах", - подчеркнул экс-премьер.
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Топ комментарии
+39
Очень уважаю литовцев и поляков. Поляки вообще должны были занять месть среди победителей гитлеровской Германии, но вместо них, из политических соображений а не по заслугам, воткнули почти союзника Гитлера позорную Францию.
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25.09.2022 09:29
+33
Ірина Геращенко, заступник голови фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді України німцям: "Закрийте кордони для російських дезертирів. Не&й шастать. "
На вулицях, магазинах, кафе і транспорті великих німецьких міст російська , здається, друга за вживаністю, й звучить частіше, аніж англійська, французька чи іспанська.
Та сама «акающаая», яку не сплутаєш з говіркою зрусифікованих українців, білорусів чи казахів. Манеру поведінки «акающих» взагалі сплутати неможливо, вони ніколи не говорять тихо й ніколи не посміхаються, їх ротяки перекошені агресією і злобою, навіть коли вони спілкуються з дітьми.
З реплік чутно, що як правило, це не туристи, а вже місцеві, які всюди, де абаснавались, створюють брайтон біч, що базується на величі покинутої ними Велікой родіни і максимальної неповаги до країни перебування і всіх інших. Вони завжди зневажають правила країни перебування.
Якось весною в берлінському метро я ледь стримала себе, коли підстаркуватий амбал, єдиний у вагоні без обов'язкової тут маски, обговорював телефоном «поход на митинг дєды воєвали - надо повторить». Тут зайшли контролери - і це рило виявилося єдине на весь вагон без білету, намагалося вискочити на наступній станції, класика…
Тим не менш, німці і німецький уряд традиційно мають особливі сантиметри до «хороших рускіх». Згадайте, як німецькі ЗМІ взяли на роботу пропагандистку Овсяннікову, ще й хотіли вручити їй якусь нагороду за мужність, і тільки після грандіозного скандалу відмовилися від цієї ідеї.
Німці з великим пієтетом ставляться до російської культури. РФ щедро організовувала гастролі свого балету і театрів, возила виставки, популяризувала літературу, вміло просуваючи гібридну культурну дипломатію…
Німецький уряд заявив, що готовий приймати російських уклоністів. Мені ця ідея видається глибоко хибною. Вона не зупинить війну і мобілізацію, а посилить корупцію в РФ і міграційні проблеми в самій Німеччині.
Виїзд за кордон продаватимуть, й весь цей непотріб, який щиро ненавидить НАТО, ЄС, пін&сів, ха&в, нємч&ру, зі своїми матюками і хамством ломанеться рятувати свої дупи.
Ці «біженці» надто відрізняються від українських жінок і дітей, які тікали від бомб обожнюваного російським народом путіна, якого дезертири і далі шануватимуть більше Шольца, Меркель, Байдена, Макрона, над якими насміхатимуться і матюкатимуть. Язык Пушкіна, Достоєвського і Толстого - в реальності перетворився на суцільний мат.
Мені здається, тактика цивілізованого світу зараз має бути іншою: Залізний завіса з РФ. Замок на кордоні. Стіна і рів з крокодилами. Повна візова заборона. І, як в часи холодної війни - підтримка протестних рухів і медіа. Нехай розвалюють свою тоталітарну халабуду зсередини, а не несуть «русский мир» в Європу. Вони її створили - нехай не в ЄС тікають, а виходять на акції протесту. Згадають хоч трохи, що таке мужність і сміливість.
Навала дезертирів - величезна помилка, яка дорого обійдеться країнам, що прийматимуть уклоністів. І вони навіть не уявляють собі, яке бидло приіде до них під виглядом тікаючих від мобілізації .

Особливо боляче за Грузію. Ті, хто тішилися танкам під Тбілісі в 2008, зараз знову штурмують грузинські кордони. Закрийте їх для росіян. Не&й шастать.
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25.09.2022 09:36
+20
Поляки будуть в Европі одні з лідерів вибьють стілець у німців
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25.09.2022 09:48
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Правила форума Совет форумчан
Очень уважаю литовцев и поляков. Поляки вообще должны были занять месть среди победителей гитлеровской Германии, но вместо них, из политических соображений а не по заслугам, воткнули почти союзника Гитлера позорную Францию.
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25.09.2022 09:29 Ответить
Поляки будуть в Европі одні з лідерів вибьють стілець у німців
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25.09.2022 09:48 Ответить
Щоб ми їх бачили на одній нозі, а вони нас одним оком.
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25.09.2022 09:30 Ответить
старинное выражение "то шо парашнику полезно, то немцу смерть" начинает наполнятся подлинным смыслом. стараясь сделать что то полезное для параши, немцы обрекают себя на политическую смерть.
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25.09.2022 09:32 Ответить
Її лякає майбутьній воєнно-політичний й єкономічний союз переможниці України й Польщі.
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25.09.2022 09:35 Ответить
Та ні, їх лякає все на світі. Це наслідки денацифікації.
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25.09.2022 10:18 Ответить
Ірина Геращенко, заступник голови фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді України німцям: "Закрийте кордони для російських дезертирів. Не&й шастать. "
На вулицях, магазинах, кафе і транспорті великих німецьких міст російська , здається, друга за вживаністю, й звучить частіше, аніж англійська, французька чи іспанська.
Та сама «акающаая», яку не сплутаєш з говіркою зрусифікованих українців, білорусів чи казахів. Манеру поведінки «акающих» взагалі сплутати неможливо, вони ніколи не говорять тихо й ніколи не посміхаються, їх ротяки перекошені агресією і злобою, навіть коли вони спілкуються з дітьми.
З реплік чутно, що як правило, це не туристи, а вже місцеві, які всюди, де абаснавались, створюють брайтон біч, що базується на величі покинутої ними Велікой родіни і максимальної неповаги до країни перебування і всіх інших. Вони завжди зневажають правила країни перебування.
Якось весною в берлінському метро я ледь стримала себе, коли підстаркуватий амбал, єдиний у вагоні без обов'язкової тут маски, обговорював телефоном «поход на митинг дєды воєвали - надо повторить». Тут зайшли контролери - і це рило виявилося єдине на весь вагон без білету, намагалося вискочити на наступній станції, класика…
Тим не менш, німці і німецький уряд традиційно мають особливі сантиметри до «хороших рускіх». Згадайте, як німецькі ЗМІ взяли на роботу пропагандистку Овсяннікову, ще й хотіли вручити їй якусь нагороду за мужність, і тільки після грандіозного скандалу відмовилися від цієї ідеї.
Німці з великим пієтетом ставляться до російської культури. РФ щедро організовувала гастролі свого балету і театрів, возила виставки, популяризувала літературу, вміло просуваючи гібридну культурну дипломатію…
Німецький уряд заявив, що готовий приймати російських уклоністів. Мені ця ідея видається глибоко хибною. Вона не зупинить війну і мобілізацію, а посилить корупцію в РФ і міграційні проблеми в самій Німеччині.
Виїзд за кордон продаватимуть, й весь цей непотріб, який щиро ненавидить НАТО, ЄС, пін&сів, ха&в, нємч&ру, зі своїми матюками і хамством ломанеться рятувати свої дупи.
Ці «біженці» надто відрізняються від українських жінок і дітей, які тікали від бомб обожнюваного російським народом путіна, якого дезертири і далі шануватимуть більше Шольца, Меркель, Байдена, Макрона, над якими насміхатимуться і матюкатимуть. Язык Пушкіна, Достоєвського і Толстого - в реальності перетворився на суцільний мат.
Мені здається, тактика цивілізованого світу зараз має бути іншою: Залізний завіса з РФ. Замок на кордоні. Стіна і рів з крокодилами. Повна візова заборона. І, як в часи холодної війни - підтримка протестних рухів і медіа. Нехай розвалюють свою тоталітарну халабуду зсередини, а не несуть «русский мир» в Європу. Вони її створили - нехай не в ЄС тікають, а виходять на акції протесту. Згадають хоч трохи, що таке мужність і сміливість.
Навала дезертирів - величезна помилка, яка дорого обійдеться країнам, що прийматимуть уклоністів. І вони навіть не уявляють собі, яке бидло приіде до них під виглядом тікаючих від мобілізації .

Особливо боляче за Грузію. Ті, хто тішилися танкам під Тбілісі в 2008, зараз знову штурмують грузинські кордони. Закрийте їх для росіян. Не&й шастать.
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25.09.2022 09:36 Ответить
це ще не все европейці дограються-У Нідерландах готові приймати російських ухилянтів Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, повідомляє RTL.Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.Це дає уряду час оцінити, як вчинити з цією групою. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо."Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?" - зазначив Ван дер Бург.Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки що не отримала заявок від жодного російського ухилянта. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах. Фонд у справах біженців також повідомив, що не бачить ніякого ефекту від часткової мобілізації, оголошеної на цьому тижні президентом Росії, "але це може змінитися на наступному тижні".
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25.09.2022 09:50 Ответить
Обурює те,що коли йде мова про українських дітей та жінок,які втікають дійсно від війни,то вони встановлюють ліміти.А з москалями,яким нічого не загрожує --давай.насипай.Ще вони відчують наслідки своєї недалекоглядної політики.
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25.09.2022 11:50 Ответить
Геращенко все правильно написала, лише добавити потрібно, що сдпг (ІSDP)- партія шольца - орієнтується на, в тому числі, німецький совок. Ця партія має найбільше голосів в правлячій коаліції, яка утворена після виборів. При цьому сдпг, хоча і найбільша партія в бундестагу (має всього 206 місць з 736. Дві інші партії далеко не у всьому згодні з шольшем, але (бабло є бабло) хочуть керувати грошовими потоками.

Поки в німеччині ця влада, німці даватимуть по чайній ложечці в рік, причому не криючись з цим. Чому? тому що шольц - це СДПГ, за яку голосують, в тому числі, всі іммігранти, також і весь німецький совок з ссср: "новиє нємци", "нємєцкіє євреі". Чому голосують? тому, що СДПГ (колишні комуністи) забезпечують їм можливість паразитувати на нормальних німцях, які працюють. Крім того, багато німців вже навчились так само паразитувати. Була нормальна нація (до гітлера), а виродилась в паразитів.

"Німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.

В німеччині, в районах компактного проживання совка, з зас*аними автобусами і скверами, на вулицях і в транспорті чути переважно кацапський мат. Вони не криються з свлєю ненавистю до всього справді німецького, і йдуть голосувати за сдпг, бо ті обіцяють їм ще більше шари. А сдпг знає про це, і шольц зацікавлений в голосах кацапського совка, який за раzzию і ходить маршами "#на бєрлін". Така от автогенерація: що більше буде німецького совка, то більше буде голосів за сдпг - то більше буде шари для совка - то ще більше буде совка. І знову по колу.
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25.09.2022 10:57 Ответить
Ну що таке СД -соціял-демократія і хто за нею стоїть добре описав Іван Якович Франко в творі,,Пересічні шляхи,,
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25.09.2022 13:25 Ответить
Німці перетворюються на аморфну масу - а були такі завоиовники.
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25.09.2022 09:45 Ответить
Моравнцький говорить одне,Качинський друге....може поляки нехай самі між собою розберіться. Зброя Німеччини присутня і суттєво
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25.09.2022 09:45 Ответить
Все робиться під нажимом -- а самим бортанути рашку -- показати діями рашці шо за те шо вони творят -- іхнє місце возлє параші.
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25.09.2022 09:54 Ответить
Судячи з виступів Шольца,то Німеччина реально не спить,а працює. Просто голосно сказати,що хтось стоїть на одній нозі,то просто сказати. Повторюсь, допомога Німеччини займає другу позицію, на якій є Польща....
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25.09.2022 09:59 Ответить
Вибачте, візьміть тайм-аут, тобто без таких монументальних коментів.
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25.09.2022 10:07 Ответить
Це повинні взяти паузу ті,хто пише регулярно цю маніпуляцією. Наскільки я слухаю редактора цього ресурсу, то таки німці роблять усе,а ганебні пости про них це просто брехня... Читайте Бутусова, слухайте Бутусова
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25.09.2022 10:34 Ответить
Читали б новини, хоча б на BBC, а не дивились би телевізор. Але ... "чукча нє чітатєль, чукча - пісатєль". Прочитайте про недавнє засідання бундестагу, перерване за наполягяння партії шольца. Бо якби проголовували (а готові були проголосувати за відправку леопардів до України), то шольц, який всіма силами противився цьому, мав би піти у відставку. Тим-то шольц крутиться як муха на голці, каже одне, а робить протилежне.
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25.09.2022 12:03 Ответить
Ви, як велика патріотка фатерлянду, взагалі в змозі порівняти кількість населення ФРГ та Речі Посполитої? Про розмір економіки я вже і не говорю. А ще якщо на душу населення ...
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25.09.2022 10:37 Ответить
У нас находиться батько українки з Кропивницького. Його засмучує,що люди пишуть про німців усякі безглузді помисли. Якщо наша допомога не влаштовує вас,то візьміть свою з Запоріжжя, з Дніпра і др. Міст,де прозвучали акорди великі крадіжки волонтерскої допомоги. Також використайте асфальт проти дроніа,а не зенітки Німеччини. Хотя за дрони ви зерном розрахувалися
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25.09.2022 10:53 Ответить
класс! "допомога Німеччини займає другу позицію, на якій є Польща...." ))) хто на кому займає другу позицію? )))))))))
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25.09.2022 10:41 Ответить
Порівнюючи виступи шольца з тим, що він реально робить, видно, що Качинський абсолютно правий. На недавньому обговоренні в Бундестагу, на якому обидві інші партії, що входять до правлячої трипартійної коаліції, в якій головну роль (найбільше місць) має сдпг (тобто партія шольца) вимагали постачання Україні танків. Це обговорення було з трудом припинене ще до голосування на вимогу партії шольца, бо голосування призвело б до рішення надіслати Леопарди, і шольц, який усіми силами противився цьому, мав би піти у відставку. ЧИТАЙТЕ ДЖЕРЕЛА, і не дивіться квартал.
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25.09.2022 10:44 Ответить
це видно навіть сліпому.., особливо оте пританцьовування..
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25.09.2022 09:51 Ответить
Вся ця шайка - лійка виходить іще зі Шредера... -- штазі Меркель ...Шольц...Штанмайер....все це робітники Путена сидять на зарплатах Кремля ! Жабоед Макрон вісить на компроматі у Путена...Мені війна з мордором особисто розплющила очі ! Я пізнав який на справді гнилий весь світ...Я пишався Американською владою,а тепер бачу що це старі напівпридуркуваті,ссикливі старці.. Европа хитра,підступна і морально гнила....
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25.09.2022 09:54 Ответить
Що тут незрозумілого.Весь світ єкономіку свою рятуе.Драйвером єкономіки завжди була війна.Як піднялася Америка після другої сітової війни?Теж саме відбуваеться і тепер.
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25.09.2022 10:10 Ответить
100...!!!
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25.09.2022 10:12 Ответить
Так что, и не к кому и притулится получается.
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25.09.2022 10:16 Ответить
резиновые попы, что тут сделаешь ...
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25.09.2022 10:08 Ответить
може я не добре розбираюсь в міжнародних та других відносинах але знаю що росії німці платили за другу світову а Україні ні
чи не пора скласти кошторис, назвати суму так 70-10 млрд баксів та направити німцям для виплат репарацій
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25.09.2022 10:09 Ответить
100%...!!!!
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25.09.2022 10:11 Ответить
Платили аж 2 рази по 100 марок остербайтерам.Бабусі виплатили 200 марок в 96 та 98 роках минулого століття.
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25.09.2022 10:13 Ответить
Там по разному платили. От возраста зависело. Уганяли ведь и подростков. Чаще от 16 лет. Родителям мое друга в те годы вышло по 800 марок, было по 400 м. А вот некоторых догнало уже после 2001 г и по 600-800 евро. Но колбасники схитрил. Просто много уже просто умерли к этому времени. А прямым родственникам таких, детям, надо было через суд. Получать. Другим народам ЕС выплачивали гораздо больше. Кстати, одна из самых позорных страниц нашего МИДа тех лет, промолчали Гондурасы хуторянские. Можно и спросить и сегодня кто тогда по силу язык свой в ..опу засунул и за сколько! Да вряд-ли это.
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25.09.2022 10:54 Ответить
платили адресно, людям і дуже мало
а я про вбиту економіку та інфраструктуру
а в цій галузі в 100 млрд хрен влізеш
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25.09.2022 11:13 Ответить
А що ВИ хотіли отримати від ШТАЗІВСЬКО-НКВСно-КГБешної-ФСБешної номенклатури ШОЛЬЦА, Меркель, Шредера та Коля та їх нащадків НІМЕЦЬКИХ ЗРАДНИКІВ-АЛЬФОНСІВ котрих фінансувала десятками років ссср, а з 2000 року ФСБ, котра їм допомогла з створенням "євросоюзу" та встановленням нової європейської валюти, євро на перевагу долару та фунту, мільярдними вливанням ГАЗО та НАФтодоларів і фінансування прорашиських партій і рухів в "європі"...???!!!
Ці ЗРАДНИКИ-АЛЬФОНСИ та їх нащадки нічого не виробляли в НІМЕЧЧИНІ, а лише на шару збагатчувалися і розкрадали партійні каси та фінансування усяких прорашиських рухів плескаючи язиками за мільярдних фінансувань КГБ та ФСБ рашки...!!!
ЦЕ німецькі ЛУЗЕРИ, яким зараз обірвалося грошове забезпечення на халяву, а за те що накрали треба відробляти...!!! Ось вони і косять під ваньку-дурачка...!!!
Але по при закінченні війни в УКРАЇНІ, Німеччина втратить своє ДОМІНУЮЧЕ місце в Європі і буде запльована усіма Державами Європи разом з Францією, Італією, Австрією та Угорщиною...!!!
Європейському союзу залишилося жити стільки, скільки буде тривати війна в УКРАЇНІ і ці шваби це дуже добре розуміють...!!!
А їхня євровалюта рухне на 25-50%, як берлінська стіна і усі держави Європи знову повернуться до своїх ІСТОРИЧНИХ валют...!!!
НІМЕЦЬКИ-АЛЬФОНСИ дуже шкодують, що їм приходить кінець з життям на ШАРУ за кошти рашки, ось тому у ШВАБІВ такий ШВАБО-САБОТАЖ...!!!
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25.09.2022 10:10 Ответить
После второй мировой войны - была русская оккупация части Германии, русские ж стену построили Берлинскую, чтобы с их части оккупированной люди не бежали в западную Германию, которая была под оккупацией США и которая процветала. И с тех пор в Германии осталось много русских и видать их влияние потому там такое сильное.
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25.09.2022 10:18 Ответить
Якась однобока у вас "розумілка" - про кількість армії ви все зрозуміли, а про кількість кілометрів кордону з небезпечними напрямками (раша-белораша-приднестровьє) чомусь не хочете згадувати.
Та й про те, що і всередини країни потрібні війска, щоб не трапилось так як з Гостомелем - що сотня гвинтокрилів з десантурою пролітают над головами прикордонників і захватують якийсь плацдарм глибоко всередині країни.
По вашому ж баченню наступ - це 1 мільйон щільними парадними коробочками наступає на ворога в одному місці.
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25.09.2022 11:08 Ответить
Если соотностьь обьем помощик ВВП страны то больше всех дали Украине Польша,Латвия,Литва,Эстония. Германия и США в отношению к их огромному ВВП и огромным запаспам оружия-дали мизер в 10 раз меньше чем реально могли дать. Зачем США более тысячи гаубиц м777 если у них нет никакой сухопутной угрозы поскольку на Канада ни Мексика физически не способны напасть на США из-за 10 кратной разницы в армии и вооружениях а Рашка и Китай неспособны поскольку не имеют флота для переброски миллиона солдат и техники. США поставили в Афганистан в 10 раз больше вооружений чем в Украину и намного более серьезное вооружение-включая боевые вертолеты
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25.09.2022 10:52 Ответить
Гэрр Шольц как проститут в политике,вышли оружие и не коменть...
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25.09.2022 11:48 Ответить
В комментариях форумчан больше достается канцлеру чем зе-власти,на которой и лежит вина недовооружения ВСУ...Немцы расчетливые и таки помогают нам оружием,хотя из громадных запасников "демилитализованного" Бундесвера ,можно по новой вооружить и оснастить большинство подразделений ВСУ
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25.09.2022 12:36 Ответить
Я согдасен:Зеленые сделали все чтобы ослабить Украину. Но ПОСЛЕ 24 февраля я вижу что Зеленский реально на стороне Украины. Насколько у него получается-настолько насколько у него есть мозгов,но он действительно ХОЧЕТ. А Вот Германия и США и тем более Израиль-они не имеют желания помогать Украине настолько,чтобы Пкутин понял что никакуая мобилизация не спасет его от поражения. Народ Украины ГОТОВ ВОЕВАТЬ,и 100% может и достаточно быстро выбросит русских оккупантов из Украины. Осталось только получить необходимое количество оружие из США и Германии-как стран,основных производителей самого качественного и эффективного оружия в мире. Израиль тоже производит качественное оружие.но Израиль полностью сосет у Путина,путинская проститутка а не страна
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25.09.2022 19:16 Ответить
Для многих европейцев, особенно пожилых, мы, к сожалению, в сознании продолжаем оставаться колонией росийской империи. Мы идем в ЕС, это хорошо.. Но вопрос, каким будет этот ЕС через 5- 10 лет такими темпами..
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25.09.2022 13:19 Ответить
Vsjo ocen prosto: meste *****-raiji roSSiji i Germanie trebuetca novaja, povtornaja denaifikacija i defashistizacija! Tak kak oni doveli do etoi voini davaja putinu ***** vozmoznast stat nacistom i vistupali protiv vsex tex kto bil protiv etogo v ES.
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25.09.2022 17:12 Ответить
 
 