Політика Німеччини стосовно України - нечесна. Це стояння на одній нозі, з фальшивою посмішкою на обличчі, - Качинський

Голова владної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Німеччина проводить стосовно України нечесну політику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Виступаючи на мітингу, Качинський заявив, що мобілізація в Росії має на меті знищити Українську державу. Тож від допомоги Заходу залежить, чи захистить вона свою незалежність.

"Українці зараз мають близько мільйона озброєних солдатів, але це не означає, що всі вони на першій лінії. Їх треба підтримувати сучасною зброєю передовсім, а також одягом - іде зима. Їм потрібні різноманітні засоби забезпечення та створення передумов, аби армія була ще чисельнішою", - сказав експрем'єр Польщі.

Як зазначається, він також заявив, що політика Німеччини стосовно війни в Україні є нечесною, збоченою.

"Це політика стояння на одній нозі, з фальшивою посмішкою на обличчі. Наш святий обов’язок зробити все для того, щоб Україна перемогла", - наголосив Качинський.

На його переконання, війна в Україні - це де-факто війна Росії з усім Заходом і світом демократії: "Це війна, яка вирішуватиме майбутнє на багато років… Кожен, хто уникає допомоги Україні, насправді є тим, хто шкодить, шкодить і ще раз шкодить, хто зраджує".

Польський політик указав, що Німеччина може зробити багато, але не робить.

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"І вони постійно прагнуть миру, невигідного для України, миру, який спонукав би росіян продовжувати напад", - сказав голова "ПіС", застерігши, що наступною метою Кремля буде Польща.

"Тому наш святий обов'язок зробити все, щоб Україна виграла цю війну… Ця війна також є нашою війною, війною в наших інтересах", - наголосив експрем'єр.