Політика Німеччини стосовно України - нечесна. Це стояння на одній нозі, з фальшивою посмішкою на обличчі, - Качинський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова владної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Німеччина проводить стосовно України нечесну політику.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Виступаючи на мітингу, Качинський заявив, що мобілізація в Росії має на меті знищити Українську державу. Тож від допомоги Заходу залежить, чи захистить вона свою незалежність.
"Українці зараз мають близько мільйона озброєних солдатів, але це не означає, що всі вони на першій лінії. Їх треба підтримувати сучасною зброєю передовсім, а також одягом - іде зима. Їм потрібні різноманітні засоби забезпечення та створення передумов, аби армія була ще чисельнішою", - сказав експрем'єр Польщі.
Як зазначається, він також заявив, що політика Німеччини стосовно війни в Україні є нечесною, збоченою.
"Це політика стояння на одній нозі, з фальшивою посмішкою на обличчі. Наш святий обов’язок зробити все для того, щоб Україна перемогла", - наголосив Качинський.
На його переконання, війна в Україні - це де-факто війна Росії з усім Заходом і світом демократії: "Це війна, яка вирішуватиме майбутнє на багато років… Кожен, хто уникає допомоги Україні, насправді є тим, хто шкодить, шкодить і ще раз шкодить, хто зраджує".
Польський політик указав, що Німеччина може зробити багато, але не робить.
"І вони постійно прагнуть миру, невигідного для України, миру, який спонукав би росіян продовжувати напад", - сказав голова "ПіС", застерігши, що наступною метою Кремля буде Польща.
"Тому наш святий обов'язок зробити все, щоб Україна виграла цю війну… Ця війна також є нашою війною, війною в наших інтересах", - наголосив експрем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
На вулицях, магазинах, кафе і транспорті великих німецьких міст російська , здається, друга за вживаністю, й звучить частіше, аніж англійська, французька чи іспанська.
Та сама «акающаая», яку не сплутаєш з говіркою зрусифікованих українців, білорусів чи казахів. Манеру поведінки «акающих» взагалі сплутати неможливо, вони ніколи не говорять тихо й ніколи не посміхаються, їх ротяки перекошені агресією і злобою, навіть коли вони спілкуються з дітьми.
З реплік чутно, що як правило, це не туристи, а вже місцеві, які всюди, де абаснавались, створюють брайтон біч, що базується на величі покинутої ними Велікой родіни і максимальної неповаги до країни перебування і всіх інших. Вони завжди зневажають правила країни перебування.
Якось весною в берлінському метро я ледь стримала себе, коли підстаркуватий амбал, єдиний у вагоні без обов'язкової тут маски, обговорював телефоном «поход на митинг дєды воєвали - надо повторить». Тут зайшли контролери - і це рило виявилося єдине на весь вагон без білету, намагалося вискочити на наступній станції, класика…
Тим не менш, німці і німецький уряд традиційно мають особливі сантиметри до «хороших рускіх». Згадайте, як німецькі ЗМІ взяли на роботу пропагандистку Овсяннікову, ще й хотіли вручити їй якусь нагороду за мужність, і тільки після грандіозного скандалу відмовилися від цієї ідеї.
Німці з великим пієтетом ставляться до російської культури. РФ щедро організовувала гастролі свого балету і театрів, возила виставки, популяризувала літературу, вміло просуваючи гібридну культурну дипломатію…
Німецький уряд заявив, що готовий приймати російських уклоністів. Мені ця ідея видається глибоко хибною. Вона не зупинить війну і мобілізацію, а посилить корупцію в РФ і міграційні проблеми в самій Німеччині.
Виїзд за кордон продаватимуть, й весь цей непотріб, який щиро ненавидить НАТО, ЄС, пін&сів, ха&в, нємч&ру, зі своїми матюками і хамством ломанеться рятувати свої дупи.
Ці «біженці» надто відрізняються від українських жінок і дітей, які тікали від бомб обожнюваного російським народом путіна, якого дезертири і далі шануватимуть більше Шольца, Меркель, Байдена, Макрона, над якими насміхатимуться і матюкатимуть. Язык Пушкіна, Достоєвського і Толстого - в реальності перетворився на суцільний мат.
Мені здається, тактика цивілізованого світу зараз має бути іншою: Залізний завіса з РФ. Замок на кордоні. Стіна і рів з крокодилами. Повна візова заборона. І, як в часи холодної війни - підтримка протестних рухів і медіа. Нехай розвалюють свою тоталітарну халабуду зсередини, а не несуть «русский мир» в Європу. Вони її створили - нехай не в ЄС тікають, а виходять на акції протесту. Згадають хоч трохи, що таке мужність і сміливість.
Навала дезертирів - величезна помилка, яка дорого обійдеться країнам, що прийматимуть уклоністів. І вони навіть не уявляють собі, яке бидло приіде до них під виглядом тікаючих від мобілізації .
Особливо боляче за Грузію. Ті, хто тішилися танкам під Тбілісі в 2008, зараз знову штурмують грузинські кордони. Закрийте їх для росіян. Не&й шастать.
Поки в німеччині ця влада, німці даватимуть по чайній ложечці в рік, причому не криючись з цим. Чому? тому що шольц - це СДПГ, за яку голосують, в тому числі, всі іммігранти, також і весь німецький совок з ссср: "новиє нємци", "нємєцкіє євреі". Чому голосують? тому, що СДПГ (колишні комуністи) забезпечують їм можливість паразитувати на нормальних німцях, які працюють. Крім того, багато німців вже навчились так само паразитувати. Була нормальна нація (до гітлера), а виродилась в паразитів.
"Німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.
В німеччині, в районах компактного проживання совка, з зас*аними автобусами і скверами, на вулицях і в транспорті чути переважно кацапський мат. Вони не криються з свлєю ненавистю до всього справді німецького, і йдуть голосувати за сдпг, бо ті обіцяють їм ще більше шари. А сдпг знає про це, і шольц зацікавлений в голосах кацапського совка, який за раzzию і ходить маршами "#на бєрлін". Така от автогенерація: що більше буде німецького совка, то більше буде голосів за сдпг - то більше буде шари для совка - то ще більше буде совка. І знову по колу.
чи не пора скласти кошторис, назвати суму так 70-10 млрд баксів та направити німцям для виплат репарацій
а я про вбиту економіку та інфраструктуру
а в цій галузі в 100 млрд хрен влізеш
Ці ЗРАДНИКИ-АЛЬФОНСИ та їх нащадки нічого не виробляли в НІМЕЧЧИНІ, а лише на шару збагатчувалися і розкрадали партійні каси та фінансування усяких прорашиських рухів плескаючи язиками за мільярдних фінансувань КГБ та ФСБ рашки...!!!
ЦЕ німецькі ЛУЗЕРИ, яким зараз обірвалося грошове забезпечення на халяву, а за те що накрали треба відробляти...!!! Ось вони і косять під ваньку-дурачка...!!!
Але по при закінченні війни в УКРАЇНІ, Німеччина втратить своє ДОМІНУЮЧЕ місце в Європі і буде запльована усіма Державами Європи разом з Францією, Італією, Австрією та Угорщиною...!!!
Європейському союзу залишилося жити стільки, скільки буде тривати війна в УКРАЇНІ і ці шваби це дуже добре розуміють...!!!
А їхня євровалюта рухне на 25-50%, як берлінська стіна і усі держави Європи знову повернуться до своїх ІСТОРИЧНИХ валют...!!!
НІМЕЦЬКИ-АЛЬФОНСИ дуже шкодують, що їм приходить кінець з життям на ШАРУ за кошти рашки, ось тому у ШВАБІВ такий ШВАБО-САБОТАЖ...!!!
Та й про те, що і всередини країни потрібні війска, щоб не трапилось так як з Гостомелем - що сотня гвинтокрилів з десантурою пролітают над головами прикордонників і захватують якийсь плацдарм глибоко всередині країни.
По вашому ж баченню наступ - це 1 мільйон щільними парадними коробочками наступає на ворога в одному місці.