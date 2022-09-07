У Польщі є лише два союзники – Україна та Велика Британія, - Качинський
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Лідер польської правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Польща може орієнтуватися лише на двох союзників – Україну та Велику Британію.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач.
"Часи міняються, і з цих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо лише двох союзників. По-перше, це Україна. А наш другий союзник – це Англія", – заявив він.
За словами Качинського, в новий час "Україна виграє війну, а ми будемо поруч із Україною".
Разом із тим, лідер ПіС розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику "неоімперською".
"Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям", – сказав Качинський.
Але тепер ми бачимо зовсім іншу політику ЄС. Нова політика ЄС базується на принципі: хто сильніший – той має рацію. І ця політика є неоімперською", – додав він.
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Bardzo dziękuję braciom Polakom.
конфедеративна держава Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії та Білорусі
Англия по-крайней мере спокойно объявила войну Германии сразу же после нападения на Польшу. Ей это вообще не было нужно, но раз дала слово, то объявила. Жалко, что Черчилля не было у руля сразу, глядишь и войны бы не было шестилетней, просто бы 2 упырей Гитлера и Сталина по очереди уничтожили вместе, не дав им набраться сил в 30-ые годы, когда Франция и те же США просто настроили там десятки заводов и передали технологии, ну немцы и сами могли в это, а совок вообще нет. Также с ней больше связи с протестантской англо-саксонской идеологией, а США далеко не факт, что спустя 30 лет будут иметь такую же идеологию.
От би ще оформити військовий союз на папері.
За новий союз УПА !
а ліверні ковбаси будуть в спину гадити.....
УПА це наше, українське, а не для базікання!
Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает Defense News.
Так что без Америки никак.