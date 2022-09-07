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Качинський Ярослав (38) Польща (5156)

У Польщі є лише два союзники – Україна та Велика Британія, - Качинський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

качинский

Лідер польської правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Польща може орієнтуватися лише на двох союзників – Україну та Велику Британію.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  "Європейську правду", таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач.

"Часи міняються, і з цих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо лише двох союзників. По-перше, це Україна. А наш другий союзник – це Англія", – заявив він.

За словами Качинського, в новий час "Україна виграє війну, а ми будемо поруч із Україною".

Також читайте: Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького

Разом із тим, лідер ПіС розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику "неоімперською".

"Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям", – сказав Качинський.

Але тепер ми бачимо зовсім іншу політику ЄС. Нова політика ЄС базується на принципі: хто сильніший – той має рацію. І ця політика є неоімперською", – додав він.

Також читайте: Якщо Орбан не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до окуліста, - Качинський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
тут на таке ображаються. Треба казати "країни Балтії"
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07.09.2022 20:59
+24
Потрібен новий політично - економічно - військовий союз Україна + Польща + Англія!
За новий союз УПА !
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07.09.2022 21:00
+24
+ країни Балтії!
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07.09.2022 21:01
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Аналогично.
Bardzo dziękuję braciom Polakom.
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07.09.2022 20:56 Відповісти
майбутнє наших народів - Річ Посполита 2:
конфедеративна держава Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії та Білорусі
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07.09.2022 21:54 Відповісти
Ну Білоруси -це під питанням.Мабуть вони від кацапів не далеко втікли...
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07.09.2022 22:41 Відповісти
"Белорусию" викресліть, будь ласка.
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08.09.2022 08:31 Відповісти
А Прибалти.
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07.09.2022 20:57 Відповісти
тут на таке ображаються. Треба казати "країни Балтії"
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07.09.2022 20:59 Відповісти
Прибалты - это Калининхрадская область
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07.09.2022 22:20 Відповісти
Nea, ci nazyvajutsia nedo*balty.
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08.09.2022 00:14 Відповісти
Недо болты!
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08.09.2022 12:04 Відповісти
Из стран Балтии смело можно ЛИТВУ назвать союзником, Эстонию с небольшой "натяжкой" (несколько иной менталитет и история), а у Латвии своих коллаборантов (кацапов) хоть отбавляй!
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07.09.2022 23:02 Відповісти
Речь идет о правительствах. В Польше полно антиукраинских сил, например.
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07.09.2022 23:04 Відповісти
так у в Украине есть антипольские настроения среди разных слоев и что с того???
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07.09.2022 23:11 Відповісти
И я о том, что наличие ваты в Латвии не говорит о том, что их правительство нас всецело не поддерживает.
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07.09.2022 23:16 Відповісти
А США?
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07.09.2022 20:58 Відповісти
США союзник только США, по-моему вся их история это хорошо подчеркивает, а для остальных - партнер. Они вообще другие страны воспринимают довольно специфически, прям на уровне любого американца, а свою страну боготворят со школы. И в итоге США могут менять мнения и планы в любой момент на 180 градусов, а потом снова на 180. США являются партнером с совпадающими на данный момент интересами во многих вопросах, с которыми можно проводить взаимовыгодную политику. А не то в один день изберут еще одного Трампа или прямого КГБшного шныря Киссенджера и начнут уничтожать все на свете, до чего руки дотянутся.

Англия по-крайней мере спокойно объявила войну Германии сразу же после нападения на Польшу. Ей это вообще не было нужно, но раз дала слово, то объявила. Жалко, что Черчилля не было у руля сразу, глядишь и войны бы не было шестилетней, просто бы 2 упырей Гитлера и Сталина по очереди уничтожили вместе, не дав им набраться сил в 30-ые годы, когда Франция и те же США просто настроили там десятки заводов и передали технологии, ну немцы и сами могли в это, а совок вообще нет. Также с ней больше связи с протестантской англо-саксонской идеологией, а США далеко не факт, что спустя 30 лет будут иметь такую же идеологию.
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07.09.2022 21:10 Відповісти
В США любят свою страну только консерваторы. Остальные 50% - ее ненавидят. Там своя атмосфера.
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07.09.2022 21:27 Відповісти
В США, судя по раскладам, у власти не будет ни демократов, ни Трампа, а будет новый Рейган.
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07.09.2022 23:19 Відповісти
Це добре що за 400 років добрі відносини с Польщою нарешті відновлюються.
От би ще оформити військовий союз на папері.
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07.09.2022 20:58 Відповісти
Потрібен новий політично - економічно - військовий союз Україна + Польща + Англія!
За новий союз УПА !
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07.09.2022 21:00 Відповісти
+ країни Балтії!
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07.09.2022 21:01 Відповісти
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07.09.2022 21:03 Відповісти
санітарний кордон Європи

а ліверні ковбаси будуть в спину гадити.....
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07.09.2022 21:56 Відповісти
Непогано б було Хорватію і Словатчину підключити.Мабуть і Македонія не відмовиться..
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07.09.2022 22:50 Відповісти
nussss... nasčet Polšy... koli obratno do momenta Liublinskoj Uniji, togda možet bytj... Inače nikak.
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08.09.2022 00:16 Відповісти
Без США не потягнем.
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07.09.2022 21:03 Відповісти
Штати однозначно стратегічний партнер ! А ми новий європейський альянс створили б на європейському континенті!
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07.09.2022 21:07 Відповісти
Америка ніколи не залише Британію
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07.09.2022 21:11 Відповісти
дурню, не патякай про УПА при поляках
УПА це наше, українське, а не для базікання!
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07.09.2022 21:59 Відповісти
Ukraina Polska Anglia - UPA
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07.09.2022 22:47 Відповісти
в росії теж два союзники: дурні і дороги
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07.09.2022 21:00 Відповісти
Значить ми маємо спільне коріння.
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07.09.2022 21:03 Відповісти
"Українці генетично близькі з хорватами та поляками"
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07.09.2022 21:40 Відповісти
Реформа ЄС очевидна.
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07.09.2022 21:03 Відповісти
Так і є брате !
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07.09.2022 21:03 Відповісти
Найбільше заграли всіх всякі московські воші типу Німеччини, Франції і Угорщини !
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07.09.2022 21:05 Відповісти
Якісь вони мутні не конкретні . Це ж віина -- тут або да або нє .
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07.09.2022 21:10 Відповісти
Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает Defense News.
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07.09.2022 21:10 Відповісти
О!
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07.09.2022 21:13 Відповісти
Похоже что кацапы в курсе, так как сдриснули с севаса
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07.09.2022 21:16 Відповісти
КрасівоєєЄ.
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07.09.2022 21:42 Відповісти
Автомобиль можно на баржу загрузить и незаметно подкрасться к кацапскому флоту на буксире!
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07.09.2022 23:08 Відповісти
Пан Качиньські мовить бздури. Бо без Станув З"єдночоних і Польска і Україна не бєнджє силов пшечів москєвскєй орди. Та й паньства Балтії нє потшебно вилоньчать з Унії пшечівмоскєвскєй.
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07.09.2022 21:17 Відповісти
Качинський забув про США !!!
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07.09.2022 21:19 Відповісти
У рассеи тоже есть два союзника, бутылка в жопе и член во рту
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07.09.2022 21:23 Відповісти
думаю що він мав увазі Європу
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07.09.2022 21:25 Відповісти
Ну штаты ж ещё, а так все правильно сказал
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07.09.2022 21:26 Відповісти
101%!
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07.09.2022 21:50 Відповісти
В отличии от тупого Папы Римского у этого чела на старости лет наблюдается явный прогресс, хотя раньше про Украину нёс всякую ересь.
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07.09.2022 22:19 Відповісти
Если кратко то: мы сами с усами, но бабло всё равно давайте
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07.09.2022 22:44 Відповісти
Польща уже теж поняла, що європа імпотентна.
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07.09.2022 22:46 Відповісти
Поки Україна воює полякам нічого не загрожує
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07.09.2022 22:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KrcQXr1k9P0
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08.09.2022 00:17 Відповісти
Америка Трампа избрала, а теперь разбирает на запчасти.
Так что без Америки никак.
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08.09.2022 00:22 Відповісти
Польша может ориентироваться только на двух союзников - Украину и Великобританию. Окуенная сплоченность в ЕС
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08.09.2022 02:59 Відповісти
Ще один підстаркуватий дебіл, який свідомо/несвідомо розкачує ситуацію у ЄС на користь *****
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08.09.2022 09:42 Відповісти
 
 