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Качиньский Ярослав (65) Польша (7476)

У Польши есть только два союзника - Украина и Великобритания, - Качиньский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

качинский

Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша может ориентироваться только на двух союзников – Украину и Великобританию.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление Качиньский сделал на экономическом форуме в польском городе Карпач.

"Времена меняются, и с этого времени, исходя из нашего опыта, мы видим, что имеем только двух союзников. Во-первых, это Украина. А наш второй союзник – это Англия", – заявил он.

По словам Качиньского, в новое время "Украина выиграет войну, а мы будем рядом с Украиной".

Вместе с тем, лидер ПиС подверг критике Европейский Союз, назвав его политику "неоимперской".

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"Когда-то у нас был выбор между Россией и ЕС. Мы сделали этот выбор, поскольку не хотели возвращения в ту жизнь, которую имели раньше, этот выбор был очевиден. Да, ЕС действительно помог нам, в частности с сельским хозяйством, селами и безработицей", – сказал Качиньский.

"Но сейчас мы видим совсем другую политику ЕС. Новая политика ЕС базируется на принципе: кто сильнее – тот прав. И эта политика неоимперская", – добавил он.
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Топ комментарии
+40
тут на таке ображаються. Треба казати "країни Балтії"
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07.09.2022 20:59
+24
Потрібен новий політично - економічно - військовий союз Україна + Польща + Англія!
За новий союз УПА !
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07.09.2022 21:00
+24
+ країни Балтії!
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07.09.2022 21:01
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Аналогично.
Bardzo dziękuję braciom Polakom.
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07.09.2022 20:56 Ответить
майбутнє наших народів - Річ Посполита 2:
конфедеративна держава Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії та Білорусі
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07.09.2022 21:54 Ответить
Ну Білоруси -це під питанням.Мабуть вони від кацапів не далеко втікли...
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07.09.2022 22:41 Ответить
"Белорусию" викресліть, будь ласка.
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08.09.2022 08:31 Ответить
А Прибалти.
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07.09.2022 20:57 Ответить
тут на таке ображаються. Треба казати "країни Балтії"
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07.09.2022 20:59 Ответить
Прибалты - это Калининхрадская область
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07.09.2022 22:20 Ответить
Nea, ci nazyvajutsia nedo*balty.
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08.09.2022 00:14 Ответить
Недо болты!
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08.09.2022 12:04 Ответить
Из стран Балтии смело можно ЛИТВУ назвать союзником, Эстонию с небольшой "натяжкой" (несколько иной менталитет и история), а у Латвии своих коллаборантов (кацапов) хоть отбавляй!
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07.09.2022 23:02 Ответить
Речь идет о правительствах. В Польше полно антиукраинских сил, например.
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07.09.2022 23:04 Ответить
так у в Украине есть антипольские настроения среди разных слоев и что с того???
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07.09.2022 23:11 Ответить
И я о том, что наличие ваты в Латвии не говорит о том, что их правительство нас всецело не поддерживает.
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07.09.2022 23:16 Ответить
А США?
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07.09.2022 20:58 Ответить
США союзник только США, по-моему вся их история это хорошо подчеркивает, а для остальных - партнер. Они вообще другие страны воспринимают довольно специфически, прям на уровне любого американца, а свою страну боготворят со школы. И в итоге США могут менять мнения и планы в любой момент на 180 градусов, а потом снова на 180. США являются партнером с совпадающими на данный момент интересами во многих вопросах, с которыми можно проводить взаимовыгодную политику. А не то в один день изберут еще одного Трампа или прямого КГБшного шныря Киссенджера и начнут уничтожать все на свете, до чего руки дотянутся.

Англия по-крайней мере спокойно объявила войну Германии сразу же после нападения на Польшу. Ей это вообще не было нужно, но раз дала слово, то объявила. Жалко, что Черчилля не было у руля сразу, глядишь и войны бы не было шестилетней, просто бы 2 упырей Гитлера и Сталина по очереди уничтожили вместе, не дав им набраться сил в 30-ые годы, когда Франция и те же США просто настроили там десятки заводов и передали технологии, ну немцы и сами могли в это, а совок вообще нет. Также с ней больше связи с протестантской англо-саксонской идеологией, а США далеко не факт, что спустя 30 лет будут иметь такую же идеологию.
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07.09.2022 21:10 Ответить
В США любят свою страну только консерваторы. Остальные 50% - ее ненавидят. Там своя атмосфера.
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07.09.2022 21:27 Ответить
В США, судя по раскладам, у власти не будет ни демократов, ни Трампа, а будет новый Рейган.
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07.09.2022 23:19 Ответить
Це добре що за 400 років добрі відносини с Польщою нарешті відновлюються.
От би ще оформити військовий союз на папері.
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07.09.2022 20:58 Ответить
Потрібен новий політично - економічно - військовий союз Україна + Польща + Англія!
За новий союз УПА !
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07.09.2022 21:00 Ответить
+ країни Балтії!
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07.09.2022 21:01 Ответить
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07.09.2022 21:03 Ответить
санітарний кордон Європи

а ліверні ковбаси будуть в спину гадити.....
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07.09.2022 21:56 Ответить
Непогано б було Хорватію і Словатчину підключити.Мабуть і Македонія не відмовиться..
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07.09.2022 22:50 Ответить
nussss... nasčet Polšy... koli obratno do momenta Liublinskoj Uniji, togda možet bytj... Inače nikak.
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08.09.2022 00:16 Ответить
Без США не потягнем.
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07.09.2022 21:03 Ответить
Штати однозначно стратегічний партнер ! А ми новий європейський альянс створили б на європейському континенті!
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07.09.2022 21:07 Ответить
Америка ніколи не залише Британію
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07.09.2022 21:11 Ответить
дурню, не патякай про УПА при поляках
УПА це наше, українське, а не для базікання!
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07.09.2022 21:59 Ответить
Ukraina Polska Anglia - UPA
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07.09.2022 22:47 Ответить
в росії теж два союзники: дурні і дороги
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07.09.2022 21:00 Ответить
Значить ми маємо спільне коріння.
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07.09.2022 21:03 Ответить
"Українці генетично близькі з хорватами та поляками"
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07.09.2022 21:40 Ответить
Реформа ЄС очевидна.
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07.09.2022 21:03 Ответить
Так і є брате !
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07.09.2022 21:03 Ответить
Найбільше заграли всіх всякі московські воші типу Німеччини, Франції і Угорщини !
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07.09.2022 21:05 Ответить
Якісь вони мутні не конкретні . Це ж віина -- тут або да або нє .
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07.09.2022 21:10 Ответить
Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает Defense News.
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07.09.2022 21:10 Ответить
О!
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07.09.2022 21:13 Ответить
Похоже что кацапы в курсе, так как сдриснули с севаса
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07.09.2022 21:16 Ответить
КрасівоєєЄ.
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07.09.2022 21:42 Ответить
Автомобиль можно на баржу загрузить и незаметно подкрасться к кацапскому флоту на буксире!
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07.09.2022 23:08 Ответить
Пан Качиньські мовить бздури. Бо без Станув З"єдночоних і Польска і Україна не бєнджє силов пшечів москєвскєй орди. Та й паньства Балтії нє потшебно вилоньчать з Унії пшечівмоскєвскєй.
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07.09.2022 21:17 Ответить
Качинський забув про США !!!
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07.09.2022 21:19 Ответить
У рассеи тоже есть два союзника, бутылка в жопе и член во рту
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07.09.2022 21:23 Ответить
думаю що він мав увазі Європу
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07.09.2022 21:25 Ответить
Ну штаты ж ещё, а так все правильно сказал
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07.09.2022 21:26 Ответить
101%!
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07.09.2022 21:50 Ответить
В отличии от тупого Папы Римского у этого чела на старости лет наблюдается явный прогресс, хотя раньше про Украину нёс всякую ересь.
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07.09.2022 22:19 Ответить
Если кратко то: мы сами с усами, но бабло всё равно давайте
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07.09.2022 22:44 Ответить
Польща уже теж поняла, що європа імпотентна.
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07.09.2022 22:46 Ответить
Поки Україна воює полякам нічого не загрожує
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07.09.2022 22:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KrcQXr1k9P0
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08.09.2022 00:17 Ответить
Америка Трампа избрала, а теперь разбирает на запчасти.
Так что без Америки никак.
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08.09.2022 00:22 Ответить
Польша может ориентироваться только на двух союзников - Украину и Великобританию. Окуенная сплоченность в ЕС
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08.09.2022 02:59 Ответить
Ще один підстаркуватий дебіл, який свідомо/несвідомо розкачує ситуацію у ЄС на користь *****
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08.09.2022 09:42 Ответить
 
 