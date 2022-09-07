У Польши есть только два союзника - Украина и Великобритания, - Качиньский
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Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша может ориентироваться только на двух союзников – Украину и Великобританию.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление Качиньский сделал на экономическом форуме в польском городе Карпач.
"Времена меняются, и с этого времени, исходя из нашего опыта, мы видим, что имеем только двух союзников. Во-первых, это Украина. А наш второй союзник – это Англия", – заявил он.
По словам Качиньского, в новое время "Украина выиграет войну, а мы будем рядом с Украиной".
Вместе с тем, лидер ПиС подверг критике Европейский Союз, назвав его политику "неоимперской".
"Когда-то у нас был выбор между Россией и ЕС. Мы сделали этот выбор, поскольку не хотели возвращения в ту жизнь, которую имели раньше, этот выбор был очевиден. Да, ЕС действительно помог нам, в частности с сельским хозяйством, селами и безработицей", – сказал Качиньский.
"Но сейчас мы видим совсем другую политику ЕС. Новая политика ЕС базируется на принципе: кто сильнее – тот прав. И эта политика неоимперская", – добавил он.
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Bardzo dziękuję braciom Polakom.
конфедеративна держава Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії та Білорусі
Англия по-крайней мере спокойно объявила войну Германии сразу же после нападения на Польшу. Ей это вообще не было нужно, но раз дала слово, то объявила. Жалко, что Черчилля не было у руля сразу, глядишь и войны бы не было шестилетней, просто бы 2 упырей Гитлера и Сталина по очереди уничтожили вместе, не дав им набраться сил в 30-ые годы, когда Франция и те же США просто настроили там десятки заводов и передали технологии, ну немцы и сами могли в это, а совок вообще нет. Также с ней больше связи с протестантской англо-саксонской идеологией, а США далеко не факт, что спустя 30 лет будут иметь такую же идеологию.
От би ще оформити військовий союз на папері.
За новий союз УПА !
а ліверні ковбаси будуть в спину гадити.....
УПА це наше, українське, а не для базікання!
Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает Defense News.
Так что без Америки никак.