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Германия намеренно затягивает с помощью Украине, - глава МИД Польши Рау

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рау

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подозревает, что Германия намеренно затягивает с помощью Украине, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с Россией.

Об этом он сказал в интервью I.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют признаки умышленного промедления. Как если бы намерение состояло в том, чтобы – независимо от результата этой войны – немецко-российские отношения пострадали как можно меньше", – сказал дипломат.

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Он добавил, что Польша, напротив, рассматривает Россию как угрозу, поэтому оказывает Украине беспрецедентную помощь.

"Мы убеждены, что победа Украины если не сломает российский империализм, то по крайней мере отодвинет его от нас и тем самым укрепит нашу безопасность, принесет мир в Европе", – сказал Рау.

Министр признал, что Европа закрыла глаза на вспыхнувший после оккупации Крыма имперский пыл России, подтолкнув Путина к новой агрессии.

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"Вместо реакции было принято решение построить еще одну ветку газопровода "Северный поток". Это, безусловно, один из факторов, побудивших Россию продолжать политику агрессии и завоеваний. Поэтому на этот раз необходимо сделать все возможное, чтобы не совершить ту же ошибку и сделать так, чтобы каждый гражданин России увидел, что когда его страна нападает на соседей, это будет иметь последствия для него лично", – подчеркнул Рау.
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Топ комментарии
+44
"Канцлер згадав, що дипломатичні бесіди з Путіним проходять в дружньому тоні..." Так, це самий підходящий тон для бесід про Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм...
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17.09.2022 21:43
+31
Подлейшая Макрель оставила после себя гнилое наследие: поиски мира с другом вальдемаром.
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17.09.2022 21:45
+26
стовідсотково!
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17.09.2022 21:39
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стовідсотково!
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17.09.2022 21:39 Ответить
Яку допомогу надає Польща? Якщо усе оплачує Євросоюз, ремонт техніки також. Може достатньо Німеччини.
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17.09.2022 23:00 Ответить
путлеровький бот з берегів шпрее: Мовчати!
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18.09.2022 00:00 Ответить
Бачили куди пішов сруський корабель, вам туди...
Слава Польщі....
Слава Україні....
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18.09.2022 00:00 Ответить
7000 танков леопард и 4000 ф16
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09.02.2023 09:31 Ответить
...
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09.02.2023 09:30 Ответить
Та не може такого буть...
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17.09.2022 21:39 Ответить
нічого у Шольці не вказувало шо він брехун окрім брехливих обіцянок...
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17.09.2022 21:47 Ответить
судячи з слів Шольца що він провів дружню бесіду з куйлом на гострі питання то так і є....
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17.09.2022 21:41 Ответить
"Канцлер згадав, що дипломатичні бесіди з Путіним проходять в дружньому тоні..." Так, це самий підходящий тон для бесід про Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм...
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17.09.2022 21:43 Ответить
Не в бровь, а в глаз.
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17.09.2022 21:43 Ответить
Подлейшая Макрель оставила после себя гнилое наследие: поиски мира с другом вальдемаром.
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17.09.2022 21:45 Ответить
меркель смесь фашиста с комунякой
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17.09.2022 22:14 Ответить
Якось ви без поваги до канцлерін! Треба з повагою: "Фрау Штазі"
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18.09.2022 00:01 Ответить
Колишніх штазі не буває.
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18.09.2022 09:29 Ответить
Замечу,что "заслуга" в этом именно кабинета Шольца. Общественность,промышленность,оппозиция- все за,однако..."есть знаете ли,сдвиги".
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17.09.2022 21:47 Ответить
ганси ридіски, мяко кажучи
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17.09.2022 21:49 Ответить
Розумахо, і сильна людина та суспільство, без Польши цього б не сказав
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17.09.2022 21:50 Ответить
ще з часів Гобачова в раші з німцями дуже добрі стосунки
а потім єльцин почав башляти
***** вже не башляло а купувало чиновників всіх рівнів з патрахами
зараз маємо результат
бо це нашого чинушку з задрипаного містечка не налякаєш мільйоном евро
а для німецького це сума яку він не заробить за два життя
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17.09.2022 21:55 Ответить
А до Горбачова?

Згадайте російських царів - практично у всіх були німецькі корні!

Та й жовтневу революцію Членін зробив на німецькі гроші!
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17.09.2022 23:00 Ответить
Копайте глибше, дивіться історію імперії.
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18.09.2022 09:30 Ответить
Незабаром Німеччина, як Туреччина попроситься в ШОС
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17.09.2022 21:56 Ответить
колишні фашики бояться дратувати теперішніх, прийде час і історики розставлять всі крапки над і...
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17.09.2022 21:56 Ответить
Це все ***** *************: що може бути простіше, ніж надання простої таблички : 1. Країна , 2. ВНП, 3. Надано допомоги в $ в % від ВНП; 3.1 військова підтримка; 3.2 гуманітарна підтримка
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17.09.2022 21:58 Ответить
Розумію ваше "обурення" і всі вдячні Германії за допомогу.
Могла б Германія зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могла б.
Могли б США зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могли б.
Могла б Брітанія зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могла б.
але тільки заради справедливості рядком з вашою табличкою,
давайте нехай на ті самі пункти надамо цифри що зробила влада України для захисту країни?
та ж сама табличка :
1. Країна - Україна.
2. ВНП - цифра у $ станом на початок 2019го.
3. заплановано/скасовано кабміном і схвалено ВР на оборону країни у $ станом на 2019-2022;
4. зроблено/скасовано оборонних заказів у $ станом на 2019-2022;
5. військова підтримка - дивись пункти 2,3;
6. гуманітарна підтримка членів слуг і у $.
--------
і що б цифри поруч бyли зі всіма країнами - от тоді картина буде повна і зрозуміла.
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17.09.2022 22:32 Ответить
вот и все ястно....

косите под патриота. ок?

северодонецкий сепарский сьезд 2004...
кто секретарь рбно в 2005 министр мвд? что с ст110- где тем сепарам светили сроки....

цена на газ в 2005-2006 и дальше? 400 или 450?

сколько денег "патриоты" " деятели" выделили на энергонезависимость??? чтоб слезть с той газовой иглы?

сколько денег чтоб слезть с нефтяной иглы??? когда 4или 5 нпз порезаны и стоят.. нерабочие.

зачем резать ракетные комплексы дальностью 350-500км. в 2007-2009 годах если неошибусь... за иностранное бабло...

что война раши проти Грузии задуматься незаставила????
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17.09.2022 23:56 Ответить
Це все ***** *************. що може бути простіше, ніж надання простої таблички: 1. Країна 2.Скільки грошей перерахувала за газ та нафту фашистам.
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18.09.2022 07:34 Ответить
Желаю всем побывать на фронте а именно на передке, и вы сами поймете что это за война. И немцы вам покажутся не такими *******. У нас самих есть те кто на государственных должностях работает на врага. И ещё, воюет село, в основном конечно.
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17.09.2022 22:00 Ответить
Офигенно ты накинул "а у нас негров вешают" на вентилятор. Только подрашисты от этого лапочками не стали всё-равно.
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18.09.2022 07:37 Ответить
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17.09.2022 22:07 Ответить
Все це свідчить про те, що центр приймання рішень в ЄС повинен бути сміщений за Заходу Європи до Сходу. Тобто головними повинні бути молоді країни Європи.
Так Німеччина завжди була сильна своєю важкою промисловістю. Але це не означає, що так потрібно бути і надалі.
Джонсон блатував нас разом з молодою Європою до Триморья. Можливо, після вступу в ЄС, Україні потрібно форсувати цей проект. Тоді і центр ЄС сміститься туди, куди потрібно. Та голос Німеччини/Франції вже не буде стільки важить, скільки зараз.
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17.09.2022 22:17 Ответить
А чому Британия вийшла з ЄС.?
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17.09.2022 22:47 Ответить
Її не влаштовувала політика ЄС... в деякій мірі - це точно. Всі причини ми мабуть не дізнаємося ніколи. В медіа пишуть не все, що суспільству варто знати
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18.09.2022 00:40 Ответить
Та ще важливе зауваження. Я не говорю про те що, Тримор,є - це альтернатива ЄС, ця структура певно може існувати в рамках ЄС, та об'єднувати і зміцняти економіки молодих країн Європи - і це об'єднання дуже сильний фактор впливу на рішення старої Європи. Тобто така собі система здержек та противесу всередині ЄС
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18.09.2022 00:48 Ответить
А що тут дивного? Згадаємо історію:
Лєнін і... Німеччина
Сталін і... Німеччина
Путлєр і... Німеччина

Можєт что-то в консєрваторіі ісправіть? (с) ММЖ
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17.09.2022 22:20 Ответить
Польша - молодці , Німетчина - отстой , Шольца до біса !!!!!!
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17.09.2022 22:26 Ответить
Это поняли все у кого есть мозги.
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17.09.2022 22:37 Ответить
Німецький канцлер явно , в який раз , робить спробу " пройти між краплями " ! Політика " і вашим, і нашим " , яку зайняв пан Шольц , явно не надає Німеччині право претендувати на роль лідера в ЄС , по безпеці союзу !
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17.09.2022 22:44 Ответить
«Предательство - это тактика действий в данный момент, с дальнейшей выгодой для себя»
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17.09.2022 22:45 Ответить
Ганси свого часу лєніна відгодували на свою жопу - нічого не помінялося.
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17.09.2022 23:26 Ответить
То есть вы написали целую книгу, так и не узнав разницы между "стучать" и "свидетельствовать"?
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18.09.2022 07:38 Ответить
Знаете, с таким подходом можно же любого стукача оправдать. Мол, "так это сосед свидетельствовал, что я слил воду в туалете поле 22 вечера"! Или "так это сосед свидетельствовал, что я жарил барбекю у себя во дворе!".
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18.09.2022 10:08 Ответить
хоть у когото хватило смiливостi це сказати,цi такi ж як i фрау рибентроп **** гебешная
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18.09.2022 00:13 Ответить
Шольц из презренного племени коротконосых понять не может,что путаном руководит сатана https://youtu.be/AA4VCk22t88
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18.09.2022 12:52 Ответить
 
 