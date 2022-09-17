Германия намеренно затягивает с помощью Украине, - глава МИД Польши Рау

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подозревает, что Германия намеренно затягивает с помощью Украине, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с Россией.

Об этом он сказал в интервью I.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют признаки умышленного промедления. Как если бы намерение состояло в том, чтобы – независимо от результата этой войны – немецко-российские отношения пострадали как можно меньше", – сказал дипломат.

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Он добавил, что Польша, напротив, рассматривает Россию как угрозу, поэтому оказывает Украине беспрецедентную помощь.

"Мы убеждены, что победа Украины если не сломает российский империализм, то по крайней мере отодвинет его от нас и тем самым укрепит нашу безопасность, принесет мир в Европе", – сказал Рау.

Министр признал, что Европа закрыла глаза на вспыхнувший после оккупации Крыма имперский пыл России, подтолкнув Путина к новой агрессии.

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"Вместо реакции было принято решение построить еще одну ветку газопровода "Северный поток". Это, безусловно, один из факторов, побудивших Россию продолжать политику агрессии и завоеваний. Поэтому на этот раз необходимо сделать все возможное, чтобы не совершить ту же ошибку и сделать так, чтобы каждый гражданин России увидел, что когда его страна нападает на соседей, это будет иметь последствия для него лично", – подчеркнул Рау.