Германия намеренно затягивает с помощью Украине, - глава МИД Польши Рау
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подозревает, что Германия намеренно затягивает с помощью Украине, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с Россией.
Об этом он сказал в интервью I.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
"Масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют признаки умышленного промедления. Как если бы намерение состояло в том, чтобы – независимо от результата этой войны – немецко-российские отношения пострадали как можно меньше", – сказал дипломат.
Он добавил, что Польша, напротив, рассматривает Россию как угрозу, поэтому оказывает Украине беспрецедентную помощь.
"Мы убеждены, что победа Украины если не сломает российский империализм, то по крайней мере отодвинет его от нас и тем самым укрепит нашу безопасность, принесет мир в Европе", – сказал Рау.
Министр признал, что Европа закрыла глаза на вспыхнувший после оккупации Крыма имперский пыл России, подтолкнув Путина к новой агрессии.
"Вместо реакции было принято решение построить еще одну ветку газопровода "Северный поток". Это, безусловно, один из факторов, побудивших Россию продолжать политику агрессии и завоеваний. Поэтому на этот раз необходимо сделать все возможное, чтобы не совершить ту же ошибку и сделать так, чтобы каждый гражданин России увидел, что когда его страна нападает на соседей, это будет иметь последствия для него лично", – подчеркнул Рау.
Пожалуйста, подождите...
Слава Польщі....
Слава Україні....
а потім єльцин почав башляти
***** вже не башляло а купувало чиновників всіх рівнів з патрахами
зараз маємо результат
бо це нашого чинушку з задрипаного містечка не налякаєш мільйоном евро
а для німецького це сума яку він не заробить за два життя
Згадайте російських царів - практично у всіх були німецькі корні!
Та й жовтневу революцію Членін зробив на німецькі гроші!
Могла б Германія зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могла б.
Могли б США зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могли б.
Могла б Брітанія зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могла б.
але тільки заради справедливості рядком з вашою табличкою,
давайте нехай на ті самі пункти надамо цифри що зробила влада України для захисту країни?
та ж сама табличка :
1. Країна - Україна.
2. ВНП - цифра у $ станом на початок 2019го.
3. заплановано/скасовано кабміном і схвалено ВР на оборону країни у $ станом на 2019-2022;
4. зроблено/скасовано оборонних заказів у $ станом на 2019-2022;
5. військова підтримка - дивись пункти 2,3;
6. гуманітарна підтримка членів слуг і у $.
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і що б цифри поруч бyли зі всіма країнами - от тоді картина буде повна і зрозуміла.
косите под патриота. ок?
северодонецкий сепарский сьезд 2004...
кто секретарь рбно в 2005 министр мвд? что с ст110- где тем сепарам светили сроки....
цена на газ в 2005-2006 и дальше? 400 или 450?
сколько денег "патриоты" " деятели" выделили на энергонезависимость??? чтоб слезть с той газовой иглы?
сколько денег чтоб слезть с нефтяной иглы??? когда 4или 5 нпз порезаны и стоят.. нерабочие.
зачем резать ракетные комплексы дальностью 350-500км. в 2007-2009 годах если неошибусь... за иностранное бабло...
что война раши проти Грузии задуматься незаставила????
Так Німеччина завжди була сильна своєю важкою промисловістю. Але це не означає, що так потрібно бути і надалі.
Джонсон блатував нас разом з молодою Європою до Триморья. Можливо, після вступу в ЄС, Україні потрібно форсувати цей проект. Тоді і центр ЄС сміститься туди, куди потрібно. Та голос Німеччини/Франції вже не буде стільки важить, скільки зараз.
Лєнін і... Німеччина
Сталін і... Німеччина
Путлєр і... Німеччина
Можєт что-то в консєрваторіі ісправіть? (с) ММЖ