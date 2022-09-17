Німеччина навмисне зволікає з допомогою Україні, - глава МЗС Польщі Рау

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підозрює, що Німеччина умисно зволікає з допомогою Україні, бо все ще сподівається на відновлення нормальної співпраці з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю I.pl, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Масштаби й темпи підтримки України Німеччиною демонструють ознаки навмисного зволікання. Ніби намір полягає у тому, аби – незалежно від результату цієї війни – німецько-російські відносини постраждали якомога менше", – сказав дипломат.

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Він додав, що Польща, навпаки, розглядає Росію як загрозу, тому надає Україні безпрецедентну допомогу.

"Ми переконані, що перемога України якщо не зламає російський імперіалізм, то принаймні відсуне його від нас і тим самим зміцнить нашу безпеку, принесе мир в Європі", – сказав Рау.

Міністр визнав, що Європа закрила очі на імперський запал Росії, що спалахнув після окупації Криму, підштовхнувши Путіна до нової агресії.

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"Замість реакції було ухвалене рішення побудувати ще одну гілку газопроводу Північний потік. Це, безумовно, один із факторів, які спонукали Росію продовжувати політику агресії та завоювань. Тому цього разу необхідно зробити все можливе, щоб не припуститися тієї самої помилки та зробити так, щоб кожен громадянин Росії побачив, що коли його країна нападає на сусідів, це матиме наслідки для нього особисто", – наголосив Рау.