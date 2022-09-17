Німеччина навмисне зволікає з допомогою Україні, - глава МЗС Польщі Рау
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підозрює, що Німеччина умисно зволікає з допомогою Україні, бо все ще сподівається на відновлення нормальної співпраці з Росією.
Про це він сказав в інтерв'ю I.pl, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Масштаби й темпи підтримки України Німеччиною демонструють ознаки навмисного зволікання. Ніби намір полягає у тому, аби – незалежно від результату цієї війни – німецько-російські відносини постраждали якомога менше", – сказав дипломат.
Він додав, що Польща, навпаки, розглядає Росію як загрозу, тому надає Україні безпрецедентну допомогу.
"Ми переконані, що перемога України якщо не зламає російський імперіалізм, то принаймні відсуне його від нас і тим самим зміцнить нашу безпеку, принесе мир в Європі", – сказав Рау.
Міністр визнав, що Європа закрила очі на імперський запал Росії, що спалахнув після окупації Криму, підштовхнувши Путіна до нової агресії.
"Замість реакції було ухвалене рішення побудувати ще одну гілку газопроводу Північний потік. Це, безумовно, один із факторів, які спонукали Росію продовжувати політику агресії та завоювань. Тому цього разу необхідно зробити все можливе, щоб не припуститися тієї самої помилки та зробити так, щоб кожен громадянин Росії побачив, що коли його країна нападає на сусідів, це матиме наслідки для нього особисто", – наголосив Рау.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Польщі....
Слава Україні....
а потім єльцин почав башляти
***** вже не башляло а купувало чиновників всіх рівнів з патрахами
зараз маємо результат
бо це нашого чинушку з задрипаного містечка не налякаєш мільйоном евро
а для німецького це сума яку він не заробить за два життя
Згадайте російських царів - практично у всіх були німецькі корні!
Та й жовтневу революцію Членін зробив на німецькі гроші!
Могла б Германія зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могла б.
Могли б США зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могли б.
Могла б Брітанія зробити більше для допомоги Україні? - авжеж могла б.
але тільки заради справедливості рядком з вашою табличкою,
давайте нехай на ті самі пункти надамо цифри що зробила влада України для захисту країни?
та ж сама табличка :
1. Країна - Україна.
2. ВНП - цифра у $ станом на початок 2019го.
3. заплановано/скасовано кабміном і схвалено ВР на оборону країни у $ станом на 2019-2022;
4. зроблено/скасовано оборонних заказів у $ станом на 2019-2022;
5. військова підтримка - дивись пункти 2,3;
6. гуманітарна підтримка членів слуг і у $.
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і що б цифри поруч бyли зі всіма країнами - от тоді картина буде повна і зрозуміла.
косите под патриота. ок?
северодонецкий сепарский сьезд 2004...
кто секретарь рбно в 2005 министр мвд? что с ст110- где тем сепарам светили сроки....
цена на газ в 2005-2006 и дальше? 400 или 450?
сколько денег "патриоты" " деятели" выделили на энергонезависимость??? чтоб слезть с той газовой иглы?
сколько денег чтоб слезть с нефтяной иглы??? когда 4или 5 нпз порезаны и стоят.. нерабочие.
зачем резать ракетные комплексы дальностью 350-500км. в 2007-2009 годах если неошибусь... за иностранное бабло...
что война раши проти Грузии задуматься незаставила????
Так Німеччина завжди була сильна своєю важкою промисловістю. Але це не означає, що так потрібно бути і надалі.
Джонсон блатував нас разом з молодою Європою до Триморья. Можливо, після вступу в ЄС, Україні потрібно форсувати цей проект. Тоді і центр ЄС сміститься туди, куди потрібно. Та голос Німеччини/Франції вже не буде стільки важить, скільки зараз.
Лєнін і... Німеччина
Сталін і... Німеччина
Путлєр і... Німеччина
Можєт что-то в консєрваторіі ісправіть? (с) ММЖ