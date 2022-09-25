РФ может использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии, - британская разведка

Российские власти могут использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Известный российский националист депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, вероятнее всего, имеет особую нагрузку", - отмечается в отчете.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и ныне способствуют проведению псевдореферендумов относительно присоединения на оккупированных территориях.

"Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы гарантировать преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине", - говорится в отчете.

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