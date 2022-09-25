РФ может использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские власти могут использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
Известный российский националист депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.
"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, вероятнее всего, имеет особую нагрузку", - отмечается в отчете.
Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и ныне способствуют проведению псевдореферендумов относительно присоединения на оккупированных территориях.
"Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы гарантировать преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине", - говорится в отчете.
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каждому бойцу ЗСУ выдавать по два автомата !
Спросите зачем?
Один будет перегреваться !!!
Была танковая дивизия, готовили курсантов в таманскую и кантемировскую дивизии....
Чомусь згадався покійний жирік)))))))))))))))))))))))))
Слава ЗСУ ♥️🖤👌👍💯💯💯
А шош таке...? Крысы путлерские?бензин и соляра закончились?🤣🤣чи може родная Говень надоела?🦍
Поговорили об осеннем обострении Уйла и миллионной мобилизации орды. Есть 3 мнения:
1) Во времена ВОВ тоже самое было. Только воевало тогда людей из десяти максимум двое. Остальные испарялись различными способами. Бежали в основном.
2) Всех этих нахватанных аватаров могут расставить вдоль границ, а более менее дееспособные подразделения снять с границ и отправить в Украину.
3) Пустят тупо на мясо в Украину.
Приятного тут мало во всех вариантах. Главное, что если Запад даст оружие, у них просто нет шансов. Все буде Україна!