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РФ может использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росгвардія

Российские власти могут использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Известный российский националист депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, вероятнее всего, имеет особую нагрузку", - отмечается в отчете.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и ныне способствуют проведению псевдореферендумов относительно присоединения на оккупированных территориях.

"Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы гарантировать преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине", - говорится в отчете.

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Топ комментарии
+9
Во! Те що треба! І прямо з тюрем - у Росгвардію! "Досвід" є - більше половини радянської міліції перших років після громадянської війни складали колишні "урки"! Та й в армії було немало - один Котовський чого вартий!
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25.09.2022 09:37
+6
Я поважаю Британців, але оцей бойовий досвід росгвардії - це реально прикольно. Вони кийками можуть тільки дітей та жінок бити, як тільки їм дають пізди, все кінець
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25.09.2022 09:28
+3
А ВСУ что с того? Что это меняет на фронте?
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25.09.2022 09:36
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Я поважаю Британців, але оцей бойовий досвід росгвардії - це реально прикольно. Вони кийками можуть тільки дітей та жінок бити, як тільки їм дають пізди, все кінець
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25.09.2022 09:28 Ответить
А ВСУ что с того? Что это меняет на фронте?
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25.09.2022 09:36 Ответить
змінює на окупованих землях...це мародерство..катування..звірства проти мирного населення
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25.09.2022 09:51 Ответить
якшо вони бьють та катують власне ординське населення,то по звірячому будуть катувати українське
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25.09.2022 09:53 Ответить
Во! Те що треба! І прямо з тюрем - у Росгвардію! "Досвід" є - більше половини радянської міліції перших років після громадянської війни складали колишні "урки"! Та й в армії було немало - один Котовський чого вартий!
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25.09.2022 09:37 Ответить
Російський націоналіст Хінштейн.
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25.09.2022 09:40 Ответить
Короче, в нашу военную доктрину надо срочно внести изменения:
каждому бойцу ЗСУ выдавать по два автомата !
Спросите зачем?
Один будет перегреваться !!!
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25.09.2022 09:43 Ответить
В омоновцы уже гребут всех подряд даже без медицинской комиссии и сдачи нормативов по физо.
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25.09.2022 09:55 Ответить
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25.09.2022 09:57 Ответить
Ковров - город дождей, бл*дей и автоматных очередей....(так говорили местные).
Была танковая дивизия, готовили курсантов в таманскую и кантемировскую дивизии....
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25.09.2022 10:04 Ответить
Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн Джерело: https://censor.net/ua/n3369414


Чомусь згадався покійний жирік)))))))))))))))))))))))))
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25.09.2022 10:06 Ответить
Росгвардию замочили в сортире под Херсоном...Бавовна літає дуже файно...
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25.09.2022 10:28 Ответить
Вторая армия Третьего Мира сопротивляется отчаянно...особенно на границах Монголии,Грузии, Казахстана и прочих браццких Германия .. и т.д.,драпают крысы путлера...,ж Гай шумыть🦍🦍🦍 Вяличие испарилось за сутки....🤣
Слава ЗСУ ♥️🖤👌👍💯💯💯
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25.09.2022 10:38 Ответить
Флот рабZeи слинял из Крыма...,в Севастополе остался небольшой гарнизон, для охраны...офицерский состав удрал в Новороссийск...
А шош таке...? Крысы путлерские?бензин и соляра закончились?🤣🤣чи може родная Говень надоела?🦍
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25.09.2022 10:44 Ответить
Росгвардія це нквс. Тому не треба їх недооцінювати.
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25.09.2022 11:04 Ответить
Утром встретил другана. Он из под Бахмута вчера вернулся. Все ок. Под контролем. Кладут чмонь вагнера пачками и это даже давит на психику. Но я не об этом.
Поговорили об осеннем обострении Уйла и миллионной мобилизации орды. Есть 3 мнения:
1) Во времена ВОВ тоже самое было. Только воевало тогда людей из десяти максимум двое. Остальные испарялись различными способами. Бежали в основном.
2) Всех этих нахватанных аватаров могут расставить вдоль границ, а более менее дееспособные подразделения снять с границ и отправить в Украину.
3) Пустят тупо на мясо в Украину.
Приятного тут мало во всех вариантах. Главное, что если Запад даст оружие, у них просто нет шансов. Все буде Україна!
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25.09.2022 11:54 Ответить
"Націоналіст Хінштейн" - це звучить круто!😂
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25.09.2022 15:14 Ответить
 
 