РФ може використати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії, - британська розвідка
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Російська влада може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію.
"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, найімовірніше, має особливе навантаження", - наголошується у звіті.
Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів щодо приєднання на окупованих територіях.
"Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб гарантувати наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіштовхнулися в Україні", - йдеться у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
каждому бойцу ЗСУ выдавать по два автомата !
Спросите зачем?
Один будет перегреваться !!!
Была танковая дивизия, готовили курсантов в таманскую и кантемировскую дивизии....
Чомусь згадався покійний жирік)))))))))))))))))))))))))
Слава ЗСУ ♥️🖤👌👍💯💯💯
А шош таке...? Крысы путлерские?бензин и соляра закончились?🤣🤣чи може родная Говень надоела?🦍
Поговорили об осеннем обострении Уйла и миллионной мобилизации орды. Есть 3 мнения:
1) Во времена ВОВ тоже самое было. Только воевало тогда людей из десяти максимум двое. Остальные испарялись различными способами. Бежали в основном.
2) Всех этих нахватанных аватаров могут расставить вдоль границ, а более менее дееспособные подразделения снять с границ и отправить в Украину.
3) Пустят тупо на мясо в Украину.
Приятного тут мало во всех вариантах. Главное, что если Запад даст оружие, у них просто нет шансов. Все буде Україна!