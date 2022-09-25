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РФ може використати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росгвардія

Російська влада може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію.

"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, найімовірніше, має особливе навантаження", - наголошується у звіті.

Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів щодо приєднання на окупованих територіях.

"Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб гарантувати наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіштовхнулися в Україні", - йдеться у звіті.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Во! Те що треба! І прямо з тюрем - у Росгвардію! "Досвід" є - більше половини радянської міліції перших років після громадянської війни складали колишні "урки"! Та й в армії було немало - один Котовський чого вартий!
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25.09.2022 09:37
+6
Я поважаю Британців, але оцей бойовий досвід росгвардії - це реально прикольно. Вони кийками можуть тільки дітей та жінок бити, як тільки їм дають пізди, все кінець
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25.09.2022 09:28
+3
А ВСУ что с того? Что это меняет на фронте?
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25.09.2022 09:36
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Я поважаю Британців, але оцей бойовий досвід росгвардії - це реально прикольно. Вони кийками можуть тільки дітей та жінок бити, як тільки їм дають пізди, все кінець
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25.09.2022 09:28 Відповісти
А ВСУ что с того? Что это меняет на фронте?
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25.09.2022 09:36 Відповісти
змінює на окупованих землях...це мародерство..катування..звірства проти мирного населення
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25.09.2022 09:51 Відповісти
якшо вони бьють та катують власне ординське населення,то по звірячому будуть катувати українське
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25.09.2022 09:53 Відповісти
Во! Те що треба! І прямо з тюрем - у Росгвардію! "Досвід" є - більше половини радянської міліції перших років після громадянської війни складали колишні "урки"! Та й в армії було немало - один Котовський чого вартий!
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25.09.2022 09:37 Відповісти
Російський націоналіст Хінштейн.
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25.09.2022 09:40 Відповісти
Короче, в нашу военную доктрину надо срочно внести изменения:
каждому бойцу ЗСУ выдавать по два автомата !
Спросите зачем?
Один будет перегреваться !!!
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25.09.2022 09:43 Відповісти
В омоновцы уже гребут всех подряд даже без медицинской комиссии и сдачи нормативов по физо.
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25.09.2022 09:55 Відповісти
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25.09.2022 09:57 Відповісти
Ковров - город дождей, бл*дей и автоматных очередей....(так говорили местные).
Была танковая дивизия, готовили курсантов в таманскую и кантемировскую дивизии....
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25.09.2022 10:04 Відповісти
Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн Джерело: https://censor.net/ua/n3369414


Чомусь згадався покійний жирік)))))))))))))))))))))))))
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25.09.2022 10:06 Відповісти
Росгвардию замочили в сортире под Херсоном...Бавовна літає дуже файно...
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25.09.2022 10:28 Відповісти
Вторая армия Третьего Мира сопротивляется отчаянно...особенно на границах Монголии,Грузии, Казахстана и прочих браццких Германия .. и т.д.,драпают крысы путлера...,ж Гай шумыть🦍🦍🦍 Вяличие испарилось за сутки....🤣
Слава ЗСУ ♥️🖤👌👍💯💯💯
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25.09.2022 10:38 Відповісти
Флот рабZeи слинял из Крыма...,в Севастополе остался небольшой гарнизон, для охраны...офицерский состав удрал в Новороссийск...
А шош таке...? Крысы путлерские?бензин и соляра закончились?🤣🤣чи може родная Говень надоела?🦍
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25.09.2022 10:44 Відповісти
Росгвардія це нквс. Тому не треба їх недооцінювати.
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25.09.2022 11:04 Відповісти
Утром встретил другана. Он из под Бахмута вчера вернулся. Все ок. Под контролем. Кладут чмонь вагнера пачками и это даже давит на психику. Но я не об этом.
Поговорили об осеннем обострении Уйла и миллионной мобилизации орды. Есть 3 мнения:
1) Во времена ВОВ тоже самое было. Только воевало тогда людей из десяти максимум двое. Остальные испарялись различными способами. Бежали в основном.
2) Всех этих нахватанных аватаров могут расставить вдоль границ, а более менее дееспособные подразделения снять с границ и отправить в Украину.
3) Пустят тупо на мясо в Украину.
Приятного тут мало во всех вариантах. Главное, что если Запад даст оружие, у них просто нет шансов. Все буде Україна!
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25.09.2022 11:54 Відповісти
"Націоналіст Хінштейн" - це звучить круто!😂
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25.09.2022 15:14 Відповісти
 
 