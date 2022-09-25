РФ може використати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії, - британська розвідка

Російська влада може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію.

"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, найімовірніше, має особливе навантаження", - наголошується у звіті.

Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів щодо приєднання на окупованих територіях.

"Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб гарантувати наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіштовхнулися в Україні", - йдеться у звіті.

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