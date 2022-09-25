Общие боевые потери РФ с начала войны – около 56,7 тыс. человек, 259 самолетов, 220 вертолетов, 2 275 танков, 1 368 артсистем и 4 832 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 сентября потери личного состава противника составляют около 56 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2275 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1368 (+7) ед,

РСЗО - 328 (+1) ед,

средства ПВО - 171 (+1) ед,

самолетов - 259 (+4) ед,

вертолетов - 220 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),

крылатые ракеты - 241 (+1),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед,

специальная техника – 130 (+4).

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"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.