Общие боевые потери РФ с начала войны – около 56,7 тыс. человек, 259 самолетов, 220 вертолетов, 2 275 танков, 1 368 артсистем и 4 832 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 сентября потери личного состава противника составляют около 56 700 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано,
танков - 2275 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед,
артиллерийских систем - 1368 (+7) ед,
РСЗО - 328 (+1) ед,
средства ПВО - 171 (+1) ед,
самолетов - 259 (+4) ед,
вертолетов - 220 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
крылатые ракеты - 241 (+1),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед,
специальная техника – 130 (+4).
"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Слава Україні! Слава ЗСУ!
Слава ЗСУ!
На початку першої світової, богемно-патріотичні жінки з санкт-членінграду та мацкви теж намилилися в прифронтові містечка для "допомоги чим зможуть". Швидко повернулися - дуже пом'яті, мовчазні, всі з гонореєю та/або сифілісом.
Так само і в Украіні, коли VаZеленські через ботів і маніпуляціі "************" абсурдні й вигідні ім "петиціі" - як от про "легалізацію проституціі та порноіндустріі" в Украіні. Тобто, вони спочатку усіляко руйнують економіку Украіни, не випускають за кордон наших заробітчан, котрі заводили в Украіну по 15 млрд. доларів щорічно (а також годували себе, своі сім`і, багато скидували допомогу й на ЗСУ) а потім, щось лицемірно пропонують народові стати "всім світом" "на панель"/"раком", аби розкласти, деградувати й винищити його ще більше.
Це, думаю, круче, ніж літаки!!!
Добре хлопці попрацювали!
Я зараз намагаюсь бути на позитиві і передвати його іншим. Бо зараз багато моїх родичів і друзів вивчають у вікіпедії відмінності між тактичною і стратегічною ЯЗ 🙂🙂🙂