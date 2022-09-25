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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15394) война (46939) Генштаб ВС (4304) уничтожение (3858) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 56,7 тыс. человек, 259 самолетов, 220 вертолетов, 2 275 танков, 1 368 артсистем и 4 832 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 сентября потери личного состава противника составляют около 56 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2275 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1368 (+7) ед,

РСЗО - 328 (+1) ед,

средства ПВО - 171 (+1) ед,

самолетов - 259 (+4) ед,

вертолетов - 220 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),

крылатые ракеты - 241 (+1),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед,

специальная техника – 130 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 56,7 тыс. человек, 259 самолетов, 220 вертолетов, 2 275 танков, 1 368 артсистем и 4 832 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+25
І знов майже батальйонний комплект тушок та техніки накосили!

Слава Україні! Слава ЗСУ!
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25.09.2022 09:51
+22
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25.09.2022 09:59
+19
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25.09.2022 09:52
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І знов майже батальйонний комплект тушок та техніки накосили!

Слава Україні! Слава ЗСУ!
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25.09.2022 09:51 Ответить
Із 300-ми тут всі 2 батальйони будуть!
Слава ЗСУ!
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25.09.2022 10:08 Ответить
На фоні 4 літаків,фраза,що дрони ірана нане сли відчутні втрати учора ЗСУ.....якось не визиває оптимізму.
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25.09.2022 09:52 Ответить
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25.09.2022 09:52 Ответить
КуксенкоVа, мала б не дивуватись, це і тVоя провина в тому.
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25.09.2022 10:20 Ответить
Олесю чорти вхопили, повернуть в пакеті.
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25.09.2022 20:28 Ответить
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира штурмового отряда армии РФ и участника так называемой ЧВК "Вагнер" Алексея Нагина. На похороны оккупанта в Волгоград лично приехал российский олигарх и доверенное лицо президента России Владимира Путина, а по совместительству и владелец компании наемников Евгений Пригожин.
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25.09.2022 09:56 Ответить
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25.09.2022 09:58 Ответить
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25.09.2022 09:59 Ответить
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25.09.2022 10:01 Ответить
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25.09.2022 10:02 Ответить
а там є продовження? читаю аж подих захоплює))
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25.09.2022 10:16 Ответить
Як завжди - перший раз історія іде як трагедія, другий - як фарс.

На початку першої світової, богемно-патріотичні жінки з санкт-членінграду та мацкви теж намилилися в прифронтові містечка для "допомоги чим зможуть". Швидко повернулися - дуже пом'яті, мовчазні, всі з гонореєю та/або сифілісом.
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25.09.2022 10:25 Ответить
Дурдом, довбодятлам в голову не приходить налагодити життя іншими шляхами, крім проституції та війни.
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25.09.2022 10:24 Ответить
касапія, звичайно - "дно", але повідомлення, скоріш завсе писав "бот"

Так само і в Украіні, коли VаZеленські через ботів і маніпуляціі "************" абсурдні й вигідні ім "петиціі" - як от про "легалізацію проституціі та порноіндустріі" в Украіні. Тобто, вони спочатку усіляко руйнують економіку Украіни, не випускають за кордон наших заробітчан, котрі заводили в Украіну по 15 млрд. доларів щорічно (а також годували себе, своі сім`і, багато скидували допомогу й на ЗСУ) а потім, щось лицемірно пропонують народові стати "всім світом" "на панель"/"раком", аби розкласти, деградувати й винищити його ще більше.
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25.09.2022 11:46 Ответить
Brathers найдет своих новых звезд!
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25.09.2022 12:04 Ответить
Схоже на те. Я би не сподівалась, що кацапи знесуть путінга. Вони не для того народжуються і народжують.
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25.09.2022 10:13 Ответить
Згоден з вами щодо малоймовірності перевороту на росії, якщо типові росіяни бояться отримати стусанів від власних росгвардійців більше ніж загинути від ЗСУ, це epic facepalm.
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25.09.2022 11:28 Ответить
таки дійсно, чотири літачка...
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25.09.2022 10:01 Ответить
Танчики, БТРи, це добре; але нам потрібно в першу чергу викашувати їхню арту та гради!
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25.09.2022 10:04 Ответить
Що побачили - у те й прицілилися У що попали - те й наше!
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25.09.2022 10:07 Ответить
В понеділок було 1313.... за 6 днів винесли 55 штук арти
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25.09.2022 10:17 Ответить
І чотири спецтехніки!
Це, думаю, круче, ніж літаки!!!
Добре хлопці попрацювали!
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25.09.2022 10:06 Ответить
Авторемонтна майстерня на базі ЗіЛ-131 - це теж "спецтехніка"
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25.09.2022 10:08 Ответить
Це так. Але і це плюс. Не зможуть швидко підлатати на полі бою декілька одиниць легко пошкодженої бронетехніки. І в результаті - нові трофеї у ЗСУ.

Я зараз намагаюсь бути на позитиві і передвати його іншим. Бо зараз багато моїх родичів і друзів вивчають у вікіпедії відмінності між тактичною і стратегічною ЯЗ 🙂🙂🙂
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25.09.2022 10:30 Ответить
Я знаю! І про відсутність "ухналя" в підкові - теж Німці вигравали у боях саме за рахунок великої кількості евакуаційної техніки та широкої мережі польових ремонтних підрозділів А наші евакуювали підбиту техніку бойовими машинами - підставляючись під обстріли Однак основна маса читаючих думають що "спецтехніка" - це як мінімум "наземний комплекс управління супутниками в космосі"
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25.09.2022 10:36 Ответить
Щось пригадую ПАРМ в совку комплект був на трьох чи чотирьох зіл-131.
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25.09.2022 10:38 Ответить
Цікаво, наче ж був ще 1 гелікоптер учора: "За добу ЗСУ знищили кілька повітряних цілей ворога: два Су-34, Су-30, Су-25 та Ка-52. По всьому є відеопідтвердження.". Але тут гелікоптерів - 0 од.
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25.09.2022 10:56 Ответить
 
 