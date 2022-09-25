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Новини Війна в Україні Війна
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армія РФ (13507) війна (56620) Генштаб ЗС (4529) знищення (4135) техніка (1326) втрати (3826)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56,7 тис. осіб, 259 літаків, 220 гелікоптерів, 2 275 танків, 1 368 артсистем та 4 832 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 56 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2275 (+13) од,

бойових броньованих машин - 4832 (+25) од,

артилерійських систем - 1368 (+7) од,

РСЗВ - 328 (+1) од,

засоби ППО - 171 (+1) од,

літаків - 259 (+4) од,

гелікоптерів - 220 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 966 (+10),

крилаті ракети - 241 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3701 (+20) од,

спеціальна техніка - 130 (+4).

Також читайте: Україна щодня втрачає близько 50 захисників, - Зеленський

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56,7 тис. осіб, 259 літаків, 220 гелікоптерів, 2 275 танків, 1 368 артсистем та 4 832 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
І знов майже батальйонний комплект тушок та техніки накосили!

Слава Україні! Слава ЗСУ!
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25.09.2022 09:51
+22
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25.09.2022 09:59
+19
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25.09.2022 09:52
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І знов майже батальйонний комплект тушок та техніки накосили!

Слава Україні! Слава ЗСУ!
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25.09.2022 09:51 Відповісти
Із 300-ми тут всі 2 батальйони будуть!
Слава ЗСУ!
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25.09.2022 10:08 Відповісти
На фоні 4 літаків,фраза,що дрони ірана нане сли відчутні втрати учора ЗСУ.....якось не визиває оптимізму.
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25.09.2022 09:52 Відповісти
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25.09.2022 09:52 Відповісти
КуксенкоVа, мала б не дивуватись, це і тVоя провина в тому.
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25.09.2022 10:20 Відповісти
Олесю чорти вхопили, повернуть в пакеті.
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25.09.2022 20:28 Відповісти
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира штурмового отряда армии РФ и участника так называемой ЧВК "Вагнер" Алексея Нагина. На похороны оккупанта в Волгоград лично приехал российский олигарх и доверенное лицо президента России Владимира Путина, а по совместительству и владелец компании наемников Евгений Пригожин.
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25.09.2022 09:56 Відповісти
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25.09.2022 09:58 Відповісти
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25.09.2022 09:59 Відповісти
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25.09.2022 10:01 Відповісти
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25.09.2022 10:02 Відповісти
а там є продовження? читаю аж подих захоплює))
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25.09.2022 10:16 Відповісти
Як завжди - перший раз історія іде як трагедія, другий - як фарс.

На початку першої світової, богемно-патріотичні жінки з санкт-членінграду та мацкви теж намилилися в прифронтові містечка для "допомоги чим зможуть". Швидко повернулися - дуже пом'яті, мовчазні, всі з гонореєю та/або сифілісом.
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25.09.2022 10:25 Відповісти
Дурдом, довбодятлам в голову не приходить налагодити життя іншими шляхами, крім проституції та війни.
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25.09.2022 10:24 Відповісти
касапія, звичайно - "дно", але повідомлення, скоріш завсе писав "бот"

Так само і в Украіні, коли VаZеленські через ботів і маніпуляціі "************" абсурдні й вигідні ім "петиціі" - як от про "легалізацію проституціі та порноіндустріі" в Украіні. Тобто, вони спочатку усіляко руйнують економіку Украіни, не випускають за кордон наших заробітчан, котрі заводили в Украіну по 15 млрд. доларів щорічно (а також годували себе, своі сім`і, багато скидували допомогу й на ЗСУ) а потім, щось лицемірно пропонують народові стати "всім світом" "на панель"/"раком", аби розкласти, деградувати й винищити його ще більше.
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25.09.2022 11:46 Відповісти
Brathers найдет своих новых звезд!
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25.09.2022 12:04 Відповісти
Схоже на те. Я би не сподівалась, що кацапи знесуть путінга. Вони не для того народжуються і народжують.
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25.09.2022 10:13 Відповісти
Згоден з вами щодо малоймовірності перевороту на росії, якщо типові росіяни бояться отримати стусанів від власних росгвардійців більше ніж загинути від ЗСУ, це epic facepalm.
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25.09.2022 11:28 Відповісти
таки дійсно, чотири літачка...
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25.09.2022 10:01 Відповісти
Танчики, БТРи, це добре; але нам потрібно в першу чергу викашувати їхню арту та гради!
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25.09.2022 10:04 Відповісти
Що побачили - у те й прицілилися У що попали - те й наше!
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25.09.2022 10:07 Відповісти
В понеділок було 1313.... за 6 днів винесли 55 штук арти
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25.09.2022 10:17 Відповісти
І чотири спецтехніки!
Це, думаю, круче, ніж літаки!!!
Добре хлопці попрацювали!
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25.09.2022 10:06 Відповісти
Авторемонтна майстерня на базі ЗіЛ-131 - це теж "спецтехніка"
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25.09.2022 10:08 Відповісти
Це так. Але і це плюс. Не зможуть швидко підлатати на полі бою декілька одиниць легко пошкодженої бронетехніки. І в результаті - нові трофеї у ЗСУ.

Я зараз намагаюсь бути на позитиві і передвати його іншим. Бо зараз багато моїх родичів і друзів вивчають у вікіпедії відмінності між тактичною і стратегічною ЯЗ 🙂🙂🙂
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25.09.2022 10:30 Відповісти
Я знаю! І про відсутність "ухналя" в підкові - теж Німці вигравали у боях саме за рахунок великої кількості евакуаційної техніки та широкої мережі польових ремонтних підрозділів А наші евакуювали підбиту техніку бойовими машинами - підставляючись під обстріли Однак основна маса читаючих думають що "спецтехніка" - це як мінімум "наземний комплекс управління супутниками в космосі"
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25.09.2022 10:36 Відповісти
Щось пригадую ПАРМ в совку комплект був на трьох чи чотирьох зіл-131.
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25.09.2022 10:38 Відповісти
Цікаво, наче ж був ще 1 гелікоптер учора: "За добу ЗСУ знищили кілька повітряних цілей ворога: два Су-34, Су-30, Су-25 та Ка-52. По всьому є відеопідтвердження.". Але тут гелікоптерів - 0 од.
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25.09.2022 10:56 Відповісти
 
 