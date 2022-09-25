Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56,7 тис. осіб, 259 літаків, 220 гелікоптерів, 2 275 танків, 1 368 артсистем та 4 832 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 56 700 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 2275 (+13) од,
бойових броньованих машин - 4832 (+25) од,
артилерійських систем - 1368 (+7) од,
РСЗВ - 328 (+1) од,
засоби ППО - 171 (+1) од,
літаків - 259 (+4) од,
гелікоптерів - 220 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 966 (+10),
крилаті ракети - 241 (+1),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3701 (+20) од,
спеціальна техніка - 130 (+4).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Слава ЗСУ!
На початку першої світової, богемно-патріотичні жінки з санкт-членінграду та мацкви теж намилилися в прифронтові містечка для "допомоги чим зможуть". Швидко повернулися - дуже пом'яті, мовчазні, всі з гонореєю та/або сифілісом.
Так само і в Украіні, коли VаZеленські через ботів і маніпуляціі "************" абсурдні й вигідні ім "петиціі" - як от про "легалізацію проституціі та порноіндустріі" в Украіні. Тобто, вони спочатку усіляко руйнують економіку Украіни, не випускають за кордон наших заробітчан, котрі заводили в Украіну по 15 млрд. доларів щорічно (а також годували себе, своі сім`і, багато скидували допомогу й на ЗСУ) а потім, щось лицемірно пропонують народові стати "всім світом" "на панель"/"раком", аби розкласти, деградувати й винищити його ще більше.
Це, думаю, круче, ніж літаки!!!
Добре хлопці попрацювали!
Я зараз намагаюсь бути на позитиві і передвати його іншим. Бо зараз багато моїх родичів і друзів вивчають у вікіпедії відмінності між тактичною і стратегічною ЯЗ 🙂🙂🙂