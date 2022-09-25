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Mazda планирует прекратить производство в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Авто

mazda

Компания Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России из-за перебоев в цепи поставок, возникших из-за войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Nikkei.

Отмечается, что перебои в поставках усложняют работу компании.

Издание рассказало, что Mazda производит авто на совместном с российской компанией Sollers предприятии в Восточном Владивостоке. Производство происходит по методу "нокдауна", когда детали отправляются на местный сборник.

Исследователи из MarkLines заявили, что вместе с долей Sollers производство на заводе достигло примерно 29 тыс. единиц в 2021 году.

"Производство уже было приостановлено, и Mazda рассматривает полный выход. Никакого решения о прекращении продаж или обслуживания не принято", - пишет издание.

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Топ комментарии
+15
так быстро? та куда спешить?
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25.09.2022 10:35
+8
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25.09.2022 10:46
+3
Компанія Mazda, на жирафу ніби несхожа, а доходить дуже пізно.
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25.09.2022 11:30
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так быстро? та куда спешить?
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25.09.2022 10:35 Ответить
А не проще захватить эту грыжу вместе с Китаем? Давно пора скинуть Си, на его место посадить шанхайского председателя и отхапать кусок Кацапии вместе с Японией. Японии очень нужно жизненное пространство на материке, а Китаю нужна технологичность Японии.
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25.09.2022 10:38 Ответить
)(уйло утилізує народи сєвєра в Україні,залишиться алкашня ,щоб Китай забрав територію.ще до війни там місцеві ординці вазмущалісь---как єто так цєліє заводи китайскіє..в магазінах надпісі всьо па кітайскі..Китай поступово окуповує рашку ,без війни...багато є відео, як вивозять деревину в Китай цілими ешелонами,поселення чисто китайські ..фабрики і заводи працюють все китайське
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25.09.2022 10:46 Ответить
Все правильно, але куди він свою бидломасу переміщає?
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25.09.2022 10:48 Ответить
)(уйло якраз мріяв про окупацію України..перемістити сюда..а китай забере сибір..Згадайте як сталін вивозив українців в сибір ешелонами а донбас заселяли ордою..те саме з Кримом ,багато ординців попереселялись..Під час війни дуже багато українців насильно переселили в рашку і дітей також
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25.09.2022 10:55 Ответить
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25.09.2022 10:46 Ответить
как сказал бы вялікій пролєтарський поет
"я планов мазды люблю громадьё,
размаха шаги саженьи...." ))
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25.09.2022 10:46 Ответить
От криси ) Якщо ви вже з рашкою до кінця то до кінця.
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25.09.2022 11:09 Ответить
А что случилось?
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25.09.2022 11:19 Ответить
Компанія Mazda, на жирафу ніби несхожа, а доходить дуже пізно.
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25.09.2022 11:30 Ответить
Планують,а може і невийдуть.Напнвне продають в три дорога.ця маржа завдяки безнивинній пролитій українській крові.
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25.09.2022 11:41 Ответить
Тікайте звідти, хлопці! Мазда - моя улюблена марка авто. Не хотілось би розчаровуватись...
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25.09.2022 11:55 Ответить
Из-за перебоев с поставками.

Всё, что вы хотели знать о Мазда, но стеснялись спросить
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25.09.2022 12:53 Ответить
С россии уходит Mazda. а приходит n*3дa!
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25.09.2022 12:59 Ответить
Нехай же ж якомога довше розглядає, не квапиться!
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25.09.2022 15:19 Ответить
Не прошло и года.
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25.09.2022 17:06 Ответить
 
 