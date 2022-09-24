Металлургический комбинат в оккупированном Алчевске остановил работу, потому что его сотрудников мобилизовала РФ, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области остановил работу, потому что его сотрудники были мобилизованы для участия в войне РФ против Украины.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По его словам, в оккупированном Россией городе Алчевске "почти кончились мужчины". "Кого нашли, мобилизовали. Даже при наличии брони", – отмечает он.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.
При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.
По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.
Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища бегущим от мобилизации гражданам России.
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