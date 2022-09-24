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Металлургический комбинат в оккупированном Алчевске остановил работу, потому что его сотрудников мобилизовала РФ, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

исд,алчевский

Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области остановил работу, потому что его сотрудники были мобилизованы для участия в войне РФ против Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По его словам, в оккупированном Россией городе Алчевске "почти кончились мужчины". "Кого нашли, мобилизовали. Даже при наличии брони", – отмечает он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

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По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища бегущим от мобилизации гражданам России.
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Топ комментарии
+15
"Путєн ввєді!"
Ну ввів. Задоволені, кармільцьі? А як під українську техніку кидались у 2014-му щоб "біндєрьі" "нє прашлі"!
Бачили очі, що купували. Теперь жеріть, хоч повилазьте!
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24.09.2022 13:41
+14
Перефразуючи слова ката Жукова про українських мобілізованих чорносвитників скажу - Чим більше здохне на фронті донецько-луганської наволочі з дилинири, тим менше нам потрібно буде будувати тюрем для їхнього утримування після війни.
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24.09.2022 13:41
+13
Очень рад за лугандонцев. Надеюсь после войны на дамбасе будет чистое поле. Жалко только что из-за етих мразей прокацапленных гибнут наши люди.
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24.09.2022 13:40
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итальянская забастовка по кацапски...
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24.09.2022 13:35 Ответить
ну так..чітке виконання інструкцій одними призводить до абсурду й повної зупинки виробничих процесів
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24.09.2022 13:45 Ответить
а они там были? в ЛНР и ДНР уже давно вся промышленность работающая пошла на металлолом, а все, что осталось. так, для антуража числилось в качестве ремцехов
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25.09.2022 22:18 Ответить
ото без Вас не знаю. Йдіть українську вчіть вже
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25.09.2022 22:22 Ответить
Вперед, дамбасяни, подихати за *****.
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24.09.2022 13:37 Ответить
Очень рад за лугандонцев. Надеюсь после войны на дамбасе будет чистое поле. Жалко только что из-за етих мразей прокацапленных гибнут наши люди.
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24.09.2022 13:40 Ответить
Правильна думка. Хотіли Расєї то їжте очі щоб повилазили
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24.09.2022 16:17 Ответить
Перефразуючи слова ката Жукова про українських мобілізованих чорносвитників скажу - Чим більше здохне на фронті донецько-луганської наволочі з дилинири, тим менше нам потрібно буде будувати тюрем для їхнього утримування після війни.
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24.09.2022 13:41 Ответить
ще б дружин своїх, які волали "путенвведивойска", забрали с собою
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24.09.2022 15:06 Ответить
"Путєн ввєді!"
Ну ввів. Задоволені, кармільцьі? А як під українську техніку кидались у 2014-му щоб "біндєрьі" "нє прашлі"!
Бачили очі, що купували. Теперь жеріть, хоч повилазьте!
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24.09.2022 13:41 Ответить
Срань лугандонская.
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24.09.2022 13:45 Ответить
бажали "росский мир" - їжте до несхочу, курви!
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24.09.2022 14:17 Ответить
ого а он шо работал?
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24.09.2022 14:46 Ответить
Ну надеюсь эти-то хоть довольны. Погудеть интересно смогли напоследок. А все остальное вам насыпят..... и камни с неба и далее по полной.
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24.09.2022 14:53 Ответить
там Ще Коксовий Комбінат. Роблять КОКС
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24.09.2022 14:55 Ответить
Баррррдак, почему не на фррронте🤔🧐😁 Ану марш, свиньи лугандонские, рыть окопы да в полный профиль...для стрельбы с лошади стоя
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24.09.2022 15:07 Ответить
Ренату Леонидовичу - гудок. Давай. гуди дальше. Дамбасятам тормозки шли.
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24.09.2022 17:20 Ответить
а он то тут каким боком? он за свои комбинаты в Мариуполе сейчас печется. даже слышал иск подал, чтобы требовать компенсацию
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25.09.2022 22:16 Ответить
Металлургический комбинат в оккупированном Алчевске легким движением превращается в мясокомбинат по производству пушечного мяса. Ура товарисчи, эта пабеда!
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24.09.2022 22:16 Ответить
и это ждет скоро всю россию. Ведь мало того, что они через мобилизацию забирают трудоспособное население, так еще же и бежит от мобилизации заграницу много народа, чем когда-либо
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25.09.2022 22:15 Ответить
 
 