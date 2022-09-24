Металлургический комбинат в оккупированном Алчевске остановил работу, потому что его сотрудников мобилизовала РФ, - Гайдай

Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области остановил работу, потому что его сотрудники были мобилизованы для участия в войне РФ против Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По его словам, в оккупированном Россией городе Алчевске "почти кончились мужчины". "Кого нашли, мобилизовали. Даже при наличии брони", – отмечает он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

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По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища бегущим от мобилизации гражданам России.