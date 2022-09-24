Металургійний комбінат в окупованому Алчевську зупинив роботу, бо його співробітників мобілізувала РФ, - Гайдай

Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області зупинив роботу, тому що його співробітників мобілізували для участі у війні РФ проти України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За його словами, в окупованому Росією місті Алчевську "майже скінчилися чоловіки". "Кого знайшли - мобілізували. Навіть за наявності броні", - зазначає він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.