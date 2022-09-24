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Металургійний комбінат в окупованому Алчевську зупинив роботу, бо його співробітників мобілізувала РФ, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

исд,алчевский

Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області зупинив роботу, тому що його співробітників мобілізували для участі у війні РФ проти України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За його словами, в окупованому Росією місті Алчевську "майже скінчилися чоловіки". "Кого знайшли - мобілізували. Навіть за наявності броні", - зазначає він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

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Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
"Путєн ввєді!"
Ну ввів. Задоволені, кармільцьі? А як під українську техніку кидались у 2014-му щоб "біндєрьі" "нє прашлі"!
Бачили очі, що купували. Теперь жеріть, хоч повилазьте!
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24.09.2022 13:41
+14
Перефразуючи слова ката Жукова про українських мобілізованих чорносвитників скажу - Чим більше здохне на фронті донецько-луганської наволочі з дилинири, тим менше нам потрібно буде будувати тюрем для їхнього утримування після війни.
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24.09.2022 13:41
+13
Очень рад за лугандонцев. Надеюсь после войны на дамбасе будет чистое поле. Жалко только что из-за етих мразей прокацапленных гибнут наши люди.
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24.09.2022 13:40
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итальянская забастовка по кацапски...
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24.09.2022 13:35 Відповісти
ну так..чітке виконання інструкцій одними призводить до абсурду й повної зупинки виробничих процесів
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24.09.2022 13:45 Відповісти
а они там были? в ЛНР и ДНР уже давно вся промышленность работающая пошла на металлолом, а все, что осталось. так, для антуража числилось в качестве ремцехов
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25.09.2022 22:18 Відповісти
ото без Вас не знаю. Йдіть українську вчіть вже
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25.09.2022 22:22 Відповісти
Вперед, дамбасяни, подихати за *****.
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24.09.2022 13:37 Відповісти
Очень рад за лугандонцев. Надеюсь после войны на дамбасе будет чистое поле. Жалко только что из-за етих мразей прокацапленных гибнут наши люди.
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24.09.2022 13:40 Відповісти
Правильна думка. Хотіли Расєї то їжте очі щоб повилазили
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24.09.2022 16:17 Відповісти
Перефразуючи слова ката Жукова про українських мобілізованих чорносвитників скажу - Чим більше здохне на фронті донецько-луганської наволочі з дилинири, тим менше нам потрібно буде будувати тюрем для їхнього утримування після війни.
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24.09.2022 13:41 Відповісти
ще б дружин своїх, які волали "путенвведивойска", забрали с собою
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24.09.2022 15:06 Відповісти
"Путєн ввєді!"
Ну ввів. Задоволені, кармільцьі? А як під українську техніку кидались у 2014-му щоб "біндєрьі" "нє прашлі"!
Бачили очі, що купували. Теперь жеріть, хоч повилазьте!
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24.09.2022 13:41 Відповісти
Срань лугандонская.
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24.09.2022 13:45 Відповісти
бажали "росский мир" - їжте до несхочу, курви!
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24.09.2022 14:17 Відповісти
ого а он шо работал?
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24.09.2022 14:46 Відповісти
Ну надеюсь эти-то хоть довольны. Погудеть интересно смогли напоследок. А все остальное вам насыпят..... и камни с неба и далее по полной.
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24.09.2022 14:53 Відповісти
там Ще Коксовий Комбінат. Роблять КОКС
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24.09.2022 14:55 Відповісти
Баррррдак, почему не на фррронте🤔🧐😁 Ану марш, свиньи лугандонские, рыть окопы да в полный профиль...для стрельбы с лошади стоя
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24.09.2022 15:07 Відповісти
Ренату Леонидовичу - гудок. Давай. гуди дальше. Дамбасятам тормозки шли.
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24.09.2022 17:20 Відповісти
а он то тут каким боком? он за свои комбинаты в Мариуполе сейчас печется. даже слышал иск подал, чтобы требовать компенсацию
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25.09.2022 22:16 Відповісти
Металлургический комбинат в оккупированном Алчевске легким движением превращается в мясокомбинат по производству пушечного мяса. Ура товарисчи, эта пабеда!
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24.09.2022 22:16 Відповісти
и это ждет скоро всю россию. Ведь мало того, что они через мобилизацию забирают трудоспособное население, так еще же и бежит от мобилизации заграницу много народа, чем когда-либо
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25.09.2022 22:15 Відповісти
 
 