УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12417 відвідувачів онлайн
Новини За кордономАвто Війна
3 886 16
авто (2019) війна (56620) Росія (47279) Mazda (3)

Mazda планує припинити виробництво в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Авто

mazda

Компанія Mazda розглядає можливість припинення виробництва в Росії через перебої в ланцюзі поставок, які виникли через війну РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Nikkei

Зазначається, що перебої в поставках ускладнюють роботу компанії. 

Видання розповіло, що Mazda виробляє авто на спільному з російською компанією Sollers підприємстві у Східному Владивостоці. Виробництво відбувається за методом "нокдауну", коли деталі відправляються на місцеву збірку.

Дослідники з MarkLines заявили, що разом із часткою Sollers виробництво на заводі досягло приблизно 29 тис. одиниць у 2021 році.

"Виробництво вже було призупинено, і Mazda наразі розглядає повний вихід. Жодного рішення про припинення продажів чи обслуговування не ухвалено", - пише видання.

Читайте: Toyota припиняє виробництво в Росії через логістичні труднощі

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
так быстро? та куда спешить?
показати весь коментар
25.09.2022 10:35
+8
показати весь коментар
25.09.2022 10:46
+3
Компанія Mazda, на жирафу ніби несхожа, а доходить дуже пізно.
показати весь коментар
25.09.2022 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так быстро? та куда спешить?
показати весь коментар
25.09.2022 10:35 Відповісти
А не проще захватить эту грыжу вместе с Китаем? Давно пора скинуть Си, на его место посадить шанхайского председателя и отхапать кусок Кацапии вместе с Японией. Японии очень нужно жизненное пространство на материке, а Китаю нужна технологичность Японии.
показати весь коментар
25.09.2022 10:38 Відповісти
)(уйло утилізує народи сєвєра в Україні,залишиться алкашня ,щоб Китай забрав територію.ще до війни там місцеві ординці вазмущалісь---как єто так цєліє заводи китайскіє..в магазінах надпісі всьо па кітайскі..Китай поступово окуповує рашку ,без війни...багато є відео, як вивозять деревину в Китай цілими ешелонами,поселення чисто китайські ..фабрики і заводи працюють все китайське
показати весь коментар
25.09.2022 10:46 Відповісти
Все правильно, але куди він свою бидломасу переміщає?
показати весь коментар
25.09.2022 10:48 Відповісти
)(уйло якраз мріяв про окупацію України..перемістити сюда..а китай забере сибір..Згадайте як сталін вивозив українців в сибір ешелонами а донбас заселяли ордою..те саме з Кримом ,багато ординців попереселялись..Під час війни дуже багато українців насильно переселили в рашку і дітей також
показати весь коментар
25.09.2022 10:55 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2022 10:46 Відповісти
как сказал бы вялікій пролєтарський поет
"я планов мазды люблю громадьё,
размаха шаги саженьи...." ))
показати весь коментар
25.09.2022 10:46 Відповісти
От криси ) Якщо ви вже з рашкою до кінця то до кінця.
показати весь коментар
25.09.2022 11:09 Відповісти
А что случилось?
показати весь коментар
25.09.2022 11:19 Відповісти
Компанія Mazda, на жирафу ніби несхожа, а доходить дуже пізно.
показати весь коментар
25.09.2022 11:30 Відповісти
Планують,а може і невийдуть.Напнвне продають в три дорога.ця маржа завдяки безнивинній пролитій українській крові.
показати весь коментар
25.09.2022 11:41 Відповісти
Тікайте звідти, хлопці! Мазда - моя улюблена марка авто. Не хотілось би розчаровуватись...
показати весь коментар
25.09.2022 11:55 Відповісти
Из-за перебоев с поставками.

Всё, что вы хотели знать о Мазда, но стеснялись спросить
показати весь коментар
25.09.2022 12:53 Відповісти
С россии уходит Mazda. а приходит n*3дa!
показати весь коментар
25.09.2022 12:59 Відповісти
Нехай же ж якомога довше розглядає, не квапиться!
показати весь коментар
25.09.2022 15:19 Відповісти
Не прошло и года.
показати весь коментар
25.09.2022 17:06 Відповісти
 
 