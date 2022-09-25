Mazda планує припинити виробництво в Росії

Компанія Mazda розглядає можливість припинення виробництва в Росії через перебої в ланцюзі поставок, які виникли через війну РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Nikkei

Зазначається, що перебої в поставках ускладнюють роботу компанії.

Видання розповіло, що Mazda виробляє авто на спільному з російською компанією Sollers підприємстві у Східному Владивостоці. Виробництво відбувається за методом "нокдауну", коли деталі відправляються на місцеву збірку.

Дослідники з MarkLines заявили, що разом із часткою Sollers виробництво на заводі досягло приблизно 29 тис. одиниць у 2021 році.

"Виробництво вже було призупинено, і Mazda наразі розглядає повний вихід. Жодного рішення про припинення продажів чи обслуговування не ухвалено", - пише видання.

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