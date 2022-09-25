Mazda планує припинити виробництво в Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Авто
Компанія Mazda розглядає можливість припинення виробництва в Росії через перебої в ланцюзі поставок, які виникли через війну РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Nikkei
Зазначається, що перебої в поставках ускладнюють роботу компанії.
Видання розповіло, що Mazda виробляє авто на спільному з російською компанією Sollers підприємстві у Східному Владивостоці. Виробництво відбувається за методом "нокдауну", коли деталі відправляються на місцеву збірку.
Дослідники з MarkLines заявили, що разом із часткою Sollers виробництво на заводі досягло приблизно 29 тис. одиниць у 2021 році.
"Виробництво вже було призупинено, і Mazda наразі розглядає повний вихід. Жодного рішення про припинення продажів чи обслуговування не ухвалено", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
"я планов мазды люблю громадьё,
размаха шаги саженьи...." ))
Всё, что вы хотели знать о Мазда, но стеснялись спросить