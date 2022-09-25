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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2548) Оппозиционная платформа - За жизнь (441) Шуляк Елена (80)

"Слуги народа" конструктивно сотрудничают с нардепами ОПЗЖ, - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

слуга,народу,арахамія

Пока нардепов бывшей ОПЗЖ нельзя лишить мандата, поскольку это противоречит Конституции.

Об этом заявила в интервью НВ глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу говорить за ту часть представителей ОПЗЖ, которые работают в нашем комитете (по вопросам государственной власти. – Ред.). Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы монобольшинства", – рассказала она.

Шуляк напомнила, что из бывшей ОПЗЖ в парламенте сформировались несколько групп, одна из которых называется "За восстановление Украины".

"Кстати, мне не очень нравится, что бывшие представители ОПЗЖ использовали такое хорошее название для формирования своей группы. Но на сегодняшний день, возможно, не нужно обращать внимание на названия, а нужно смотреть на то, как те или иные народные депутаты принимают участие в голосованиях", - подчеркнула "слуга народа".

Шуляк добавила, что нардепов ОПЗЖ нельзя лишить мандата, поскольку это будет противоречить законодательству и Конституции.

"Сегодня есть лучшая политическая ситуация, чтобы такой законопроект обсуждать и вносить в сессионный зал", - добавила парламентарий.

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Топ комментарии
+77
Ну це зрозуміло.
Без допомоги ригів, дуже складно протягувати антидержавні закони, та ставити зрадників на державні посади.
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25.09.2022 11:39
+52
Тобто звичайним людям заборонити свободу пересування конституції не суперечить, а співпрацювати з відвертими ворогами держави можна. Та що ж не так з цією країною?
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25.09.2022 11:40
+49
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25.09.2022 11:43
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Розстріляти їх не суперечить конституції ?
І посадити тих хто з ними співпрацює.
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26.09.2022 00:36 Ответить
Якщо так, то да.
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26.09.2022 09:29 Ответить
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