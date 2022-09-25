УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12518 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
12 598 102
Слуга народу (2545) Опозиційна платформа - За життя (467) Шуляк Олена (105)

"Слуги народу" конструктивно співпрацюють з нардепами ОПЗЖ, - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

слуга,народу,арахамія

Наразі нардепів колишньої ОПЗЖ не можна позбавити мандату, оскільки це суперечить Конституції.

Про це заявила в інтерв'ю НВ голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу говорити за ту частину представників ОПЗЖ, які працюють в нашому комітеті (з питань державної влади. - Ред.). Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості", - розповіла вона.

Шуляк нагадала, що із колишньої ОПЗЖ у парламенті сформувалися декілька груп, одна із яких називається "За відновлення України".

"До речі, мені не дуже подобається, що колишні представники ОПЗЖ використали таку гарну назву для формування своєї групи. Але на сьогодні, можливо, не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, які ті, чи інші народні депутати приймають участь у голосуваннях", - наголосила "слуга народу".

Шуляк додала, що нардепів ОПЗЖ не можна позбавити мандату, оскільки це суперечитиме закондавству та Конституції.

"Сьогодні є найкраща політична ситуація, щоб такий законопроєкт обговорювати і вносити до сесійної зали", - додала парламентарка.

Також читайте: У "Слузі народу" закликали світову спільноту дати належну оцінку діям російської влади у зв’язку з проведенням "референдумів", - заява

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+77
Ну це зрозуміло.
Без допомоги ригів, дуже складно протягувати антидержавні закони, та ставити зрадників на державні посади.
показати весь коментар
25.09.2022 11:39
+52
Тобто звичайним людям заборонити свободу пересування конституції не суперечить, а співпрацювати з відвертими ворогами держави можна. Та що ж не так з цією країною?
показати весь коментар
25.09.2022 11:40
+49
показати весь коментар
25.09.2022 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Розстріляти їх не суперечить конституції ?
І посадити тих хто з ними співпрацює.
показати весь коментар
26.09.2022 00:36 Відповісти
Якщо так, то да.
показати весь коментар
26.09.2022 09:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 