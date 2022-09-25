Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова родила девочку
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Медик Марьяна Мамонова, которую 21 сентября освободили из российского плена, родила девочку в Волынском областном перинатальном центре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волинські новини.
Девочка родилась ночью 25 сентября с весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Мама с ребенком находятся в удовлетворительном состоянии.
21 сентября военная медик Марьяна Мамонова во время обмена пленными вместе с другими украинскими Героями на днях вернулась из российского плена.
Марьяна находилась в плену РФ с 4 апреля. Практически постоянно до 24 февраля 2022 г. она находилась в военных госпиталях в зоне военных действий с солдатами и ранеными. С начала полномасштабного российского вторжения она служила в Мариуполе, в руки оккупантов попала, когда спасала военных и гражданских в окруженном городе.
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З полону на присягу до сина...
(відео)
https://youtu.be/JMedIBaL5pQ
Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати.
Як, наприклад, один із дев'яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, - Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.
Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.
У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев'ять прикордонників.
Дякую за шалений позитив!
То може спочатку потрібно заборонити перебування тупих чоловіків на постах діючих президентів і командувачів військами, які просто не здатні до захисту будь кого від будь чого????!
Тому війна не для жінок.
Шановні редактори Цензора, медик це ж слово іноземного походження, "фемінітизувати" його, все одно що перекладати іноземні прізвища, "Більбо Беггінс чи Більбо Торбінс.", чи ви просто автозаміну поставили і все?