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Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

мамонова

Медик Марьяна Мамонова, которую 21 сентября освободили из российского плена, родила девочку в Волынском областном перинатальном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волинські новини.

Девочка родилась ночью 25 сентября с весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Мама с ребенком находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября военная медик Марьяна Мамонова во время обмена пленными вместе с другими украинскими Героями на днях вернулась из российского плена.

Марьяна находилась в плену РФ с 4 апреля. Практически постоянно до 24 февраля 2022 г. она находилась в военных госпиталях в зоне военных действий с солдатами и ранеными. С начала полномасштабного российского вторжения она служила в Мариуполе, в руки оккупантов попала, когда спасала военных и гражданских в окруженном городе.

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Топ комментарии
+58
ВІТАЄМО !!!
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25.09.2022 11:52
+49
і ще про полонених і ії дітей...
//
З полону на присягу до сина...
(відео)



https://youtu.be/JMedIBaL5pQ

Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати.
Як, наприклад, один із дев'яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, - Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.
Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.
У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев'ять прикордонників.
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25.09.2022 12:01
+48
дай Бог їм обом сили та здоров,я
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25.09.2022 11:52
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ВІТАЄМО !!!
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25.09.2022 11:52 Ответить
дай Бог їм обом сили та здоров,я
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25.09.2022 11:52 Ответить
Донечка її і врятувала, інакше б закатували. Так народжуються воїни.
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25.09.2022 11:55 Ответить
і ще про полонених і ії дітей...
//
З полону на присягу до сина...
(відео)



https://youtu.be/JMedIBaL5pQ

Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати.
Як, наприклад, один із дев'яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, - Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.
Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.
У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев'ять прикордонників.
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25.09.2022 12:01 Ответить
Посмотрел видео... Дзякуй Вася, зачапiло...! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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25.09.2022 14:43 Ответить
Пока в Україні є такі Батьки і Сини- вистоємо і переможемо! Здоровья і довгогожиття обом!
Дякую за шалений позитив!
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25.09.2022 20:56 Ответить
Господи, ти врятував цю дитину, дав їй можливість народитися - захисти її, дай мирного неба!
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25.09.2022 12:06 Ответить
Мужня жінка. Нехай їх обох Господь береже.
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25.09.2022 12:07 Ответить
Для унеможливлення подібних випадків з полоном вагітних військовослужбовиць потрібно заборонити їхнє перебування у діючих військах.
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25.09.2022 12:13 Ответить
Воно то може й так, але конкретно ця вагітна жила в Маріуполі, який відразу був оточений зі сходу і з заходу(перешийок всього 10км фронту!)
То може спочатку потрібно заборонити перебування тупих чоловіків на постах діючих президентів і командувачів військами, які просто не здатні до захисту будь кого від будь чого????!
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25.09.2022 12:35 Ответить
вітаю моя рідна.
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25.09.2022 12:18 Ответить
Та всяке ж буває, це ж життя...
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25.09.2022 12:20 Ответить
Поздравляем, Солнышко ,красавица‼️🙏 ❤️💙💛🥰🌹🌷🌺🌸
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25.09.2022 12:26 Ответить
Поздравляем!!!. Даже ребенок терпел чтобы родиться на свободе.
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25.09.2022 12:30 Ответить
Хай живе красива та здорова у вільній Україні!
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25.09.2022 12:31 Ответить
Слава Богу, слава України.
Тому війна не для жінок.
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25.09.2022 12:53 Ответить
За медикинь, космонавтинь, пілотинкинь, танкістинь та стоматологинь даю по пиці. Шизофреніки бісові.
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25.09.2022 12:59 Ответить
Дівчинка - це до миру в Україні. Хай росте вільною і щасливою!
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25.09.2022 13:25 Ответить
З Днем народження, крихітько!!! Щастя, перемог і процвітання тобі, твоїй родині та твоїй Україні !!!
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25.09.2022 13:36 Ответить
Дівчатка то до миру Вітання мамі і донечці Все буде добре
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25.09.2022 13:47 Ответить
Здоров'я мамі і донечці❤️
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25.09.2022 13:50 Ответить
Це просто супер-новина! Здоров"я і щастя і мамці і донечці.

Шановні редактори Цензора, медик це ж слово іноземного походження, "фемінітизувати" його, все одно що перекладати іноземні прізвища, "Більбо Беггінс чи Більбо Торбінс.", чи ви просто автозаміну поставили і все?
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25.09.2022 14:30 Ответить
Вiтаю матусю та маленьке сонечко!Здоров,я,щастливого довгого життя у вiльнiй Украiнi!
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25.09.2022 15:17 Ответить
Сама ти медикиня! Редакторша срана! Люди втовчіть там кому треба по голові!
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25.09.2022 16:19 Ответить
Редактори неввинні - це нові, затвердженні правила ( хто оді буміністром науки і освіти-?) назв і правопису професій для представниць жиночої статі. От тільки не знаю,чи є -педегогиня, кухариня і профессориня? Членкіня - точно є. А депутаткиня?
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25.09.2022 21:05 Ответить
 
 