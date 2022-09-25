Визволена з російського полону медикиня Мар’яна Мамонова народила дівчинку
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Медик Мар’яна Мамонова, яку 21 вересня визволили з російського полону, народила дівчинку у Волинському обласному перинатальному центрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Волинські новини.
Дівчинка народилась вночі 25 вересня з вагою 3255 грамів та зростом 56 сантиметрів. Мама з дитиною перебувають у задовільному стані.
21 вересня військова медикиня Мар’яна Мамонова під час обміну полоненими разом з іншими українськими Героями днями повернулася з російського полону.
Мар'яна перебувала у полоні РФ з 4 квітня. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.
Будь ласка, зачекайте...
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З полону на присягу до сина...
(відео)
https://youtu.be/JMedIBaL5pQ
Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати.
Як, наприклад, один із дев'яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, - Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.
Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.
У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев'ять прикордонників.
Дякую за шалений позитив!
То може спочатку потрібно заборонити перебування тупих чоловіків на постах діючих президентів і командувачів військами, які просто не здатні до захисту будь кого від будь чого????!
Тому війна не для жінок.
Шановні редактори Цензора, медик це ж слово іноземного походження, "фемінітизувати" його, все одно що перекладати іноземні прізвища, "Більбо Беггінс чи Більбо Торбінс.", чи ви просто автозаміну поставили і все?