УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12577 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
14 998 35
війна (56620) пологи (52) полонені (1948)

Визволена з російського полону медикиня Мар’яна Мамонова народила дівчинку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мамонова

Медик Мар’яна Мамонова, яку 21 вересня визволили з російського полону, народила дівчинку у Волинському обласному перинатальному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Волинські новини.

Дівчинка народилась вночі 25 вересня з вагою 3255 грамів та зростом 56 сантиметрів. Мама з дитиною перебувають у задовільному стані.

21 вересня військова медикиня Мар’яна Мамонова під час обміну полоненими разом з іншими українськими Героями днями повернулася з російського полону.

Мар'яна перебувала у полоні РФ з 4 квітня. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.

Також читайте: У Миколаєві жінка народжувала в підвалі лікарні під час обстрілу, - міськрада

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+58
ВІТАЄМО !!!
показати весь коментар
25.09.2022 11:52
+49
і ще про полонених і ії дітей...
//
З полону на присягу до сина...
(відео)



https://youtu.be/JMedIBaL5pQ

Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати.
Як, наприклад, один із дев'яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, - Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.
Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.
У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев'ять прикордонників.
показати весь коментар
25.09.2022 12:01
+48
дай Бог їм обом сили та здоров,я
показати весь коментар
25.09.2022 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВІТАЄМО !!!
показати весь коментар
25.09.2022 11:52 Відповісти
дай Бог їм обом сили та здоров,я
показати весь коментар
25.09.2022 11:52 Відповісти
Донечка її і врятувала, інакше б закатували. Так народжуються воїни.
показати весь коментар
25.09.2022 11:55 Відповісти
і ще про полонених і ії дітей...
//
З полону на присягу до сина...
(відео)



https://youtu.be/JMedIBaL5pQ

Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати.
Як, наприклад, один із дев'яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, - Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.
Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.
У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев'ять прикордонників.
показати весь коментар
25.09.2022 12:01 Відповісти
Посмотрел видео... Дзякуй Вася, зачапiло...! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
показати весь коментар
25.09.2022 14:43 Відповісти
Пока в Україні є такі Батьки і Сини- вистоємо і переможемо! Здоровья і довгогожиття обом!
Дякую за шалений позитив!
показати весь коментар
25.09.2022 20:56 Відповісти
Господи, ти врятував цю дитину, дав їй можливість народитися - захисти її, дай мирного неба!
показати весь коментар
25.09.2022 12:06 Відповісти
Мужня жінка. Нехай їх обох Господь береже.
показати весь коментар
25.09.2022 12:07 Відповісти
Для унеможливлення подібних випадків з полоном вагітних військовослужбовиць потрібно заборонити їхнє перебування у діючих військах.
показати весь коментар
25.09.2022 12:13 Відповісти
Воно то може й так, але конкретно ця вагітна жила в Маріуполі, який відразу був оточений зі сходу і з заходу(перешийок всього 10км фронту!)
То може спочатку потрібно заборонити перебування тупих чоловіків на постах діючих президентів і командувачів військами, які просто не здатні до захисту будь кого від будь чого????!
показати весь коментар
25.09.2022 12:35 Відповісти
вітаю моя рідна.
показати весь коментар
25.09.2022 12:18 Відповісти
Та всяке ж буває, це ж життя...
показати весь коментар
25.09.2022 12:20 Відповісти
Поздравляем, Солнышко ,красавица‼️🙏 ❤️💙💛🥰🌹🌷🌺🌸
показати весь коментар
25.09.2022 12:26 Відповісти
Поздравляем!!!. Даже ребенок терпел чтобы родиться на свободе.
показати весь коментар
25.09.2022 12:30 Відповісти
Хай живе красива та здорова у вільній Україні!
показати весь коментар
25.09.2022 12:31 Відповісти
Слава Богу, слава України.
Тому війна не для жінок.
показати весь коментар
25.09.2022 12:53 Відповісти
За медикинь, космонавтинь, пілотинкинь, танкістинь та стоматологинь даю по пиці. Шизофреніки бісові.
показати весь коментар
25.09.2022 12:59 Відповісти
Дівчинка - це до миру в Україні. Хай росте вільною і щасливою!
показати весь коментар
25.09.2022 13:25 Відповісти
З Днем народження, крихітько!!! Щастя, перемог і процвітання тобі, твоїй родині та твоїй Україні !!!
показати весь коментар
25.09.2022 13:36 Відповісти
Дівчатка то до миру Вітання мамі і донечці Все буде добре
показати весь коментар
25.09.2022 13:47 Відповісти
Здоров'я мамі і донечці❤️
показати весь коментар
25.09.2022 13:50 Відповісти
Це просто супер-новина! Здоров"я і щастя і мамці і донечці.

Шановні редактори Цензора, медик це ж слово іноземного походження, "фемінітизувати" його, все одно що перекладати іноземні прізвища, "Більбо Беггінс чи Більбо Торбінс.", чи ви просто автозаміну поставили і все?
показати весь коментар
25.09.2022 14:30 Відповісти
Вiтаю матусю та маленьке сонечко!Здоров,я,щастливого довгого життя у вiльнiй Украiнi!
показати весь коментар
25.09.2022 15:17 Відповісти
Сама ти медикиня! Редакторша срана! Люди втовчіть там кому треба по голові!
показати весь коментар
25.09.2022 16:19 Відповісти
Редактори неввинні - це нові, затвердженні правила ( хто оді буміністром науки і освіти-?) назв і правопису професій для представниць жиночої статі. От тільки не знаю,чи є -педегогиня, кухариня і профессориня? Членкіня - точно є. А депутаткиня?
показати весь коментар
25.09.2022 21:05 Відповісти
 
 