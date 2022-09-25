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В оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что взрывы в оккупированных городах прогремели почти одновременно.
"В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города", - пишет канал.
Также "Бердянск сейчас" отмечает, что взрыв произошел у здания "исполкома".
"Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто", - говорится в сообщении.
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...насіння соєшнеконе хтось не поділив