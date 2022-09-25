В оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы

Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрывы в оккупированных городах прогремели почти одновременно.

"В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города", - пишет канал.

Также "Бердянск сейчас" отмечает, что взрыв произошел у здания "исполкома".

"Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров