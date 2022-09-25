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В оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрывы в оккупированных городах прогремели почти одновременно.

"В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города", - пишет канал.

Также "Бердянск сейчас" отмечает, что взрыв произошел у здания "исполкома".

"Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

В оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы 01
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Топ комментарии
+13
шо там ?? ))))

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25.09.2022 12:24
+9
+ підпалили школу, де лежало народноє ізьявлєніє.
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25.09.2022 12:42
+7
У Бердянську та Мелітополі вибухи, у Маріуполі вже другий день поспіль спрацьовує ППО... Гарні знаки
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25.09.2022 12:24
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шо там ?? ))))

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25.09.2022 12:24 Ответить
...да якесь неподобство коїться
...насіння соєшнеконе хтось не поділив
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25.09.2022 12:53 Ответить
У Бердянську та Мелітополі вибухи, у Маріуполі вже другий день поспіль спрацьовує ППО... Гарні знаки
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25.09.2022 12:24 Ответить
+ підпалили школу, де лежало народноє ізьявлєніє.
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25.09.2022 12:42 Ответить
кацапня має бути знищена!
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25.09.2022 12:44 Ответить
Це навіть не обговорюється. Це аксіома
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25.09.2022 12:46 Ответить
І що? Ну от і що з цього????? Де деокупація цих міст???
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25.09.2022 12:47 Ответить
Сидячи на дивані напевно дуже легко вимагати у інших щось зробити
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25.09.2022 13:41 Ответить
До войска і не *******!
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25.09.2022 18:50 Ответить
а шо такое? дядюшке Хаймерс прислали приглашение на референдум. вот он и пришел проголосовать.
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25.09.2022 12:51 Ответить
Орки как-то синхронно не погасили окурки в двух городах, и вот расплата за неосторожность.
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25.09.2022 13:03 Ответить
Валіть тварин!
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25.09.2022 13:08 Ответить
 
 