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В окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянск сейчас", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вибухи в окупованих містах пролунали майже одночасно.
"У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - пише канал.
Також "Бердянск сейчас" зазначає, що вибух стався поблизу будівлі "виконкому".
"Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекрито, рух транспорту навколо будівлі закрито", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.09.2022 12:24
+9 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар25.09.2022 12:42
+7 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар25.09.2022 12:24
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...насіння соєшнеконе хтось не поділив