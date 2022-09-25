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В окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянск сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибухи в окупованих містах пролунали майже одночасно.

"У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - пише канал.

Також "Бердянск сейчас" зазначає, що вибух стався поблизу будівлі "виконкому". 

"Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекрито, рух транспорту навколо будівлі закрито", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - мер Федоров (оновлено)

В окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
шо там ?? ))))

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25.09.2022 12:24
+9
+ підпалили школу, де лежало народноє ізьявлєніє.
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25.09.2022 12:42
+7
У Бердянську та Мелітополі вибухи, у Маріуполі вже другий день поспіль спрацьовує ППО... Гарні знаки
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25.09.2022 12:24
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шо там ?? ))))

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25.09.2022 12:24 Відповісти
...да якесь неподобство коїться
...насіння соєшнеконе хтось не поділив
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25.09.2022 12:53 Відповісти
У Бердянську та Мелітополі вибухи, у Маріуполі вже другий день поспіль спрацьовує ППО... Гарні знаки
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25.09.2022 12:24 Відповісти
+ підпалили школу, де лежало народноє ізьявлєніє.
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25.09.2022 12:42 Відповісти
кацапня має бути знищена!
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25.09.2022 12:44 Відповісти
Це навіть не обговорюється. Це аксіома
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25.09.2022 12:46 Відповісти
І що? Ну от і що з цього????? Де деокупація цих міст???
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25.09.2022 12:47 Відповісти
Сидячи на дивані напевно дуже легко вимагати у інших щось зробити
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25.09.2022 13:41 Відповісти
До войска і не *******!
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25.09.2022 18:50 Відповісти
а шо такое? дядюшке Хаймерс прислали приглашение на референдум. вот он и пришел проголосовать.
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25.09.2022 12:51 Відповісти
Орки как-то синхронно не погасили окурки в двух городах, и вот расплата за неосторожность.
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25.09.2022 13:03 Відповісти
Валіть тварин!
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25.09.2022 13:08 Відповісти
 
 