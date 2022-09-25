ВСУ нанесли удары по переправам и сосредоточению техники российских оккупантов

Украинские защитники ударили по важным для оккупантов переправам через Днепр и по их вооружению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ОК "Південь" Владислав Назаров на Facebook-странице.

По его словам, Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления, логистическое обеспечение.

В частности, ведется четкий и эффективный огневой контроль мостов и переправ через реку Днепр.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено 133 огневых задачи за ночь. Нанесены огневые поражения по переправам в районе Новой Каховки, районах сосредоточения личного состава и техники рашистов и по их средствам противовоздушной обороны. Уничтожен склад боеприпасов в Херсонском районе, а в Бериславском – и склад, и пункт управления", – говорится в сообщении.

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Подтвержденные потери врага за ночь составили:

8 военных,

4 единицы автомобильной техники,

БПЛА.

Сейчас проводится доразведка о других потерях российских оккупантов.