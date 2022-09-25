ЗСУ завдали ударів по переправах та зосередженню техніки російських окупантів
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Українські захисники влучили по важливих для окупантів переправах через Дніпро і по їхньому озброєнню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ОК Південь Владислав Назаров на Facebook-сторінці.
За його словами, українськими силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, логістичного забезпечення.
Зокрема, ведеться точний та ефективний вогневий контроль мостів та переправ через річку Дніпро.
Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 133 вогневі завдання за ніч. Завдано вогневих уражень з переправ у районі Нової Каховки, районах зосередження особового складу та техніки рашистів та за їх засобами протиповітряної оборони. Знищено склад боєприпасів у Херсонському районі, а у Бериславському - і склад, і пункт управління", - ідеться у повідомленні.
Підтверджені втрати ворога за ніч склали:
- 8 військових,
- 4 одиниці автомобільної техніки,
- БПЛА.
Зараз проводиться дорозвідка про інші втрати російських окупантів.
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