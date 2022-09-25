В Казахстане помогут украинцам, бегущим из Крыма от путинской мобилизации, - Чубаров

Украинцы, сбежавшие от мобилизации из оккупированного Россией Крыма, могут получить помощь в Казахстане.

Об этом сообщил народный депутат восьмого созыва, глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Граждане Украины из временно оккупированного Крыма, въехавшие на территорию Казахстана, при необходимости могут связаться и получить необходимые консультации у следующих координаторов:

город Астана:

• Руслан Маштаков, тел. +7 701 812 13 13;

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город Алматы:

• Урие Курташирова, тел. +7 777 757 80 07;

• Лилия Алимова, тел. +7 701 789 06 98", - сообщил Рефат Чубаров.