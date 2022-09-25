РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14800 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Мобилизация в РФ
3 886 2
Казахстан (740) Крым (26018) Чубаров (932) мобилизация (1629)

В Казахстане помогут украинцам, бегущим из Крыма от путинской мобилизации, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

казахстан

Украинцы, сбежавшие от мобилизации из оккупированного Россией Крыма, могут получить помощь в Казахстане.

Об этом сообщил народный депутат восьмого созыва, глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Граждане Украины из временно оккупированного Крыма, въехавшие на территорию Казахстана, при необходимости могут связаться и получить необходимые консультации у следующих координаторов:

город Астана:

• Руслан Маштаков, тел. +7 701 812 13 13;

Читайте также: Крымчане не могут уйти от мобилизации, их не пускают в соседние страны, - Чубаров

город Алматы:

• Урие Курташирова, тел. +7 777 757 80 07;

• Лилия Алимова, тел. +7 701 789 06 98", - сообщил Рефат Чубаров.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки добре роздивляйтеся їх,бо там вата також буде тікати от "камнєй с нєба". Кримським татарам допомога буде потрібна.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:55 Ответить
Казахи наче приймають наших без документів...
показать весь комментарий
25.09.2022 20:30 Ответить
 
 