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Германия не поставляет Украине танки, чтобы не допустить войны НАТО с Россией, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

По словам канцлера, ФРГ поддерживает Украину, но не желает допустить расширения масштабов войны.

Германия не отправляет Украине танки, потому что не желает спровоцировать расширение масштабов войны. Если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, то это будет катастрофа. Такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - сказал Шольц.

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По словам канцлера, Германия "действительно много делает" в рамках поддержки Украины. Глава правительства считает, что ФРГ отправила нашей стране "огромную массу очень эффективного оружия".
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Топ комментарии
+89
та ми вже зрозуміли що ви мразі, не виправдовуйтеся.
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25.09.2022 21:11
+69
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25.09.2022 21:12
+61
Химарсы поставляют, а танки могут вызвать войну, где логика?
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25.09.2022 21:13
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"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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26.09.2022 10:57 Ответить
Ніколи колишні нацисти не підведуть своїх ментальних братчиків рашистів.
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26.09.2022 11:00 Ответить
190 коментарів, що німці погані... А навіщо нам вони, якщо асфальт свіжий, вулиці освітлені, скумбрія усім дає... А керує Україною- величний гній Всесвіту???
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26.09.2022 11:03 Ответить
идиот ссыкливый!кацапы уже были в берлине,хочет чтоб они опять вернулись?!!
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26.09.2022 11:11 Ответить
Ну, а то что эта тварь хочет кинуть ядера на Украину это куйня , но вот танки дать , это уже не шутки, это епь , очень ,и очень катастрофа, ядер Украина переживет.. Ну , идиот ...
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26.09.2022 11:43 Ответить
Вражаюча схожість діда і внука. Ідеологічні установки, напевне, теж традиційно сімейні.
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26.09.2022 11:51 Ответить
Ja-ja!
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26.09.2022 14:45 Ответить
Німеччина нагадує стару немічну жалюгідну старуху, забезпечену пенсіонерку для якої
ії добробут важливіше ніж порядок на іївулиці, на ії районі. От де жлобська хуторянщина
добре проглядається.
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26.09.2022 11:50 Ответить
Щось у Німеччині пішло не так після Шикльгрубера.
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26.09.2022 12:28 Ответить
Виключіть щ НАТО цю Німечинну. Хм так безпечніше буде купувати російський газ
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26.09.2022 12:37 Ответить
А тупее отмазки не мог придумать?
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26.09.2022 12:39 Ответить
Хорошего человека Шмальцем не назовут!
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26.09.2022 14:47 Ответить
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