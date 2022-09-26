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Німеччина не постачає Україні танки, щоб не допустити війни НАТО з Росією, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

За словами канцлера, ФРН підтримує Україну, але не хоче допустити розширення масштабів війни.

Німеччина не відправляє Україні танки, бо не бажає спровокувати розширення масштабів війни. Якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це "буде катастрофа". Таку заяву зробив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю виданню The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", — сказав Шольц.

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За словами канцлера, Німеччина "дійсно багато робить" в рамках підтримки України. Глава уряду вважає, що ФРН відправила нашій країні "величезну масу дуже ефективної зброї".
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Топ коментарі
+89
та ми вже зрозуміли що ви мразі, не виправдовуйтеся.
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25.09.2022 21:11
+69
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25.09.2022 21:12
+61
Химарсы поставляют, а танки могут вызвать войну, где логика?
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25.09.2022 21:13
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"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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26.09.2022 10:57 Відповісти
Ніколи колишні нацисти не підведуть своїх ментальних братчиків рашистів.
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26.09.2022 11:00 Відповісти
190 коментарів, що німці погані... А навіщо нам вони, якщо асфальт свіжий, вулиці освітлені, скумбрія усім дає... А керує Україною- величний гній Всесвіту???
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26.09.2022 11:03 Відповісти
идиот ссыкливый!кацапы уже были в берлине,хочет чтоб они опять вернулись?!!
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26.09.2022 11:11 Відповісти
Ну, а то что эта тварь хочет кинуть ядера на Украину это куйня , но вот танки дать , это уже не шутки, это епь , очень ,и очень катастрофа, ядер Украина переживет.. Ну , идиот ...
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26.09.2022 11:43 Відповісти
Вражаюча схожість діда і внука. Ідеологічні установки, напевне, теж традиційно сімейні.
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26.09.2022 11:51 Відповісти
Ja-ja!
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26.09.2022 14:45 Відповісти
Німеччина нагадує стару немічну жалюгідну старуху, забезпечену пенсіонерку для якої
ії добробут важливіше ніж порядок на іївулиці, на ії районі. От де жлобська хуторянщина
добре проглядається.
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26.09.2022 11:50 Відповісти
Щось у Німеччині пішло не так після Шикльгрубера.
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26.09.2022 12:28 Відповісти
Виключіть щ НАТО цю Німечинну. Хм так безпечніше буде купувати російський газ
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26.09.2022 12:37 Відповісти
А тупее отмазки не мог придумать?
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26.09.2022 12:39 Відповісти
Хорошего человека Шмальцем не назовут!
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26.09.2022 14:47 Відповісти
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