Німеччина не постачає Україні танки, щоб не допустити війни НАТО з Росією, - Шольц

За словами канцлера, ФРН підтримує Україну, але не хоче допустити розширення масштабів війни.

Німеччина не відправляє Україні танки, бо не бажає спровокувати розширення масштабів війни. Якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це "буде катастрофа". Таку заяву зробив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю виданню The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", — сказав Шольц.

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За словами канцлера, Німеччина "дійсно багато робить" в рамках підтримки України. Глава уряду вважає, що ФРН відправила нашій країні "величезну масу дуже ефективної зброї".