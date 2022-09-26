Німеччина не постачає Україні танки, щоб не допустити війни НАТО з Росією, - Шольц
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За словами канцлера, ФРН підтримує Україну, але не хоче допустити розширення масштабів війни.
Німеччина не відправляє Україні танки, бо не бажає спровокувати розширення масштабів війни. Якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це "буде катастрофа". Таку заяву зробив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю виданню The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", — сказав Шольц.
За словами канцлера, Німеччина "дійсно багато робить" в рамках підтримки України. Глава уряду вважає, що ФРН відправила нашій країні "величезну масу дуже ефективної зброї".
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ії добробут важливіше ніж порядок на іївулиці, на ії районі. От де жлобська хуторянщина
добре проглядається.