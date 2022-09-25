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Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление систем NASAMS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставленные Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и призвал также предоставить танки для защиты своей территории.

"Им (украинским военным) нужна возможность получать танки из США, а также из Европы. Если США смогут показать свое лидерство и смогут дать танки, то за ними последует Германия и другие европейские страны. Я думаю, если мы получим танки из США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками", - сказал Зеленский в интервью CBS в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также поблагодарил президента Джозефа Байдена за предоставленные Украине системы противовоздушной обороны HIMARS и реактивные системы залпового огня.

"Наша армия перехватывает инициативу, рубит технические возможности России", - подчеркнул глава украинского государства.

В то же время Зеленский отметил, что "российские нарративы" о якобы наступлении Украины после предоставления ей западного оружия на территорию России не соответствуют действительности.

"Это неправда. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ. Вот почему танки очень важны", - сказал он.

Читайте также: Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
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Топ комментарии
+32
🤣🤣🤣
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25.09.2022 22:51
+14
Вы голосовал за человека, который вместо вооружать армию, раздерибанил ее бюджет в канун войны?
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25.09.2022 22:58
+14
Сьогодні мене запитали чи розмовляю я на кацапській мові. Відповіла,що на цей час не можу,не хочу,не маю право,бо народилася в Україні. Молодий хлопець підвівся і сказав"Слава Україні ". Молодий німець. У нас ніколи не буде алергії на ваші проблеми,але Європа допомагає Україні, а не оп. Вони і Україна не разом. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.09.2022 23:04
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хех..... дедусь старенький уже ((
https://twitter.com/i/status/1573927366199492610
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25.09.2022 22:49 Ответить
але пердячить кацапів знатно
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25.09.2022 23:01 Ответить
Ви про що? Якось він псував повітря на зустрічі із принцем Уільямом та Кетрін Миддлтон, і це відомий факт. А більше подібного не траплялось, особливо стосовно хутіна
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26.09.2022 06:05 Ответить
Лицемір і бездара. Ні честі,ні совісті
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25.09.2022 22:51 Ответить
🤣🤣🤣
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25.09.2022 22:51 Ответить
...дай менi ... дай менi... - попрошайку включил, та як хоче визвати на нас алергiю вiд Заходу...
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25.09.2022 22:53 Ответить
ти з фронту пишеш?
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25.09.2022 22:55 Ответить
Вы голосовал за человека, который вместо вооружать армию, раздерибанил ее бюджет в канун войны?
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25.09.2022 22:58 Ответить
за нього - ні. А тобі краще буде якщо у наших війскових нічого не буде і вони будуть гинути, тільки "щоб не "визвати алергію заходу"? кацапура ти нікчемна, шамов...
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25.09.2022 23:02 Ответить
От того , что быдлован будет клеить понты, быстрее не получится. Все идет независимо от него и будет по мере возможности вовремя, лишь бы оно под ногами не путалось. Вот видите, как быдлован легко спекулирует даже вашим мнением.
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25.09.2022 23:05 Ответить
Якщо б він просив менше давали б удвічі менше....стукайте і відчінять вам... тут президент все робить правильно.
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25.09.2022 23:27 Ответить
якщо би він зробив, (правильно),те що давно просять його зробити США,але він цього не робить, бо йому не дозволяє це робити рашистський завгосп, то зброї було би набагато більше.
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25.09.2022 23:52 Ответить
А про що мова?
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26.09.2022 05:57 Ответить
Для фронта ответ. США в поте лица налаживает производство свернутых стингерных заводов. Увеличивает производство ракет - и все для нас . А быдлован понты клеит. Другими словами, когда истина становится вероятной приходит ее дешевый толкователь.
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25.09.2022 23:02 Ответить
Буду вдячна на оригінальне посилання на ваше "США в поте лица налаживает производство свернутых стингерных заводов. Увеличивает производство ракет - и все для нас "
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26.09.2022 08:51 Ответить
скоріш з дурки
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25.09.2022 23:26 Ответить
Сьогодні мене запитали чи розмовляю я на кацапській мові. Відповіла,що на цей час не можу,не хочу,не маю право,бо народилася в Україні. Молодий хлопець підвівся і сказав"Слава Україні ". Молодий німець. У нас ніколи не буде алергії на ваші проблеми,але Європа допомагає Україні, а не оп. Вони і Україна не разом. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.09.2022 23:04 Ответить
Я з вами згоден... Народ за Украi - горою (рифму з ваших слiв приведу нижче). Та чомусь главдурбицало намагаеться видати на гора , що допомогу Заходу, якби воно не "вибило" то ii й не було б.
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25.09.2022 23:20 Ответить
Вiтер свище, вiтер вие, навпiл гне тополю.

Та вона, дiвча тендiтне, гордо держить гору.

Ось дуб старий та кремезний не встояв - вже долi.

Та й прикрив ii собою вiд лихоi долi.



Украiночко ти наша, ти - як за горою:

за народом своiм древнiм, що весь - за тобою.

Вiтер свище, вiтер вие, вiтер все лютуе.

То й що ладен вiн накоiть, як народ - горою? 2012
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25.09.2022 23:24 Ответить
"настання України після надання їй західної зброї на територію Росії"... Настання="наступление" ??? "Підлога країни, блін..." Коли вже припиниться цей гугл транслейт з кацапської...
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25.09.2022 22:57 Ответить
Цензор перепощує новини з усіляких ru.xxx.xxx.xx.... інколи так, що підлога країни думає "Що то, у дідька, означає???"
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25.09.2022 23:04 Ответить
підлога краіни САМЕ так і думає!!!!
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25.09.2022 23:06 Ответить
Як там кримінальна справа на Байдена? Продвигається?
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25.09.2022 23:13 Ответить
А ми дякуємо Залєсскому за чудовий асфальт. Навіть не знаю, ЩО б Україна робила без його дорог в період повномасштабної війни. Мабуть, якби не його дороги, Україна дійсно протрималась би 3 дні... Нащо нам взагалі ті "Nasams"? Бітум - ось головний чинник будь-якого військового успіху. Чим кращі дороги, тим сильніша армія. А всі ті "Himars"-и, "Ceaser"-і... то таке.
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25.09.2022 23:45 Ответить
ось-ось розпочнеться ленд-ліз
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26.09.2022 00:30 Ответить
Ви такий мрійливий... Не було і не буде. За три останні тижні США поставили НУЬ озброєння. Не розумія за що Зеленський дякує. Віртуальною зброєю не повоюєш. А реальна -ось вона, за увесь час https://protectukrainenow.org/en/report#
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26.09.2022 06:00 Ответить
Шла бы ты *****, лапотная.
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26.09.2022 07:13 Ответить
От що за натура у деяких чоловіків? Не має аргументів бо не має розуму. Але між ногами все щось теліпається, тому і використовується це щось як останній аргумент
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26.09.2022 08:49 Ответить
Приводить дебилам аргументы, себя не уважать.
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26.09.2022 14:43 Ответить
Було б що поважати
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26.09.2022 15:13 Ответить
Якщо поглянути у цій таблиці на попередні два тижні, то там навпаки, зброю надавали тільки США,, а інші країни як Ви висловились НУЛЬ. Статистика штука така, з якого боку подивитися.
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26.09.2022 12:04 Ответить
За попередні два тижні з боку США було надано аж 4 одиниці. Перегляньте з самого початку і побачите, що постачання катастрофічно зменшується . Всі ті Рамштайн тільки звучать підбадьорливо, а в реальності такі ж мильні кульки як ленд-ліз. А статистика- вона така, сухі цифри що було , що є. А що буде домисліть сам
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26.09.2022 15:19 Ответить
 
 