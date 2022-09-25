Зеленський подякував Байдену за надання систем "NASAMS"
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Президент Володимир Зеленський подякував США за надані Україні системи протиповітряної оборони "NASAMS" та закликав також надати танки для захисту своєї території.
"Їм (українським військовим) потрібна можливість отримувати танки зі США, а також з Європи. Якщо США зможуть показати своє лідерство та зможуть дати танки, то за ними піде Німеччина та інші європейські країни. Я думаю, якщо ми отримаємо танки із США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками", – сказав Зеленський в інтерв'ю CBS у неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..
Він також подякував президенту Джозефу Байдену за надані Україні системи протиповітряної оборони "HIMARS" та реактивні системи залпового вогню.
"Наша армія перехоплює ініціативу, рубає технічні можливості Росії", - наголосив глава української держави.
Водночас Зеленський зазначив, що "російські наративи" про нібито настання України після надання їй західної зброї на територію Росії не відповідають дійсності.
"Це неправда. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ. Ось чому танки дуже важливі", - сказав він.
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https://twitter.com/i/status/1573927366199492610
Та вона, дiвча тендiтне, гордо держить гору.
Ось дуб старий та кремезний не встояв - вже долi.
Та й прикрив ii собою вiд лихоi долi.
Украiночко ти наша, ти - як за горою:
за народом своiм древнiм, що весь - за тобою.
Вiтер свище, вiтер вие, вiтер все лютуе.
То й що ладен вiн накоiть, як народ - горою? 2012