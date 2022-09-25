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Зеленський подякував Байдену за надання систем "NASAMS"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Президент Володимир Зеленський подякував США за надані Україні системи протиповітряної оборони "NASAMS" та закликав також надати танки для захисту своєї території.

"Їм (українським військовим) потрібна можливість отримувати танки зі США, а також з Європи. Якщо США зможуть показати своє лідерство та зможуть дати танки, то за ними піде Німеччина та інші європейські країни. Я думаю, якщо ми отримаємо танки із США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками", – сказав Зеленський в інтерв'ю CBS у неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..

Він також подякував президенту Джозефу Байдену за надані Україні системи протиповітряної оборони "HIMARS" та реактивні системи залпового вогню.

"Наша армія перехоплює ініціативу, рубає технічні можливості Росії", - наголосив глава української держави.

Водночас Зеленський зазначив, що "російські наративи" про нібито настання України після надання їй західної зброї на територію Росії не відповідають дійсності.

"Це неправда. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ. Ось чому танки дуже важливі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
🤣🤣🤣
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25.09.2022 22:51
+14
Вы голосовал за человека, который вместо вооружать армию, раздерибанил ее бюджет в канун войны?
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25.09.2022 22:58
+14
Сьогодні мене запитали чи розмовляю я на кацапській мові. Відповіла,що на цей час не можу,не хочу,не маю право,бо народилася в Україні. Молодий хлопець підвівся і сказав"Слава Україні ". Молодий німець. У нас ніколи не буде алергії на ваші проблеми,але Європа допомагає Україні, а не оп. Вони і Україна не разом. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.09.2022 23:04
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хех..... дедусь старенький уже ((
https://twitter.com/i/status/1573927366199492610
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25.09.2022 22:49 Відповісти
але пердячить кацапів знатно
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25.09.2022 23:01 Відповісти
Ви про що? Якось він псував повітря на зустрічі із принцем Уільямом та Кетрін Миддлтон, і це відомий факт. А більше подібного не траплялось, особливо стосовно хутіна
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26.09.2022 06:05 Відповісти
Лицемір і бездара. Ні честі,ні совісті
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25.09.2022 22:51 Відповісти
🤣🤣🤣
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25.09.2022 22:51 Відповісти
...дай менi ... дай менi... - попрошайку включил, та як хоче визвати на нас алергiю вiд Заходу...
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25.09.2022 22:53 Відповісти
ти з фронту пишеш?
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25.09.2022 22:55 Відповісти
Вы голосовал за человека, который вместо вооружать армию, раздерибанил ее бюджет в канун войны?
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25.09.2022 22:58 Відповісти
за нього - ні. А тобі краще буде якщо у наших війскових нічого не буде і вони будуть гинути, тільки "щоб не "визвати алергію заходу"? кацапура ти нікчемна, шамов...
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25.09.2022 23:02 Відповісти
От того , что быдлован будет клеить понты, быстрее не получится. Все идет независимо от него и будет по мере возможности вовремя, лишь бы оно под ногами не путалось. Вот видите, как быдлован легко спекулирует даже вашим мнением.
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25.09.2022 23:05 Відповісти
Якщо б він просив менше давали б удвічі менше....стукайте і відчінять вам... тут президент все робить правильно.
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25.09.2022 23:27 Відповісти
якщо би він зробив, (правильно),те що давно просять його зробити США,але він цього не робить, бо йому не дозволяє це робити рашистський завгосп, то зброї було би набагато більше.
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25.09.2022 23:52 Відповісти
А про що мова?
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26.09.2022 05:57 Відповісти
Для фронта ответ. США в поте лица налаживает производство свернутых стингерных заводов. Увеличивает производство ракет - и все для нас . А быдлован понты клеит. Другими словами, когда истина становится вероятной приходит ее дешевый толкователь.
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25.09.2022 23:02 Відповісти
Буду вдячна на оригінальне посилання на ваше "США в поте лица налаживает производство свернутых стингерных заводов. Увеличивает производство ракет - и все для нас "
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26.09.2022 08:51 Відповісти
скоріш з дурки
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25.09.2022 23:26 Відповісти
Сьогодні мене запитали чи розмовляю я на кацапській мові. Відповіла,що на цей час не можу,не хочу,не маю право,бо народилася в Україні. Молодий хлопець підвівся і сказав"Слава Україні ". Молодий німець. У нас ніколи не буде алергії на ваші проблеми,але Європа допомагає Україні, а не оп. Вони і Україна не разом. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.09.2022 23:04 Відповісти
Я з вами згоден... Народ за Украi - горою (рифму з ваших слiв приведу нижче). Та чомусь главдурбицало намагаеться видати на гора , що допомогу Заходу, якби воно не "вибило" то ii й не було б.
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25.09.2022 23:20 Відповісти
Вiтер свище, вiтер вие, навпiл гне тополю.

Та вона, дiвча тендiтне, гордо держить гору.

Ось дуб старий та кремезний не встояв - вже долi.

Та й прикрив ii собою вiд лихоi долi.



Украiночко ти наша, ти - як за горою:

за народом своiм древнiм, що весь - за тобою.

Вiтер свище, вiтер вие, вiтер все лютуе.

То й що ладен вiн накоiть, як народ - горою? 2012
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25.09.2022 23:24 Відповісти
"настання України після надання їй західної зброї на територію Росії"... Настання="наступление" ??? "Підлога країни, блін..." Коли вже припиниться цей гугл транслейт з кацапської...
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25.09.2022 22:57 Відповісти
Цензор перепощує новини з усіляких ru.xxx.xxx.xx.... інколи так, що підлога країни думає "Що то, у дідька, означає???"
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25.09.2022 23:04 Відповісти
підлога краіни САМЕ так і думає!!!!
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25.09.2022 23:06 Відповісти
Як там кримінальна справа на Байдена? Продвигається?
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25.09.2022 23:13 Відповісти
А ми дякуємо Залєсскому за чудовий асфальт. Навіть не знаю, ЩО б Україна робила без його дорог в період повномасштабної війни. Мабуть, якби не його дороги, Україна дійсно протрималась би 3 дні... Нащо нам взагалі ті "Nasams"? Бітум - ось головний чинник будь-якого військового успіху. Чим кращі дороги, тим сильніша армія. А всі ті "Himars"-и, "Ceaser"-і... то таке.
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25.09.2022 23:45 Відповісти
ось-ось розпочнеться ленд-ліз
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26.09.2022 00:30 Відповісти
Ви такий мрійливий... Не було і не буде. За три останні тижні США поставили НУЬ озброєння. Не розумія за що Зеленський дякує. Віртуальною зброєю не повоюєш. А реальна -ось вона, за увесь час https://protectukrainenow.org/en/report#
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26.09.2022 06:00 Відповісти
Шла бы ты *****, лапотная.
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26.09.2022 07:13 Відповісти
От що за натура у деяких чоловіків? Не має аргументів бо не має розуму. Але між ногами все щось теліпається, тому і використовується це щось як останній аргумент
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26.09.2022 08:49 Відповісти
Приводить дебилам аргументы, себя не уважать.
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26.09.2022 14:43 Відповісти
Було б що поважати
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26.09.2022 15:13 Відповісти
Якщо поглянути у цій таблиці на попередні два тижні, то там навпаки, зброю надавали тільки США,, а інші країни як Ви висловились НУЛЬ. Статистика штука така, з якого боку подивитися.
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26.09.2022 12:04 Відповісти
За попередні два тижні з боку США було надано аж 4 одиниці. Перегляньте з самого початку і побачите, що постачання катастрофічно зменшується . Всі ті Рамштайн тільки звучать підбадьорливо, а в реальності такі ж мильні кульки як ленд-ліз. А статистика- вона така, сухі цифри що було , що є. А що буде домисліть сам
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26.09.2022 15:19 Відповісти
 
 