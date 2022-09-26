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Путин допустил стратегическую ошибку, украинцы его перехитрили, - Трасс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трасс

Украина перехитрила российского президента Владимира Путина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Он (Путин. – Ред.) допустил стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину… Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению.

И я думаю, что он не ожидал мощной реакции со стороны свободного мира", – говорится в сообщении.

Трасс отметила, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, "потому что он не побеждает".

Читайте: Трасс о ядерном шантаже Путина: "Это не сработает"
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Топ комментарии
+19
Щою перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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26.09.2022 07:08
+12
та ні, він сам себе перехитрив

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26.09.2022 07:20
+10
Це не тільки стратегічна помилка, це рашенфашист зробив величезну дурницю, починаючи з анексії Криму й окупації Донбасу, що свідчить про незворотні старечі прогресуючі патології мозку.
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26.09.2022 07:32
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Правила форума Совет форумчан
Щою перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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26.09.2022 07:08 Ответить
Повністю підтримую!!
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26.09.2022 07:24 Ответить
Україна не має власного ефективного ВПК і тому, залежачи від зовнішніх поставок зброї та бк, висувати ультиматуми не може. Тому, сподіваюсь, зрозуміло що спершу ми маємо створити власний ВПК який здатний повністю забезпечувати ЗСУ хоча б снарядами, патронами та ракетами під існучі калібри. "Отака #уйня, малятки"
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26.09.2022 07:32 Ответить
Україна має унікальні можливості по всебічному випробуванню
нових збройних систем в умовах реального конфлікту.
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26.09.2022 10:00 Ответить
Угу... але мене жахає відновлення "дорожного будівництва" і безкінечні "ньювасюківські плани" відбудови України "за рахунок інвесторів" які проводяться під час війни, кінця якій ще не видно.
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26.09.2022 10:13 Ответить
путлер з їржавим залізом і толпою алкащів може а ми з ленд-лізом "на носі" нє?))
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26.09.2022 11:35 Ответить
Ленд-ліз ще не надійшов. Ленд-ліз це залежність від поставок з іншої півкулі і в дорозі можуть бути затримки.
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26.09.2022 11:43 Ответить
Смерть - РФ!!!
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26.09.2022 07:11 Ответить
та ні, він сам себе перехитрив

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26.09.2022 07:20 Ответить
Угу, сам... на CNN, ось що обговорювали Ліз Трасс та Байден, ну ну.
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26.09.2022 07:27 Ответить
Усіх перехитрив Зеля! Він мав підписати капітуляцію за 72 години, а нарід зробив такий опір що Путлер йому не простив.
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26.09.2022 08:04 Ответить
Це не тільки стратегічна помилка, це рашенфашист зробив величезну дурницю, починаючи з анексії Криму й окупації Донбасу, що свідчить про незворотні старечі прогресуючі патології мозку.
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26.09.2022 07:32 Ответить
Там правит нарабсейский комитет-300 из старых совкомаразматиков. Все нiяк не виздихають. А муйлуши уже зо п`ять рочкiв, как нет в живых.
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26.09.2022 08:25 Ответить
***** помилився що народився...
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26.09.2022 07:46 Ответить
та нє...це помилка його мами
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26.09.2022 11:39 Ответить
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26.09.2022 07:49 Ответить
Такс...рэкс-пэкс-мэкс... Ожидаем теперь шо зебилы из 95-ой подворотни сплагиатят идею и тоже поиграют о столб(вместо фано).
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26.09.2022 08:28 Ответить
Форма заяв Трасс: формальний аналіз того що вже відбулось.
Стратегічних планів,політичних заяв щодо збройної підтримки-нуль.Тиха мишка....це не Джонсон...
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26.09.2022 08:27 Ответить
Вона вже заявила, що військова підтримка наростатиме.
Ліз Трас має зуби не мишки.
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26.09.2022 10:04 Ответить
В Ютьюбе меня одна дама спросила...почему вы такой спокойный,ведь путлер угрожает взорвать ядренное оружие...
Кажу...не взорвет...взорвалка заржавела...ещё при дохлом Совке 🦍
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26.09.2022 09:00 Ответить
Він припустився головної стратегічної помилки, що народився.
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26.09.2022 09:58 Ответить
жги, быдлонасекомышей с болот мацковии
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26.09.2022 10:00 Ответить
 
 