Путин допустил стратегическую ошибку, украинцы его перехитрили, - Трасс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина перехитрила российского президента Владимира Путина
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
"Он (Путин. – Ред.) допустил стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину… Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению.
И я думаю, что он не ожидал мощной реакции со стороны свободного мира", – говорится в сообщении.
Трасс отметила, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, "потому что он не побеждает".
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Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.
Це треба зробити терміново!
нових збройних систем в умовах реального конфлікту.
Стратегічних планів,політичних заяв щодо збройної підтримки-нуль.Тиха мишка....це не Джонсон...
Ліз Трас має зуби не мишки.
Кажу...не взорвет...взорвалка заржавела...ещё при дохлом Совке 🦍