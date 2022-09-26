Путін припустився стратегічної помилки, українці його перехитрили, - Трасс
Україна перехитрила російського президента Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.
"Він (Путін. – Ред.) припустився стратегічної помилки, коли вторгся в Україну… Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу.
І я думаю, що він не очікував потужної реакції з боку вільного світу", - йдеться в повідомленні.
Трасс зауважила, що Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію, "тому що він не перемагає".
Топ коментарі
+19 omelyan k
показати весь коментар26.09.2022 07:08
+12 Pure Soul
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+10 Gregory Mihelson
показати весь коментар26.09.2022 07:32
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Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.
Це треба зробити терміново!
нових збройних систем в умовах реального конфлікту.
Стратегічних планів,політичних заяв щодо збройної підтримки-нуль.Тиха мишка....це не Джонсон...
Ліз Трас має зуби не мишки.
Кажу...не взорвет...взорвалка заржавела...ещё при дохлом Совке 🦍