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Не варто слухати погрози Путіна, потрібно продовжувати підтримувати Україну, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Великій Британії та союзникам варто продовжити підтримувати Україну.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс відповіла, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози".

"Натомість нам потрібно продовжувати запроваждувати санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - додала британська прем'єрка.

Також читайте: Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва, - Трасс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Вот это политик высший класс
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25.09.2022 17:49
+10
Мудра жінка.... Тільки чому Цензор не показує епічні кадри знищення російського літака???

Це ж просто пісня як його підбили

https://www.youtube.com/watch?v=cwMchSo1HZE
ось відео

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25.09.2022 17:50
+9
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25.09.2022 17:59
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Вот это политик высший класс
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25.09.2022 17:49 Відповісти
Мудра жінка.... Тільки чому Цензор не показує епічні кадри знищення російського літака???

Це ж просто пісня як його підбили

https://www.youtube.com/watch?v=cwMchSo1HZE
ось відео

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25.09.2022 17:50 Відповісти
Теперь мы получили HD-кадры этого сбитого самолета, на которых видно, что два члена экипажа катапультировались на очень малой высоте. Су-30СМ уничтожен.

https://twitter.com/i/status/1573787617765752833
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25.09.2022 17:58 Відповісти
Вчора викладав, правда в нормальному ракурсі.
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25.09.2022 18:16 Відповісти
👍
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25.09.2022 17:50 Відповісти
Это дело. только вот что по энергетикам? там дырища в санкциях по ним.
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25.09.2022 17:51 Відповісти
нужно мониторить, у запада есть средства и если лысый карлик решится на очередное преступление, получить тактическое ЯО у США и ударить в ответ, это лысый поймет
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25.09.2022 17:51 Відповісти
Скажіть, чим ця Лізина месага відрізняється від цієї месаги Пороха?
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25.09.2022 17:57 Відповісти
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25.09.2022 17:59 Відповісти
Тим що Е. Трасс прем'єр-міністр ядерної держави, що є найбільшим союзником США на европейському континенті. )
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25.09.2022 18:09 Відповісти
Як чим? НерЬвами пліснявої влади і можливістю забанить Порошенка.
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25.09.2022 18:09 Відповісти
Трас хвала!
Вона мені нагадує Грибаускайте!
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25.09.2022 18:13 Відповісти
 
 