Не варто слухати погрози Путіна, потрібно продовжувати підтримувати Україну, - Трасс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Великій Британії та союзникам варто продовжити підтримувати Україну.
Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс відповіла, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози".
"Натомість нам потрібно продовжувати запроваждувати санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - додала британська прем'єрка.
Топ коментарі
+20 Ziu Zou
показати весь коментар25.09.2022 17:49
+10 Mika Pat
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+9 Перехватчик
показати весь коментар25.09.2022 17:59
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Будь ласка, зачекайте...
Це ж просто пісня як його підбили
https://www.youtube.com/watch?v=cwMchSo1HZE
ось відео
https://twitter.com/i/status/1573787617765752833
Вона мені нагадує Грибаускайте!