В российской деревне близ Кемерово мобилизовали всех мужчин

В деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, были мобилизованы 59 человек.

"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", — сообщил он.

Источник издания добавил, что в соседних деревнях почти такая же ситуация.

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