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В российской деревне близ Кемерово мобилизовали всех мужчин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин.
Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника, были мобилизованы 59 человек.
"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", — сообщил он.
Источник издания добавил, что в соседних деревнях почти такая же ситуация.
Топ комментарии
+25 Олександр Дніпро
показать весь комментарий26.09.2022 15:20
+18 Підлога Маккартні
показать весь комментарий26.09.2022 15:15
+18 Сергей Гусаченко fe44ea74
показать весь комментарий26.09.2022 15:22
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Но отличие в том, что страны НАТО дадут оружия и экипировки для 5 млн украинцев, а рашка даже свои 300к не обеспечит.
При том, что украинцы более интеллектуальные, чем русккие и лучшие воины. Один украинец десяти орков стоит. Так же у украинцев есть мотивация, в отличие от русских
Или лучше будет, когда придет орк, вынесет твою хату, изнасилует жену, будет унижать и рассказывать как тебе жить?
А в конце ещё в любом случае заставит воевать против своей страны.
Так что у тебя выбора сейчас только 2:
1) заранее воевать за свою страну
2) через время воевать против своей страны.
От войны в любом случае уже некуда не деться, вопрос только на чьей стороне окажешься
Не лучше ли сесть-путинский режим не навсегда. всегда можно раньше выйти.Живым.
Да и не посадят всех-тюрем не хватит.
Кацапы, за идею не благодарите...