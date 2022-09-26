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В российской деревне близ Кемерово мобилизовали всех мужчин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,мобілізація

В деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, были мобилизованы 59 человек.

"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", — сообщил он.

Источник издания добавил, что в соседних деревнях почти такая же ситуация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких решений о введении военного положения в РФ пока не принималось, - Песков

В российской деревне близ Кемерово мобилизовали всех мужчин 01
В российской деревне близ Кемерово мобилизовали всех мужчин 02
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Топ комментарии
+25
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26.09.2022 15:20
+18
Зато мир увидят, а то кроме своего зло-******* кемерова в жизни нигде не были и ничо не видили. правда последний раз это будет
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26.09.2022 15:15
+18
Увидеть Украину и умереть... Париж все равно уже недоступен.
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26.09.2022 15:22
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и в вечный путь на долгие года...
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26.09.2022 15:13 Ответить
такоє делаєца, такоєєє...
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26.09.2022 15:14 Ответить
Зато мир увидят, а то кроме своего зло-******* кемерова в жизни нигде не были и ничо не видили. правда последний раз это будет
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26.09.2022 15:15 Ответить
мир увидят в мусорном пакєтє
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26.09.2022 15:22 Ответить
Увидеть Украину и умереть... Париж все равно уже недоступен.
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26.09.2022 15:22 Ответить
Так все правильно - "Увидеть мир - и умереть!"
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26.09.2022 15:36 Ответить
зате скільки нових жигулів отримують та і як ховатимуть то можна рік бухати не просихаючи бо привід то гарний, поминки
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26.09.2022 15:16 Ответить
поминки, потом 9 дней, потом днюха *****, потом 40 дней, потом новый год, потом 23 февраля, потом девятамая
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26.09.2022 15:17 Ответить
Да не все получат Лады.Большинство пропадут безвести.и платить никому не надо.Даже на чёрных мешках сэкономят.
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26.09.2022 15:21 Ответить
Тут з «баби єщє наражают» може виникнути проблема…
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26.09.2022 15:17 Ответить
Nu tak mozhna samoaploditsa , ni vse karovi vidali bika v zhivuju .....
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26.09.2022 15:22 Ответить
Одного китайця на село вистачить...
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26.09.2022 15:51 Ответить
Вам же сказали, это частичная мобилизация. Будете частично участвовать. Вы все, а дети олигархов и депутатов - нет. В среднем на вашей больнице - частично
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26.09.2022 15:19 Ответить
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26.09.2022 15:20 Ответить
"Эй, ей-ей, гали - гали! Цоб цобэ, цоб цобэээ!!!"(с)
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26.09.2022 15:48 Ответить
Ждем убогих мобиков с ржавыми автоматами. И это не шапкозакидательство от украинцев, это слова представителей Натовских стран
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26.09.2022 15:23 Ответить
А Джон в курсі скільки людей тримає Україна в резерві, просто людям спочатку вручили повістки, потім сказали сидіти вдома і чекати.
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26.09.2022 15:27 Ответить
У меня знакомый 5 раз уже приходил, хотел на фронт, до сих пор говорят "жди, пока что не нужен"
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26.09.2022 15:30 Ответить
Сейчас 1 млн есть, и при надобности 5 млн ещё можно собрать.
Но отличие в том, что страны НАТО дадут оружия и экипировки для 5 млн украинцев, а рашка даже свои 300к не обеспечит.
При том, что украинцы более интеллектуальные, чем русккие и лучшие воины. Один украинец десяти орков стоит. Так же у украинцев есть мотивация, в отличие от русских
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26.09.2022 15:27 Ответить
Я тоже никогда не служил. Но скажут надо - пойду.
Или лучше будет, когда придет орк, вынесет твою хату, изнасилует жену, будет унижать и рассказывать как тебе жить?
А в конце ещё в любом случае заставит воевать против своей страны.
Так что у тебя выбора сейчас только 2:
1) заранее воевать за свою страну
2) через время воевать против своей страны.

От войны в любом случае уже некуда не деться, вопрос только на чьей стороне окажешься
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26.09.2022 15:42 Ответить
А дети у тебя, человек без мотивации, есть? Родители?
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26.09.2022 16:30 Ответить
Вручили повістки і наказали прибути з своїми "теплими речами".
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26.09.2022 15:38 Ответить
Правильно. Зате ніхто не буде нікому зраджувати. Нема з ким, всі на війні. Хіба куплять любовника на батарейках
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26.09.2022 15:22 Ответить
И пойдут добровольно на убой.
Не лучше ли сесть-путинский режим не навсегда. всегда можно раньше выйти.Живым.
Да и не посадят всех-тюрем не хватит.
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26.09.2022 15:23 Ответить
не переживайте бабы. на осемениние чечен пришлют
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26.09.2022 15:24 Ответить
"Русский герой Руслан Зинин уничтожил военкома в Усть-Климске /26.09.22/ | С почином." посилання на видео https://youtu.be/uUGLOYFPrmc
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26.09.2022 15:24 Ответить
HUGE respect Руслану Зинину.
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26.09.2022 15:50 Ответить
это хорошо. Пусть создают двухсотую Тюменевскую роту.
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26.09.2022 15:24 Ответить
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26.09.2022 15:27 Ответить
А, зачем им мужики? У них же есть альфа-самец с железобетонными яйцами. Один на всех.
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26.09.2022 15:43 Ответить
А могли б і далі жити у своєму задрищенську, жерти брагу,а вас як баранів на убой гонять.Кацапи,ви не люди,а біологічне сміття. Тьху,пля...
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26.09.2022 15:29 Ответить
Утилизация ватников таким способом это тоже неплохой выход. Главное чтобы Украина и другие страны были буквально засыпаны самыми продвинутыми вооружениями.
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26.09.2022 15:29 Ответить
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26.09.2022 15:31 Ответить
Лайфхак - открытие "Секс-шопа"!
Кацапы, за идею не благодарите...
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26.09.2022 15:36 Ответить
Кто знает, как доехать до этого села? Ну, так, на всякий случай.
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26.09.2022 16:03 Ответить
там китайцы застолбили уже, на тысячи вёрст
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26.09.2022 17:07 Ответить
А от у усть ілімську іркутськї області пішли трішечки далі:https://istories.media/reportages/2022/09/26/bil-ochen-*********-iz-za-povestki-drugu/
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26.09.2022 16:10 Ответить
О, я, я! Кемеровска волость! (С)

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26.09.2022 16:21 Ответить
дєрєвня нєвєст ))
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26.09.2022 16:56 Ответить
Измельчало Иваново...
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26.09.2022 17:06 Ответить
Уже первой же ночью после демобилизации улицу 3,14здюкина освещали розовые фонари!
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26.09.2022 17:08 Ответить
Иваново нервно курит. Нет сил тягаться с конкурентом - деревней МИЛЛИОНЕРОК!
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26.09.2022 17:09 Ответить
Жаль, что к лаптеногим самкам страшно приближаться.
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26.09.2022 17:50 Ответить
 
 