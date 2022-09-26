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У російському селі поблизу Кемерово мобілізували всіх чоловіків
У селі Тюмєнєво Кемеровської області мобілізували всіх чоловіків.
Про це повідомляє "Новая газета. Европа" із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб.
"Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок треба прибути до військкомату", - повідомив він.
Джерело видання додало, що у сусідніх селах майже така сама ситуація.
Топ коментарі
+25 Олександр Дніпро
показати весь коментар26.09.2022 15:20
+18 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.09.2022 15:15
+18 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар26.09.2022 15:22
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Но отличие в том, что страны НАТО дадут оружия и экипировки для 5 млн украинцев, а рашка даже свои 300к не обеспечит.
При том, что украинцы более интеллектуальные, чем русккие и лучшие воины. Один украинец десяти орков стоит. Так же у украинцев есть мотивация, в отличие от русских
Или лучше будет, когда придет орк, вынесет твою хату, изнасилует жену, будет унижать и рассказывать как тебе жить?
А в конце ещё в любом случае заставит воевать против своей страны.
Так что у тебя выбора сейчас только 2:
1) заранее воевать за свою страну
2) через время воевать против своей страны.
От войны в любом случае уже некуда не деться, вопрос только на чьей стороне окажешься
Не лучше ли сесть-путинский режим не навсегда. всегда можно раньше выйти.Живым.
Да и не посадят всех-тюрем не хватит.
Кацапы, за идею не благодарите...