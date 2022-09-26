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Новини Мобілізація в РФ
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У російському селі поблизу Кемерово мобілізували всіх чоловіків

росія,мобілізація

У селі Тюмєнєво Кемеровської області мобілізували всіх чоловіків.

Про це повідомляє "Новая газета. Европа" із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб.

"Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок треба прибути до військкомату", - повідомив він.

Джерело видання додало, що у сусідніх селах майже така сама ситуація.

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У російському селі поблизу Кемерово мобілізували всіх чоловіків 01
У російському селі поблизу Кемерово мобілізували всіх чоловіків 02

Автор: 

росія (64958) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+25
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26.09.2022 15:20
+18
Зато мир увидят, а то кроме своего зло-******* кемерова в жизни нигде не были и ничо не видили. правда последний раз это будет
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26.09.2022 15:15
+18
Увидеть Украину и умереть... Париж все равно уже недоступен.
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26.09.2022 15:22
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и в вечный путь на долгие года...
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26.09.2022 15:13 Відповісти
такоє делаєца, такоєєє...
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26.09.2022 15:14 Відповісти
Зато мир увидят, а то кроме своего зло-******* кемерова в жизни нигде не были и ничо не видили. правда последний раз это будет
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26.09.2022 15:15 Відповісти
мир увидят в мусорном пакєтє
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26.09.2022 15:22 Відповісти
Увидеть Украину и умереть... Париж все равно уже недоступен.
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26.09.2022 15:22 Відповісти
Так все правильно - "Увидеть мир - и умереть!"
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26.09.2022 15:36 Відповісти
зате скільки нових жигулів отримують та і як ховатимуть то можна рік бухати не просихаючи бо привід то гарний, поминки
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26.09.2022 15:16 Відповісти
поминки, потом 9 дней, потом днюха *****, потом 40 дней, потом новый год, потом 23 февраля, потом девятамая
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26.09.2022 15:17 Відповісти
Да не все получат Лады.Большинство пропадут безвести.и платить никому не надо.Даже на чёрных мешках сэкономят.
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26.09.2022 15:21 Відповісти
Тут з «баби єщє наражают» може виникнути проблема…
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26.09.2022 15:17 Відповісти
Nu tak mozhna samoaploditsa , ni vse karovi vidali bika v zhivuju .....
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26.09.2022 15:22 Відповісти
Одного китайця на село вистачить...
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26.09.2022 15:51 Відповісти
Вам же сказали, это частичная мобилизация. Будете частично участвовать. Вы все, а дети олигархов и депутатов - нет. В среднем на вашей больнице - частично
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26.09.2022 15:19 Відповісти
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26.09.2022 15:20 Відповісти
"Эй, ей-ей, гали - гали! Цоб цобэ, цоб цобэээ!!!"(с)
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26.09.2022 15:48 Відповісти
Ждем убогих мобиков с ржавыми автоматами. И это не шапкозакидательство от украинцев, это слова представителей Натовских стран
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26.09.2022 15:23 Відповісти
А Джон в курсі скільки людей тримає Україна в резерві, просто людям спочатку вручили повістки, потім сказали сидіти вдома і чекати.
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26.09.2022 15:27 Відповісти
У меня знакомый 5 раз уже приходил, хотел на фронт, до сих пор говорят "жди, пока что не нужен"
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26.09.2022 15:30 Відповісти
Сейчас 1 млн есть, и при надобности 5 млн ещё можно собрать.
Но отличие в том, что страны НАТО дадут оружия и экипировки для 5 млн украинцев, а рашка даже свои 300к не обеспечит.
При том, что украинцы более интеллектуальные, чем русккие и лучшие воины. Один украинец десяти орков стоит. Так же у украинцев есть мотивация, в отличие от русских
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26.09.2022 15:27 Відповісти
Я тоже никогда не служил. Но скажут надо - пойду.
Или лучше будет, когда придет орк, вынесет твою хату, изнасилует жену, будет унижать и рассказывать как тебе жить?
А в конце ещё в любом случае заставит воевать против своей страны.
Так что у тебя выбора сейчас только 2:
1) заранее воевать за свою страну
2) через время воевать против своей страны.

От войны в любом случае уже некуда не деться, вопрос только на чьей стороне окажешься
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26.09.2022 15:42 Відповісти
А дети у тебя, человек без мотивации, есть? Родители?
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26.09.2022 16:30 Відповісти
Вручили повістки і наказали прибути з своїми "теплими речами".
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26.09.2022 15:38 Відповісти
Правильно. Зате ніхто не буде нікому зраджувати. Нема з ким, всі на війні. Хіба куплять любовника на батарейках
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26.09.2022 15:22 Відповісти
И пойдут добровольно на убой.
Не лучше ли сесть-путинский режим не навсегда. всегда можно раньше выйти.Живым.
Да и не посадят всех-тюрем не хватит.
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26.09.2022 15:23 Відповісти
не переживайте бабы. на осемениние чечен пришлют
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26.09.2022 15:24 Відповісти
"Русский герой Руслан Зинин уничтожил военкома в Усть-Климске /26.09.22/ | С почином." посилання на видео https://youtu.be/uUGLOYFPrmc
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26.09.2022 15:24 Відповісти
HUGE respect Руслану Зинину.
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26.09.2022 15:50 Відповісти
это хорошо. Пусть создают двухсотую Тюменевскую роту.
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26.09.2022 15:24 Відповісти
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26.09.2022 15:27 Відповісти
А, зачем им мужики? У них же есть альфа-самец с железобетонными яйцами. Один на всех.
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26.09.2022 15:43 Відповісти
А могли б і далі жити у своєму задрищенську, жерти брагу,а вас як баранів на убой гонять.Кацапи,ви не люди,а біологічне сміття. Тьху,пля...
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26.09.2022 15:29 Відповісти
Утилизация ватников таким способом это тоже неплохой выход. Главное чтобы Украина и другие страны были буквально засыпаны самыми продвинутыми вооружениями.
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26.09.2022 15:29 Відповісти
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26.09.2022 15:31 Відповісти
Лайфхак - открытие "Секс-шопа"!
Кацапы, за идею не благодарите...
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26.09.2022 15:36 Відповісти
Кто знает, как доехать до этого села? Ну, так, на всякий случай.
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26.09.2022 16:03 Відповісти
там китайцы застолбили уже, на тысячи вёрст
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26.09.2022 17:07 Відповісти
А от у усть ілімську іркутськї області пішли трішечки далі:https://istories.media/reportages/2022/09/26/bil-ochen-*********-iz-za-povestki-drugu/
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26.09.2022 16:10 Відповісти
О, я, я! Кемеровска волость! (С)

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26.09.2022 16:21 Відповісти
дєрєвня нєвєст ))
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26.09.2022 16:56 Відповісти
Измельчало Иваново...
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26.09.2022 17:06 Відповісти
Уже первой же ночью после демобилизации улицу 3,14здюкина освещали розовые фонари!
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26.09.2022 17:08 Відповісти
Иваново нервно курит. Нет сил тягаться с конкурентом - деревней МИЛЛИОНЕРОК!
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26.09.2022 17:09 Відповісти
Жаль, что к лаптеногим самкам страшно приближаться.
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26.09.2022 17:50 Відповісти
 
 