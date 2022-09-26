У російському селі поблизу Кемерово мобілізували всіх чоловіків

У селі Тюмєнєво Кемеровської області мобілізували всіх чоловіків.

Про це повідомляє "Новая газета. Европа" із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб.

"Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок треба прибути до військкомату", - повідомив він.

Джерело видання додало, що у сусідніх селах майже така сама ситуація.

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